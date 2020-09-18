В Барнауле определяют лучшую швею Алтайского края

В Барнауле прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея».

В швейном цехе фабрики «Авангард» ритмично стучат 13 немецких машинок, за которыми трудятся участницы конкурса на звание лучшей швеи Алтайского края. Сегодня им предстоит пошить платье из габардина – материала, который часто используется для изготовления деловых костюмов и корпоративной одежды. По словам Маргариты Кропотиной, директора швейной фабрики «Авангард», материал этот капризный, но заменять его на более легкий организаторы и экспертная группа не стали намеренно: во всероссийском конкурсном задании будет предложен именно габардин. По этой же причине участницы отшивают платья, а не другое изделие.

— Мы постарались создать условия, аналогичные всероссийскому этапу, чтобы девушки понимали, к чему нужно быть готовыми, – объясняет Маргарита Анатольевна. – Единственное, что мы изменили слегка упростили конструкцию воротника и рукава в целях экономии времени.

С практическим заданием швеям нужно было спра виться за четыре часа, но спустя половину времени на специальной стойке стали появляться первые готовые изделия. Это и немудрено: все участницы – швеи высокого профессионального разряда и с большим опытом работы. Например, представитель компании «Лакаса-Тэкс» Ирина Лепилова в профессии 27 лет, которые посвятила пошиву детской и верхней одежды, а также военной формы. Оценивая сложность конкурсного задания, Ирина Николаевна интересуется у меня:

— А вы когда-нибудь шили шинель? Вот это сложно. Утюжить больше, ткань тяжелее. А в платье ничего мудреного нет, – рассудила мастерица. – Мне говорят, да я и сама считаю, что хорошо шью. Наверное, потому что люблю свою профессию и это единственное, что умею профессионально делать.

Победитель в ноябре отправится в Иваново, чтобы доказать, что не зря в советские годы Алтай считался одной из текстильных столиц с лучшими мастерицами.