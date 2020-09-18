Самые ранние музейные экспонаты, хранящие историю Барнаула

В коллекции каждого музея Барнаула можно найти самые ранние экспонаты, сохранившие энергию периода становления города, дух того времени.

Родственник Лермонтова

В музее «Город» хранятся находки, обнаруженные во время проведения работ на месте бывшего Нагорного кладбища в 2015-2016 годах. Это остатки форменной одежды чиновника Горного ведомства, на которой уцелел нагрудный знак выпускника Горного института, и предметы – нательный медальон, небольшая иконка, обручальное кольцо и миниатюрный нагрудный знак, найденные в этом же комплексе захоронений.

По словам старшего научного сотрудника музея «Город» Дмитрия Калашникова, их обладатель имел чин статского советника и по всем признакам (во внимание брались узор шитья и пуговицы мундира) окончил Горный институт в 1866-1867 годах. Из чиновников высшего ранга этим описаниям соответствует начальник Алтайского горного округа Николай Журин, похороненный в 1891 году на барнаульском Иоанно-Предтеченском кладбище.

— Также мы можем с уверенностью сказать, что обнаружили захоронение родственников поэта Михаила Лермонтова, – пояснил сотрудник музея. – Судя по знаку (а он представлен в виде герба Российской империи – двуглавого орла, окруженного венком из дубовых и лавровых ветвей), погребенный мужчина являлся выпускником Санкт-Петербургского Лесного института. А дальше сами за себя «сказали» другие находки икона святого Александра Невского, медальон и обручальное кольцо. По иконе предположили, что владельца звали, скорее всего, Александр. По медальону, так называемому «франчику» (миниатюрный нагрудный знак выпускника высшего учебного заведения), установили институт, который окончил погребенный. А на обручальном кольце нашли гравировку – дату венчания. В архиве выяснилось, что 24 августа 1907 года в Барнауле венчался один человек с таким именем – Александр Бартен, лесовод, титулярный советник и управляющий Салаирским имением. В тот день его женой стала Мария Ульрих, чья мать Варвара Ульрих – троюродная сестра Михаила Лермонтова.

Первый профессиональный художник

В художественном музее отсчет барнаульской коллекции принято вести от Андрея Никулина – художника, с именем которого связано становление изобразительного искусства на Алтае. Сегодня в музейных фондах собрано около 150 его работ, среди которых есть самые ранние, те, что посвящены Барнаулу.

— Символично, что творчеству этого художника была посвящена первая художественная выставка в Барнауле, которая прошла в 1908 году, – поясняет заместитель директора ГХМАК Наталья Царёва. – Сохранился первый этюд будущего художника «Избушка в лесу» 1897 года, который он создал, учась в Барнаульском окружном горном училище. А в 1898 году, после успешного окончания этого учебного заведения, Андрея Осиповича как талантливого ученика на деньги, собранные барнаульцами, направили в Санкт-Петербург, в Центральное училище технического рисования барона Штиглица.

В фондах музея есть еще один экспонат, датированный 1860 годом: фотопанорама города, хранящаяся в научном архиве ГХМАК. Говорят, этот снимок создавала группа архитекторов из Санкт-Петербурга, доставившая в Барнаул из Северной столицы специальное оборудование. Причем качество фото полуторавековой давности настолько прекрасно, что на нем при увеличении можно разглядеть расческу в руках женщины в одном из окон зданий сереброплавильного завода.

Дело Ворсиных

Музей «Мир времени» хранит в своих фондах керамическую литровую бутылку братьев Ворсиных – основоположников пивоварения на Алтае. Дело в том, что в 1877 году купцы второй гильдии Александр и Иван Ворсины основали в Барнауле пивоваренный завод. Сырье использовали местное, но хмель закупали в Рязанской губернии. В начале XX века семейное дело продолжил 25-летний Николай Ворсин сын Александра Ворсина. При нем фирменное пиво, произведенное на заводе, стали разливать в керамические бутылки, похожие на кувшины. В музейной коллекции как раз и хранится такой кувшин.

Кроме того, из ранних экспонатов в фондах музея представлена дирижерская палочка из слоновой кости и черного дерева. Эта изящная вещица принадлежала барнаульскому музыканту Трофиму Фёдоровичу Меркулову – дирижеру оркестра летнего театра. Оркестр играл в горпарке, расположенном за нынешней филармонией.

В числе самых ранних экспонатов ГМИЛИКА – шпага гражданского чиновника образца 1857 года и театральная афиша к спектаклю, поставленному в ноябре 1899 года инженером Александром Лесневским в кружке любителей драматического искусства «Общество поощрения скуки». А в музее редкой книги при Центральной городской библиотеке хранится Псалтирь 1788 года, некогда принадлежащая барнаульской семье.