Ремонтные работы теплового хозяйства Барнаула входят в завершающую стадию

На заседании Правительства Алтайского края, которое 16 сентября провел Губернатор Виктор Томенко, рассмотрели ход подготовки к прохождению отопительного зимнего периода (ОЗП).

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Ивана Гилёва, возможность получения паспортов готовности есть у 135 из 139 муниципальных образований региона.

В Барнауле подготовка теплового хозяйства и жилого фонда вышла на финишную прямую. Все учреждения образования получили акты готовности. На особом контроле администрации города находится подготовка к работе в зимних условиях медицинских учреждений. Акты готовности получили 89% многоквартирных жилых домов, что на 3,6% больше, чем в прошлом году. По заявке социальные учреждения и жилые дома могут уже сейчас подключить к отоплению, не дожидаясь официального старта отопительного сезона.

Большая работа проведена по подготовке к зиме теплового хозяйства краевой столицы: из 32 км трубопроводов, запланированных к замене, перекладка выполнена на 23,6 км. Ремонтная программа на барнаульских ТЭЦ выполнена на 80%. Специалисты отремонтировали 8 котлов и 4 турбины, заменили 261,6 тонны поверхностей нагрева. На угольных складах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 топливо заготовлено больше норматива в 2,5 раза по углю и почти в 6 раз по мазуту. В ремонт теплового хозяйства Барнаула в этом году было вложено 1,2 млрд. руб.

— Вопрос подготовки к прохождению зимнего отопительного периода считаю принципиально важным, – отметил глава региона, подводя итоги заседания. – Работу в этом направлении прошу продолжать не снижая активности.