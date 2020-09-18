Один день города: как проходит среднестатистический день в Барнауле — в цифрах

Нас, барнаульцев, 697 тысяч человек. Наш город занимает 20-е место по численности населения в РФ. Он живет, растет, развивается – каждую минуту в нем что-то происходит. Замечаем ли мы в ежедневной спешке, как он меняется? Мы взяли среднестатистический пятничный день из жизни города и попытались посмотреть на него с разных сторон.

Из окна трамвая

Город просыпается не спеша. Не в одночасье. В предрассветный час редкие прямоугольники окон загораются в квартирах тех, кому раньше всех идти на работу. Среди них водитель депо № 1 МУП «Горэлектротранс» Галина Богданова. Ее рабочий день первой смены на протяжении 25 лет стажа начинается в 5.20, но в депо ей надо быть часом ранее.

— Первая «дежурка» приходит в 4.30, – расписывает свой день Галина Петровна. – На рабочем месте мы проходим предрейсовый медосмотр, после чего принимаем подвижной состав, проверяем исправность трамваев. Зимой и осенью стараемся прогреть вагон, чтобы в салоне было тепло. В 5.20 трамваи выезжают из депо по разным рейсам. Это особое время, когда на дорогах пусто, машины не мельтешат, пассажиров практически нет – город сонный и уютный. Ситуация меняется на наших глазах – с течением минут все больше окон загорается в домах, нарастает количество машин и пассажиров – и вот уже город загудел, как пчелиный улей. Конечно, водитель сосредоточен на дороге, но ежедневно проезжая по улицам я замечаю, как ряд за рядом вырастает новостройка, потом в ней загораются окна – значит, заехали новоселы, вместе с ними ожил и дом. Мы первыми подмечаем новую клумбу или скульптуру, в глаза бросается любое новшество.

Ежедневно на улицы города выезжают 161 трамвай и троллейбус, 261 автобус большого и среднего класса, 301 – малого. За сутки они перевозят более 80 тыс. пассажиров. Всего в Барнауле улиц, проспектов и переулков – 1251.

Дворник Марина Дегтярева на протяжении 14 лет на посту с 7 утра, пока город окончательно не проснулся, не заполнился людьми и автомобилями. Словно заботливая, ответственная хозяйка, наводит она чистоту во вверенных ей домах 46 и 48 на улице Попова.

— Любой двор кажется красивым и уютным, когда он чистый – и людям в таком случае комфортно, и у меня душа радуется, – делится Марина Александровна. – Горожане в последние годы стали аккуратнее относиться к общедомовому имуществу, меньше мусорят во дворе – это приятно. Барнаул хорошеет с каждым днем, растет, меняется. Появляются новые дома, ремонтируют дворы и дороги. Вот и в моих рабочих дворах заменили асфальт во внутридворовых проездах и у подъездов. В таких условиях и работать комфортнее.

В этом году, кстати, 80 дворов Барнаула были благоустроены в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Всего же в краевой столице 3165 многоквартирных домов, в которых ежедневно наводят чистоту чуть более 1000 дворников.

Сенсация: новая жизнь!

Утро плавно перетекает в день, в ежедневной спешке мы не задумываемся, что город тоже растет каждую минуту. Вот мы пришли в офис на работу к 8.30, а в одном из роддомов своим криком известил появление на свет новоиспеченный барнаулец. Помогает ему и его маме на этом нелегком пути акушер, свою работу он считает самой счастливой на земле.

— Каждый раз перед появлением на свет младенца чувствуешь тревогу – как пройдут роды, закричит или не закричит ребеночек, переживаешь за новую жизнь, – рассуждает заместитель главного врача по лечебной части родильного дома № 2, акушер-гинеколог Елена Строганова. – Уже за рабочим столом на смену тревоге приходит профессионализм – следишь за состоянием ребенка, его матери, важно сделать все от тебя зависящее, чтобы оба были здоровы. После рождения ребенка приходит ощущение счастья. Вот она, сенсация – новая жизнь появилась на свет! Это же самое главное для любой семьи, это продолжение рода человеческого. И все, кто работает в акушерстве, причастны к этому чуду.

Елена Строганова в акушерстве более 30 лет. По ее наблюдениям, больше всего детей рождается ночью. Сосчитать, сколько с ее помощью появилось на свет барнаульцев – невозможно. «Вроде бы 25 детей в смену – мой личный рекорд, – говорит Елена Васильевна. – Но может и больше. На работе об этом не думаешь, другие задачи стоят».

Показатель ежедневной рождаемости не отличается постоянством. 2 сентября в Барнауле народились 34 младенца, а через два дня – 18. Кто знает, какую лепту им предстоит внести в будущее своего города?

А вот количество заключенных пар предугадать можно в зависимости от дня недели – в пятницу, 4 сентября, 77 влюбленных пар поженились под радостные крики «Горько!» – будем надеяться на счастливые и крепкие союзы.

За один день Барнаул потребляет: 117-125 тонн хлебобулочных изделий 65-77 тонн мяса 150-180 тонн молочных продуктов 150 тысяч кубометров чистой питьевой воды

Источник бодрости

В Барнауле производят продукцию 126 крупных и средних производственных предприятий, работают около 2000 субъектов бизнеса. Одно из крупнейших предприятий – Барнаульский молочный комбинат, выпускающий более 60% молочной продукции в Алтайском крае. На комбинате работает около 1500 человек, в сутки перерабатывается 750 тонн молока. 16 лет жизнь заведующей производственной лабораторией БМК Татьяны Филимоновой связана с молоком. Она прошла путь от лаборанта до руководителя и знает о молочном производстве буквально все.

— Комбинат работает круглосуточно, приемка молока ведется и в ночное время, до последней машины, – рассказывает Татьяна Васильевна. – Процесс этот непрерывный – молоко привозят и после утренней дойки, и после вечерней. Далее, прежде чем молоко начнет свой путь превращения в варенец, ряженку или йогурт, ему предстоит пройти множество исследований на качество – изучается порядка 10 показателей. После подробного тестирования молоко из автоцистерны перекачивается в цех для дальнейшей переработки.

От поступления сырья до отправки в магазин молоко проходит от семи этапов технологического процесса. У Татьяны Филимоновой есть любимый этап производства – это ферментация, когда в продукте активно работают полезные микроорганизмы, превращая молоко в полезную кисломолочку. А жизнь молока продолжается, когда в конце этого длинного пути полезный творожок или йогурт оказывается на обеденном столе барнаульской семьи, в детском саду или в школе. Наберется сил малыш, вырастет крепким и сильным.

— Я люблю свой город, – признается Татьяна Филимонова. – У нас есть что показать гостям – это красивая набережная, сохранились исторические памятники, появляются новые. Работает промышленность. Нам есть чем гордиться.