Нодар Шония — один из тех, кому в 2020 году присвоено звание «Почетный гражданин Барнаула»

В юбилейный для Барнаула год Нодару Шонии, руководителю строительной компании «Селф», присвоено звание «Почетный гражданин Барнаула» – за высокий профессионализм, развитие строительной отрасли города, значительный вклад в строительство важнейших социально значимых объектов.

О работе

— Нодар Викторович, на смене эпох строительная отрасль, как и вся экономика, переживала спад, но именно она, по словам Президента, сегодня стала локомотивом страны по выходу из кризиса после пандемии. Как вы оцениваете работу своих коллег в Барнауле?

— Строительная отрасль на Алтае достаточно мощная. Много достойных компаний, которые составляют успешную конкуренцию в масштабах России. Это «Жилищная инициатива», группа компаний «Союз», на строительный рынок пришли и молодые компании со своим стилем. Барнаул – город компактный, внешне привлекательный, в этом, я считаю, в первую очередь заслуга и архитекторов, и строителей. Хочу отметить, что барнаульские компании сегодня строят и далеко за пределами Алтайского края.

— Спектр интересов вашей компании весьма широк, но ведь есть и предпочтения?

— В портфеле наших барнаульских заказов примерно поровну как объектов жилищного строительства, так и социальных. Мы одними из первых в регионе взялись за проект квартальной застройки по новому принципу финансирования – эскроу-счетам. По такому принципу мы строим квартал «Норд», жилой комплекс «Столичный», ЖК «Маяковский» и в то же время возводим поликлинику в густонаселенной части Индустриального района. В этом направлении будем продолжать активно двигаться и дальше. Что касается нашего участия в строительстве на юге страны, там в приоритете как жилье, так и строительство парк-отелей либо гостиничных комплексов. Часто слышу упреки в том, что «Селф» потихоньку уходит из Барнаула и Алтайского края это неправда. Нашей главной площадкой были и остаются Барнаул и Алтайский край, а наращивать объемы строительства можно в том числе за счет других территорий и регионов.

— «Селф» имеет репутацию социально ответственной компании. Что эти слова значат для вас?

— Компания долгие годы строит разные социальные объекты: садики, школы, жилье для обманутых дольщиков, для расселения из ветхого и аварийного жилья. Мы давно работаем с государственными заказчиками, хотя это и непросто. Требования очень жесткие, наверное, это правильно. Но хотелось бы, чтобы и законодатель больше учитывал интересы застройщиков, чтобы мы работали по понятным правилам.

— Вы взялись завершить строительство таких объектов, как художественный музей и театр кукол «Сказка».

— Мы наравне с другими строительными компаниями участвовали в аукционе на эти проекты, никто не приказывал: иди и дострой. Раз вышли на аукцион, значит, нам это интересно, в первую очередь, а во вторую, все-таки важен опыт работы с госструктурами, его мы накопили действительно много.

Компания «Селф» построила культурно-деловой центр «Пушкинский», перинатальный центр «ДАР», концертный зал «Сибирь». Участвует в строительстве других социальных объектов и жилья.

О себе

— Профессия строителя была вашей мечтой или так сложились обстоятельства?

— Я родился в 1965 году в Абхазии. В 1982 году окончил школу, и меня как старшего сына отправили учиться в Россию. Поехал туда, где уже были родственники – в Барнаул. Поступил в политехнический институт и учился по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Во время учебы работал лаборантом кафедры строительных конструкций. Так что профессию я выбрал вполне осознанно.

— На березовой аллее в начале ул. Профинтерна «Селф» установила знак нашему земляку – Алексею Скурлатову.

— Это инициатива администрации Барнаула, которую мы вместе с братом поддержали. Мне кажется неважным, затронула Великая Отечественная война мою семью или обошла стороной. Для нас, потомков солдат Победы, важно другое – сохранение памяти об их подвигах. В таких проектах мы будем участвовать и дальше.

— Нодар Викторович, вы открытый человек?

— Всегда. В первую очередь для сотрудников своей компании. Не нужно думать, что если человек руководит большой компанией или предприятием, за ним повсюду следуют бодигарды и не подпускают к нему рядовых граждан. Я обычный барнаулец, поскольку живу здесь большую часть своей жизни, считаю город второй родиной. Если есть время, хожу на субботники, высаживаю деревья, в День города прихожу на набережную посмотреть праздничный салют и радуюсь вместе со всеми. Могу мороженое съесть на ходу, если иду пешком.

— Как проводите свободное время?

— Его у меня немного. Я часто езжу в командировки, меняются часовые пояса, соответственно растут нагрузки на организм. Поэтому занялся большим теннисом на любительском уровне. Стараюсь посещать зал везде, где бываю, в крупных городах это не проблема – купить абонемент на несколько посещений. Поддерживаю себя пока физическими нагрузками, хотя много чего хочется: почитать, посмотреть хороший фильм, погулять по лесу. Но все это – мечты, такие же неопределенные, как нечто особенное, что хочется построить в Барнауле. Пока прокручиваю варианты, обдумываю со всех сторон возникшие идеи, но выкладывать их еще рано.

Нодар Шония: «Я люблю свой родной город, он компактный, архитектурно привлекательный, красивый, одним словом. Барнаульцы гостеприимные, очень доброжелательные и отзывчивые, любят свой город и работают над его благополучием и развитием. На мой взгляд, новая часть города развивается активно, у строителей есть много интересных находок. Особого внимания в благоустройстве города требует его центральная часть. Я бы поработал над тем, чтобы здесь появлялись более интересные с точки зрения архитектуры здания и сооружения. Набережную, которая активно осваивается, нужно довести до логического конца. Старую часть города нужно благоустраивать, сносить ветхое жилье и выходить на освоение тех площадок, которые не запущены или не достроены».