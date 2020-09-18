Какие проекты предлагает молодежь Барнаула для развития города в образовательной и социальной сферах

Ежегодно сотни студентов принимают участие в городской научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь – Барнаулу». Их исследования и разработки направлены на развитие города.

Прогулка как квест

Аспирантка института психологии и педагогики АлтГПУ Алина Воронцова на последней конференции «Молодежь – Барнаулу» заняла второе место в секции «Современные образовательные технологии». Ее проект «Образовательные терренкуры на территории дошкольной образовательной организации» нашел свое продолжение в разработке новых образовательных маршрутов на территории детского сада № 217 «Жар-птица».

— Маршрут составляется в зависимости от возраста и интересов детей. Терренкур продумывается так, чтобы в маршруте было и экологическое воспитание, и физическое развитие ребенка. Мы можем побеседовать, пройти по лабиринтам, обязательно посещаем спортивную площадку и зону игр на асфальте – играем в классики, звуковые дорожки, – объясняет Алина.

По сути, прогулки на свежем воздухе превращаются в увлекательный квест с бегом по «станциям». Средний маршрут проходится за 40-70 минут.

Алина Воронцова параллельно с учебой работает в детском саду № 217, но создание терренкуров – не только ее рук дело. Эту методику начали осваивать около восьми лет назад, а сейчас молодой специалист расширяет маршруты, старается сделать их интереснее и добавить больше физических упражнений. В проекте задействован весь педагогический коллектив и родители.

Уроки с инноваторами

Победитель секции «Современное психологическое знание: перспективные направления исследования», студент института психологии АлтГУ Александр Мудрук в рамках гранта Президента РФ в детсадах нашего города работает над проектом «Айтрекинг исследование дефицита совместного внимания». Цель проекта – с помощью трекера найти у детей с разными формами атипичного развития (задержка речи, нарушение слуха или зрения) трудности коммуникации, которые аu1087 препятствуют обучению.

Студентка лингвистического института Василина Кучер выдвинула свои предложения по обучению английскому языку в старших классах. Проект начинался на базе школы № 31 в виде заданий для совершенствования навыков чтения с полным пониманием текста. Продолжился – разработкой пособия по домашнему чтению аутентичных английских текстов для старшеклассников школ с углубленным изучением иностранных языков.

А работа «Развитие прыгучести у баскетболистов 12-13 лет в условиях школьной секции» одного из магистрантов АлтГПУ начиналась в баскетбольной секции школы № 55. Теперь проект интегрирован в программу «Сельский тренер» при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края. На сегодняшний день вовлечено 17 районов края.

На личном опыте

Магистрант Алтайского государственного педагогического университета Сергей Тарахов выступил с проектом, который по итогам конференции взяли на вооружение в Комплексном центре социального обслуживания населения города Барнаула, филиале по Центральному району.

Тема «Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, направленное на развитие личности ребенка» неслучайно заинтересовала Сергея – у него у самого серьезный диагноз, и на протяжении долгого времени он является волонтером, а в данный момент руководит общественной организацией. О тех трудностях, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие ребенка с ОВЗ, он знает по личному опыту.

— Самое главное для таких семей – не остаться со своей проблемой один на один, знать, куда обратиться, какие в нашем городе есть службы, – рассказывает Сергей Тарахов. – Органы соцзащиты держат на контроле такие семьи, чтобы оказывать им материальную помощь. Но и сами семьи могут многое сделать. Например, объединяться с единомышленниками, организовывать мероприятия для своих детей. Чтобы эти семьи жили полноценной активной жизнью, мы помогаем им найти работу в Интернете, заняться рукоделием или найти другое хобби.

Проект был разработан совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения города Барнаула.

Работа студентки АГМУ «Взгляд молодых ученых: как снизить заболеваемость ожирением» внедрена в практическое здравоохранение Барнаула и Алтайского края. Ожидается, что дальнейшие клинические исследования помогут в создании нового лекарственного препарата для лечения ожирения и его профилактики.