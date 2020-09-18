Изделие, определившее на десятилетия будущее завода «Ротор» и сыгравшее огромную роль в развитии краевой столицы

В этом году, одновременно с юбилеем Барнаула, Алтайский приборостроительный завод «Ротор» отмечает 55-летие начала производства всеширотного навигационного комплекса «Сигма» для военно-морских сил страны.

Строительство завода для серийного производства высокоточных гироскопических приборов и инерциальных систем, «Завод почтовый ящик № 80», началось в ленточном бору в окрестностях Барнаула в 1959 году. К осени было построено несколько заводских корпусов и жилых домов для заводчан на месте сегодняшнего поселка Южного. Уже в 1962 году завод вошел в число действующих предприятий страны. Начат выпуск первой продукции оборонного назначения – приборов управления «Дрейф» – для ряда модификаций баллистических ракет. В это же время на предприятии началась подготовка производства к освоению приборов всеширотного навигационного комплекса «Сигма», а также аппаратуры и приборов управления торпедами.

Ветеран предприятия Николай Васильевич Уколов стоял у истоков производства навигационного комплекса. Выпускник Томского политехнического института, он прошел все заводские ступени. Начинал работу регулировщиком аппаратуры, трудился ответственным сдатчиком комплексов заказчику, инженером-конструктором I категории, заместителем начальника цеха по технической части, начальником участка, начальником ОТК завода.

— Когда на вооружение наших подводных лодок начали поступать баллистические ракеты с дальностью полета свыше 10 тыс. км, возросли требования к навигационному оборудованию. При такой дальности полета даже малейшая неточность приборов давала недопустимые отклонения в полете ракеты. «Сигма» стала таким комплексом. Опытный образец прошел испытания и был запущен в серийное производство. И производство это было доверено нашему молодому тогда заводу, – вспоминает ветеран.

В 1965 году в Барнауле началось производство нового оборудования, позволяющего субмаринам стратегического назначения уверенно действовать в любой точке мирового океана, а на следующий год завод вышел на запланированную мощность – 12 комплексов в год. «Ротор» оставался головным производителем «Сигмы» различных модификаций почти два десятилетия их выпуска.

— В процессе на всех этапах было задействовано до двух третей всего коллектива предприятия, а это тысячи рабочих и инженеров. В те годы оборудование комплекса было основным изделием, которым завод жил и развивался. Я до сих пор вспоминаю испытания: это десять суток в составе корабельной команды в море. Помню гордость за сложный и надежный навигационный комплекс, сделанный для военных моряков в далеком от морских просторов Барнауле. Наш комплекс был установлен более чем на 100 подводных лодках первого поколения всех проектов, в том числе стратегических, – гордится предприятием и Барнаулом Николай Васильевич.

Впереди у завода будут десятилетия работы на оборону страны. Коллектив и сегодня трудится на стратегических направлениях, поставляя продукцию спецназначения.

Благодаря заводу в Барнауле вырос город в городе, прекрасный, благоустроенный, утопающий в зелени поселок Южный. За эти годы школу высокопрофессиональной организации труда, особой требовательности к качеству своей работы прошли тысячи барнаульцев, рабочих и инженеров.

С 1966 года наряду с продукцией спецназначения в цехах завода выпускаются приборы и изделия для народного потребления. За эти годы продукции предприятия присуждался Знак качества, многие товары становились лауреатами конкурса «Лучший алтайский товар» и «100 лучших товаров России».