Барнаульская спортсменка стала чемпионкой России по кикбоксингу

В Ульяновске завершился чемпионат России по кикбоксингу. Сборная Алтайского края на турнире завоевала две золотые медали, и одна из них отныне принадлежит представительнице барнаульского клуба «Ликон» Марине Черненко.

На последних минутах

По плану чемпионат и первенство страны по кикбоксингу должны были состояться еще в апреле. Все сорвалось из-за коронавируса. Юношеские первенства в итоге вообще отменили, а взрослый чемпионат перенесли сначала на август, потом – на начало сентября.

Но все это время наши спортсмены не переставали готовиться. Сначала дома, а как только разрешили тренировки, приступили к организованным занятиям. Кикбоксеры прошли несколько сборов, что и предопределило результат.

В этом году чемпионат России объединил все направления кикбоксинга. Марина Черненко, воспитанница клуба «Ликон», представляла Барнаул в разделе «пойнтфайтинг». Как рассказала тренер Марины Алёна Агафонова, еще в январе спортсменка побывала на сборах в Москве, выступила там же на открытом всероссийском турнире, где зарекомендовала себя как лидер в своей весовой категории. Однако в Ульяновске поход за золотой медалью получился нелегким. Главной соперницей барнаульской спортсменки стала москвичка Александра Крапивина, с которой Марина знакома еще по детским соревнованиям.

Черненко уверенно провела первый раунд, однако во втором отдала преимущества и перед заключительным отрезком боя проигрывала пять очков.

— В перерыве я собралась, вспомнила все, чему меня учили, – рассказывает Марина. – Я понимала, что на меня смотрят друзья, семья. А главное, следом за мной должен был состояться финал у еще одного представителя нашей команды Саши Гельвиха, и если мы оба выиграем золото, будет круто.

В итоге в третьем раунде Черненко не только догнала оппонентку, но и на последних секундах провела несколько атак, за которые получила два балла и выиграла бой.

Большой успех

Еще одним победителем чемпионата России стал представитель Камня-наОби Александр Гельвих – тот самый, о котором во время боя вспоминала Марина Черненко. Гельвих выступал в разделе «фул-контакт с лоу-киком».

Как говорит его тренер, один из наставников сборной России Александр Кузьменко, была задача – попасть в тройку. Форма спортсмена была неплохой, но и уровень соперников солидный: 17 человек в весовой категории, из них пятеро мастеров спорта, а у Гельвиха всего-то первый взрослый разряд.

Но Гельвих бой за боем стал убирать соперников со своего пути. Все четыре поединка он выиграл единогласным решением судей. Самое любопытное, что в финале Гельвих победил москвича, который перед этим в полуфинальном бою справился с еще одним представителем Алтайского края Дмитрием Томилиным из поселка Новые Зори Павловского района. В итоге у Томилина – бронза, а у Гельвиха – золотая медаль. Еще одну награду, бронзовую, привезла из Ульяновска барнаульская спортсменка Елена Машкова (раздел «пойнтфайтинг», клуб «Лидер-Про», тренер Игорь Филяков).

По оценке президента краевой федерации кикбоксинга Вячеслава Перерядова, в Ульяновске наши спортсмены показали великолепный результат.

— Чемпионов страны у нас не было лет 15. Наши спортсмены побеждали на юношеских, молодежных первенствах страны, а на взрослом уровне таких успехов не было давно, – поясняет он.

Теперь Марину Черненко и Александра Гельвиха ждет чемпионат Европы, который по плану должен состояться с 6 по 13 декабря в турецкой Анталии. Ну а остальные кикбоксеры края готовятся к ноябрьскому Кубку России.

743 спортсмена из 53 субъектов РФ приняли участие в чемпионате России по кикбоксингу в Ульяновске.