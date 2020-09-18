45 лет назад в Барнауле открыли вторую очередь Мемориала Славы

В столице края память о подвиге наших земляков, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны, увековечили в 1971 году. Тогда, в мае, состоялось открытие первой очереди Мемориала Славы. К ближайшему после этого юбилею Победы его расширили, воздвигнув рельефные щиты рядом с бронзовой скульптурной группой «Прощание» и стелой.

В 1960 году наш земляк Роберт Рождественский написал поэму «Реквием». Она вся пронизана ненадуманной болью и скорбью, которую по-настоящему пережил автор.

«…На моем письменном столе давно уже лежит старая фотография. На ней изображены шесть парней. Это – шесть братьев моей матери. В 1941 году самому младшему из них было 18 лет, самому старшему – 29. Все они в том же сорок первом году ушли на фронт. А с фронта вернулся один… Я писал свой «Реквием» и для этих шестерых, которые до сих пор глядят на меня с фотографии. Писал и чувствовал свой долг перед ними», – вспоминал Роберт Иванович.

Личное отношение к солдату через свою семью он так точно, так пронзительно сумел передать в строках поэмы, что они навсегда останутся не только в книгах – в самом сердце Барнаула. «Вспомним всех поименно» – эти слова выгравированы при строительстве гранитного пантеона на нынешней площади Победы.

И проект мемориального комплекса, и место его размещения были выбраны не случайно. Именно отсюда матери, жены, дети провожали своих защитников – боль прощания почти с 40 тысячами барнаульцев (именно столько ушли в те годы на фронт) замерла в одноименной бронзовой скульптуре. Здесь же встречали возвращающихся победителей, иной раз среди них не находили родных лиц и еще горестней оплакивали неоправдавшуюся надежду – не вернулись к родным более 16 000 воинов.

Автор самой идеи создания комплекса – председатель Барнаульского горисполкома Анатолий Мельников. Конкурс на лучший проект был проведен в 1965 году. Тогда из дюжины предложений (одни представляли стелу, другие – конструкцию в виде блиндажа) выбрали одно, разработанное скульптором Петром Мироновым и художником-монументалистом Владимиром Добровольским. Авторская группа была многочисленной – в ее состав вошли в том числе архитекторы Виктор Налимов и Виктор Остен-Сакен, скульптор Константин Чумичев, инженеры Михаил Юферов, Александр Глумов.

Сначала сделали пробную, деревянную версию комплекса в натуральную величину и долго двигали, подбирая наиболее удачное место расположения. Как-то так сложилось, что по-настоящему строить пантеон начали только в феврале 1975 года. К маю сдать его казалось невозможным, но исполнители настолько серьезно подошли к организации работы, что сумели уложиться в эти фантастические сроки.

Сегодня мемориальный комплекс включает четыре архитектурных сооружения. На первой линии скульптурная группа «Прощание» и стела. На второй – дорожка, уложенная брусчаткой, с обеих сторон которой расположены плиты с землей 13 городов-героев. Сердце комплекса – пантеон с геральдическими медными барельефами восьми родов войск и Вечным огнем перед каждым. Последняя часть, самая молодая, – монумент от благодарных потомков, увековечивший имена полных кавалеров ордена Славы и Героев Советского Союза. Его возвели 25 лет назад. Кстати, тогда же у кинотеатра «Мир» появилась легендарная «тридцатьчетверка».

Пантеон продолжает пополняться новыми фамилиями. Недавно туда внесли еще 25 имен барнаульцев, погибших в боях Великой Отечественной войны.