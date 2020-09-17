В столице края открыли обновленную Доску почета

Традиционно в преддверии празднования дня рождения города в администрации поощряют с занесением на городскую Доску почета «Слава и гордость Барнаула» горожан, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие столицы региона.

Ежегодно лучших из лучших определяют практически во всех сферах – среди представителей социальных, общественных и религиозных организаций, трудовых династий, руководителей и работников предприятий, сотрудников правоохранительных органов и Министерства чрезвычайных ситуаций. Это те люди, которые своим ежедневным трудом влияют на развитие Барнаула.

— Сегодня волнительно и почетно награждать и поздравлять вас, – обратился к участникам торжественной церемонии глава города Вячеслав Франк. – Этот год несколько необычный. Во-первых, мы отмечаем 75-летие Победы и претендуем на звание «Город трудовой доблести». Думаю, завоевав его, еще раз поблагодарим ветеранов и тружеников тыла. Во-вторых, пришел ковид, нам пришлось привыкать к новой жизни. В связи с этим хочу сказать особые слова благодарности нашим врачам и учителям, продолжившим работать в совершенно новых условиях. Спасибо за ваш труд!

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич в своем поздравительном слове отметила, что в каждом периоде истории Барнаула найдется, чем гордиться.

— В нашем городе всегда были и есть неравнодушные, трудолюбивые люди, креативные и инициативные. От лица депутатов Барнаульской городской Думы хочу поблагодарить вас за ваш вклад.

Одной из самых молодых награжденных стала региональный координатор Алтайского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Ведлер. В ее лице администрация города поощрила всех ее коллег, которые в этом году трудились не покладая рук. Ребята ежедневно отрабатывали заявки, поступающие на горячую линию от маломобильных и пожилых людей, вынужденных во время пандемии оставаться дома. Доставляли продукты, приобретали товары первой необходимости, выписывали рецепты и выкупали лекарства. Вместе с реальной помощью они оказывали и моральную поддержку – успевали обмолвиться добрым словом, приободрить.

— У нас разные профессии и отрасли работы, возраст коллективов и трудовой стаж, – говорит Анна Ведлер. – Но мы все как большая семья, – наши дела востребованы, а успехи не остаются незамеченными, их видят и отмечают. Спасибо, что нас слышат! Это помогает идти вперед.

У заместителя начальника полиции УМВД России по городу Барнаулу полковника полиции Виталия Жукова награда личная. Он пришел в профессию в 1987 году, начинал простым милиционером – сотрудником вневедомственной охраны.

— С выбором профессионального пути определился, когда служил в армии – в дивизии им. Ф.Э. Дзержинского Внутренних войск. Ни разу о нем не пожалел, – признается Виталий Жуков. По его словам, заслужить занесение имени на Доску почета просто: – Нужно любить свою профессию, свой край и, конечно, Барнаул, достойно делать свое дело – мы практически круглые сутки находимся на работе. Сегодня это событие для меня по-особенному приятно: это случилось в юбилейный для города год, к тому же сегодня у нас с женой годовщина – 31 год вместе. Тройной праздник!

Портреты 27 жителей Барнаула и 14 коллективов разместили на Доске почета. Среди них – ветеран Великой Отечественной войны Алексей Павлович Руденко.