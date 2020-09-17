«Стрижи» прилетели: как встречали в Барнауле легендарную группу высшего пилотажа и чем они удивят горожан

Кульминацией празднования юбилейного дня города станет выступление группы высшего пилотажа «Стрижи». В среду воздушные асы приземлились в Барнаульском аэропорту им. Г. Титова. В краевой столице пилотов ждет насыщенная программа.

Накануне все СМИ распространили информацию: прилет «Стрижей» ожидается в 15.00, не пугайтесь, если услышите гул реактивных самолетов. Предупреждение было не лишним – когда пять лет назад пилотажники впервые прилетали в Барнаул и перед посадкой дали несколько кругов над городом, появление боевых истребителей в небе некоторых действительно напугало.

Но «Стрижи» не прилетели ни в 15.00, ни в 16.00. Собравшиеся в аэропорту представители СМИ томились в ожидании. Уже и регулярный рейс в Сочи улетел, и в Томск, а «МиГов-29» в яркой раскраске все не было.

В Барнаул пилотажники должны были вылететь из Челябинска, по дороге совершив дозаправку в Омске. Но там возникли какие-то технические проблемы. В итоге оттуда истребители вылетели ближе к половине шестого вечера по барнаульскому времени, примерно через час показавшись в небе над нашим аэропортом со стороны Павловска. Хоть «МиГ-29» и может развивать сверхзвуковую скорость до 2,5 тыс км/ч, лететь в таком режиме дорого, расход топлива колоссальный, поэтому до Барнаула летели не торопясь – всего-то 900 км/ч.

Приземлились «МиГи» не сразу не сразу. Сначала от семерки «Стрижей» отделился один самолет и, выполнив несколько фигур в небе, пошел на посадку. Остальные еще дали пару кругов над городом.

— Мы определились с заходом на посадку, заодно поприветствовали жителей, чтобы они знали, что мы прилетели, что все состоится, — рассказывает ведущий группы АГВП «Стрижи», заслуженный военный летчик РФ Сергей Осяйкин. – Лучшей рекламы придумать трудно.

Посадка прошла быстро, с интервалом буквально в полминуты самолеты один за другим приземлились в аэропорту. У каждого после касания земли раскрывался тормозной парашют – по-другому такую технику быстро не остановить. После рулежки к месту стоянки к каждому тут же подъехала поливомоечная машина и принялась поливать шасси.

— Это техническая особенность самолетов, там особые предохранители, специальная система, которую надо охладить, чтобы колесо не разрушилось, пояснил Осяйкин.

Следом за семеркой «МиГов» вскоре приземлился военно-транспортный «Ил-76» — своего рода «техничка», на борту которой авиатехники, которые будут готовить самолеты к полетам, и запчасти на всякий случай. Все-таки показательные выступления – дело ответственное, потому и прилетают заранее, за три дня, чтобы все проверить и отрепетировать. Кроме того, 17 и 18 сентября экипаж авиационной группы встретится со школьниками и воспитанниками Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. К.Г. Павлюкова, Барнаульского кадетского корпуса, краевого педагогического лицея-интерната, военно-патриотического клуба «Память», военно-спортивных клубов «Алькор» и «Борец».

В субботу в небе над Барнаулом в День города «Стрижи» будут летать во второй раз – впервые жители краевой столицы могли их увидеть в 2015 году. Но сейчас, как утверждают летчики, все будет по-другому. Во-первых, пять лет назад прилетали лишь четыре самолета. Сейчас же полный состав, зрители увидят как групповой пилотаж с исполнением всех фигур и перестроений, так и одиночный. Во-вторых, «Стрижи» продемонстрируют абсолютно новую программу, представленную в этом году на международных авиасалонах и международном форуме «Армия-2020» в подмосковном парке «Патриот».