Рекорды Барнаула: подборка самых-самых жителей, зданий и учреждений города

В канун юбилея города рассказываем о барнаульских рекордах. Выше, шире, веселей – чем можно гордиться жителям краевой столицы.

Самый масштабный мост в Барнауле – Обской (Новый мост). Его длина – 940 м, ширина – 32. Способен пропустить 20 тыс. автомобилей в сутки.

Барнаульский сосновый ленточный бор — самый крупный из четырех в крае. Он берет начало от телецентра и простирается до Иртыша на 400 км.

В Барнауле 780 улиц, 4 тракта, 11 проспектов и 126 переулков и проездов.

Самая длинная улица Барнаула – Павловский тракт. Проходит через Индустриальный и Железнодорожный районы города до села Павловск, отсюда и произошло название тракта. Протяженность в черте города – 14 км. Ширина – 20 м.

Самая широкая улица в городе – пр. Космонавтов – составляет 180 м в ширину, с учетом зеленых насаждений.

Кратчайшая улица – Угольная. На ней находится только один дом – № 16а.

Самый длинный трамвайный маршрут – № 7, его протяженность в обе стороны – 53,5 км от депо № 3 на ул. Малахова до остановки «Кордон». Время в пути в обе стороны 186 минут.

Самый длинный троллейбусный маршрут – № 7, расстояние «туда-обратно» – 32,8 км, время в пути – 120 минут.

Самый первый трамвай в Барнауле вышел на линию 7 ноября 1948 года от пл. Свободы на пр. Ленина с конечной остановкой на Новом рынке. Его протяженность составляла 24,5 км. Первый троллейбус вышел на линию в 1973 году по маршруту от ул. Льва Толстого до шинного завода.

Первый пароход причалил к берегам Барнаула летом 1854 года, это было судно «Ермак» томской купеческой кампании. Он совершал рейс Тюмень – Томск – Барнаул.

Самое высокое сооружение города – 196-метровая телевизионная вышка на Змеиногорском тракте. 180 м составляет само здание и 16 м добавляется за счет передающей антенны.

Самое высокое промышленное здание – элеватор. Его высота 64 м и еще 3 м надстроек.

В Барнауле почти закончилось строительство нового жилого комплекса «Столичный». Он находится на ул. 1905 года, 25. Это 9-подъездная 13-этажка и башня в 23 этажа, которую сверху украсил шпиль. Высота этого строения составила в общей сложности 102 м, что делает здание самым высоким в городе. Часть здания без шпиля поднялась почти на 75 м, а шпиль добавил еще порядка 28 м.

Самая старая действующая школа – школа № 13. Основана в 1892 году как церковно-приходская при Покровском соборе. Ее первое здание было построено в 1902 году на средства прихожан и жителей Зайчанской слободы. Основатель школы – Василий Иванович Штильке. В 1953 году школа стала смешанной, в ней совместно обучали девочек и мальчиков. С 2008 года школа стала давать полное образование по всем трем ступеням: начальное, основное и среднее.

Самая крупная школа – № 126, в ней 2966 обучающихся. Самый вместительный детский сад № 262 – 547 воспитанников.

Самое большое количество 100-балльников – в гимназии № 42, их 11 человек. Больше всего медалистов – 41 – в лицее № 124.

Самый старый в Барнауле детский сад № 76 основан в 1923 году.

Самый «возрастной» действующий вуз – Алтайский государственный педагогический университет. Барнаульский учительский институт был учрежден 1 сентября 1933 года, в 1941 году переименован в педагогический институт. 15 декабря 1993 года Барнаульский государственный педагогический институт получил статус университета, а с 2008 года стал академией. Приказом Минобрнауки № 1550 от 8 декабря 2014 года переименован в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный педагогический университет».

5460 граммов – с таким рекордным весом 3 апреля в роддоме горбольницы № 11 родился наш земляк Михаил Парфёнов. Это третий ребенок в семье Александра и Елены Парфёновых. Счастливая мама сообщает: «Мой первый малыш весил 4 кг, второй – 4,7 кг, Миша всех обогнал. Сыну уже 5 месяцев, он подрос, окреп и весит уже 8 кг. Миша развивается по возрасту и вот-вот поползет».

В самой многодетной барнаульской семье 26 детей. Любовь и Андрей Безматерных воспитывают 6 кровных и 20 приемных мальчишек и девчонок. «Все наши дети – самые лучшие», – утверждают счастливые супруги. В этом году в семье сразу три студента: Елизавета поступила в Политех на информационные технологии, Екатерина одолела большой конкурс в Новоалтайское художественное училище, Максим поступил в Тальменское строительное училище и уже стал старостой группы. Самый маленький сын – Михаил, переехал в семью неделю назад из Дома малютки. За свой родительский подвиг Любовь и Андрей Безматерных были удостоены высокой государственной награды – орденов «Родительская слава».

Жительница Барнаула Дарья Губанова – обладательница самой длинной косы, которая у девушки составляет более полутора метров. Фото жительницы краевой столицы даже было опубликовано в британской газете Daily Mail. Девушка живет в Барнауле, замужем, воспитывает дочку, занимается спортом и с удовольствием занимается валянием из шерсти.

2 сентября 2018 года в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина состоялась самая массовая городская тренировка в мире.

Разминку проводил тренерский состав программы «Парк спорта. ЗОЖ», основной блок по направлениям аэробика, функциональная тренировка и dance mix провели представители тренерского состава команды фитнес-клубов «Магис Спорт». Мировому рекорду не смог помешать даже дождь. По официальному подсчету в ней приняли участие 4417 человек.

Предыдущий мировой рекорд был зафиксирован в Лондоне с участием 3804 человек.

5 сентября 2015 года во время празднования 285-летия Барнаула был поставлен рекорд России — изготовлен самый большой в стране пряничный домик в виде Дома под шпилем.