Накануне 290-летия краевой столицы пятеро горожан награждены знаком «За заслуги в развитии города Барнаула»

Памятный знак «За заслуги в развитии города Барнаула» – одна из высших форм поощрения граждан, проявивших высокий профессионализм в разных сферах жизнедеятельности города, получивших широкую известность и заслуженный авторитет.

Барнаульцы, награжденные за заслуги в развитии города, считают свои награды заслугой своих рабочих коллективов.

Людмила Ананьина, главврач роддома № 2, депутат Барнаульской городской Думы:

— Более трети жителей города родились в наших стенах. Мы и дальше будем трудиться на благо Барнаула, помогая маленьким горожанам появляться на свет здоровыми. Расцениваю эту награду как заслугу всего коллектива. Возглавляю роддом на протяжении последних 20 лет. Барнаул – особенный для меня город, давший мне жизнь, профессию, сделавший меня человеком. Он постоянно развивается – и в медицине, и во всех других отраслях. Желаю Барнаулу устойчивой жизни, процветания.

Ирина Вильгельм, главврач городской больницы № 5:

— Очень рада, что работа нашего большого коллектива заметна и важна для города и региона. Сегодня доктора, средний и младший персонал нашей больницы – на передовой медицины. Круглосуточно мы помогаем землякам справляться со сложным заболеванием, работая как ковидный госпиталь. Барнаул для каждого из нас любимый город. Неповторимый, самобытный, уникальный. С тихими улочками и оживленными, шумящими магистралями. Пусть он и дальше растет и успешно развивается.

Геннадий Гаврин, директор лицея № 112, депутат Барнаульской городской Думы:

— Я не мыслю свою жизнь без школы. 21 год руковожу лицеем, который идет в ногу со временем. Внедряем современные технологии, осваиваем новые подходы. Стабильно даем хорошие результаты итоговой аттестации, а ребята становятся студентами высшей школы Москвы и Санкт-Петербурга. Это заслуга всей команды педагогов. Барнаул для меня давно стал родным. Впечатляют наши образовательные учреждения, что появляются в новых кварталах. Такого масштаба горожане еще не видели.

Александр Овсиевский, директор гимназии № 40:

— Благодарен за высокую оценку, но ее бы не было без моего коллектива. Наши дети постоянно демонстрируют высокий уровень знаний и поступают на бюджетные направления ведущих вузов России. С каждым годом улучшается материальная база школы, увеличивается число детей. Меняется и жизнь вокруг. Наш Барнаул растет и развивается. Нравится то, что к обсуждению городских проблем, к примеру, того же благоустройства, все чаще привлекают жителей. Мы вместе делаем наш город лучше и красивее.

Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка «Лесная сказка», председатель совета по развитию туризма администрации Барнаула:

— О том, чтобы в Барнауле был свой зоопарк, я начал мечтать с 1980 года. Мечта сбылась – сегодня итоги работы нашего коллектива высоко оценены и посетителями, и профессиональным сообществом. Я рад, что зоопарк прославляет родной Барнаул не только на всю Россию, но и на весь мир. Хорошо вписался он и в туристические маршруты, стал одной из достопримечательностей Барнаула.