Куда растет Барнаул: история застройки города

За 290 лет наш город вырос вверх и вширь, многократно увеличил численность населения. Как это было?

XVIII и XIX века

В 1730 году Барнаул состоял из нескольких кварталов в районе сереброплавильного завода – территория от современного речного вокзала до ул. Ползунова. Дома были сплошь деревянными. Первым кирпичным зданием стала «Горная аптека», построенная в 1752 году (перестроенная после наводнения в 1793 году).

1794 год. Построено первое двухэтажное здание – Канцелярия Колывано-Воскресенских заводов (ул. Ползунова, 41). К этому времени Барнаул получил статус горного города (в 1771 году). Город насчитывал 949 дворов, рынок с 50 лавками, были магазины, каменная аптека и три церкви, одна из них каменная. Самыми высокими зданиями в тот период были храмы – высота Петропавловского собора, построенного в 1774 году, составляла 22 метра.

Проживало в Барнауле 2846 мужчин и 2565 женщин.

К середине XIX века в Барнауле было уже 33 улицы и переулка, 1725 домов (из них 15 каменных, остальные деревянные), пять церквей, в том числе лютеранская. В 1839 году построен 14-метровый обелиск в честь столетия горного дела на Алтае – Демидовский столп. С начала 1860-х идет упадок горнозаводского производства на Алтае. Барнаул развивается как крупный торговый центр. Во второй половине XIX – начале ХХ вв. открывались новые магазины, строились добротные красивые купеческие дома.

В 1835 году город насчитывал более 9 тыс. жителей, а к 1895 году – более 23 тыс.

Начало ХХ века

В 1900 году в Барнауле достроено первое трехэтажное здание – это Народный дом, ныне в нем расположена Государственная филармония Алтайского края.

1915 год считается годом рождения первого в Барнауле небоскреба – Доходного дома купца Аверина (ул. Гоголя, 76).

В 1917 году центр Барнаула уничтожил крупный пожар, в котором пострадало большинство деревянных зданий. И фактически началось строительство нового города.

Население города к тому моменту составляло более 70 тыс. человек.

Валерий Скубневский, профессор кафедры отечественной истории Алтайского государственного университета, доктор исторических наук: «Особенность Барнаула в том, что основан он был не как военное поселение или острог, а как завод. Это был самый большой сереброплавильный завод в России. С его открытием в город хлынули золотые кадры (горные инженеры, механики), повлиявшие на развитие не только промышленности, но и культуры. С закрытием завода Барнаул изменил свое лицо – на смену горной элите пришли купцы, ведущую роль в развитии города стала играть торговля. И если до этого город называли уголком Петербурга, Сибирскими Афинами, то в начале XX века томская газета «Сибирская жизнь» прозвала Барнаул «самым сытым и буржуазным уголком земного шара».

1930-1950-е годы

В 1930-е годы в Барнауле началась массовая жилая застройка домами в 4-5 этажей на территории современной Жилплощадки (район проспекта Калинина, улиц Профинтерна, Сизова). В 1937 году центр фактически образуется на пр. Ленина (в районе ул. Анатолия), и вокруг него строятся здания в пять этажей для административных и хозяйственных учреждений, банка, НКВД.

Население города стремительно росло. Если в начале 1930-х годов оно составляло 130 тыс. человек, то в 1939 – 150 тыс. человек. В 1938 году город был разделен на три района: Центральный, Октябрьский и Железнодорожный.

В военные годы в Барнаул эвакуировано 14 крупных промышленных предприятий. Проспект Калинина был полностью застроен фабриками и заводами, в 1950-е годы их стали размещать и на проспекте Космонавтов, где ранее была городская свалка. Предприятия тогда специально создавали в удалении от жилых кварталов.

За годы войны население Барнаула увеличилось на 50 тыс.: если в начале 1941 года в городе проживало 160 тыс. человек, то к 1945 году – уже более 200 тыс.

С 1930-х по 1950-е годы сформировался ансамбль центрального проспекта в городе – проспекта Ленина, который был спроектирован в основном ленинградскими проектными институтами. Одно из значительных зданий этого времени – дом под шпилем 1954 года постройки. Высота здания – 46 метров вместе со шпилем. Высота же типовой пятиэтажки – 15 метров.

Несмотря на начавшийся курс на многоэтажность, к 1956 году Барнаул на 77% состоял из деревянных домов, в основном одноэтажной застройки. С 1956-го возводятся новые жилые массивы в районе моторного завода. Так появились районы массовой, «поточной» застройки – Поток, а вслед за ним Черёмушки, Солнечная Поляна, Урожайный.

К 1959 году население Барнаула составило 305 тыс. человек.

1960-1980-е годы

10 августа 1963 года был открыт новый телецентр с вышкой, комплексом зданий и новым оборудованием. С нее начиналось эфирное телевидение и радиовещание на Алтае. Высота барнаульской телевизионной мачты – 197 метров.

В 1971 году в Барнауле сданы в эксплуатацию первые девятиэтажки на проспекте Ленина, рядом с Новым рынком. Дома были довольно невзрачными на вид, и их украсили мозаикой. В 1970-1980-е годы жилищное строительство развернулось в Ленинском и Индустриальном районах, стали преобладать крупнопанельные 9-этажные дома. Застройка этого периода отличалась комплексностью, параллельно с жилыми домами создавалась и социальная инфраструктура.

В 1983 году открыта самая большая гостиница города – «Барнаул», которая имела 12 этажей и была рассчитана на 600 мест.

К началу 1970-х население Барнаула перевалило за 407 тыс. человек, в 1975 году уже составило 509 тыс. человек, а к концу 1980-х – 601 тыс. человек.

1990-е годы

В 1990-е появляются 14-этажные дома на проспекте Красноармейском, в районе кинотеатра «Первомайский». Интенсивно шло строительство высоток в районе Красноармейского и Социалистического проспектов, Павловского тракта, улиц Малахова, Сиреневой, Балтийской и др.

В 1991-1992 годах население города держалось на отметках 606-607 тыс. человек.

Юрий Гатилов, генеральный директор строительной компании «Жилищная Инициатива», возглавляет комиссию «Перспективное развитие Барнаула» Общественной палаты города: «Я вижу будущее Барнаула в грамотно нарезанных новых кварталах с широкими улицами и большим количеством зеленых насаждений. Перспективные векторы застройки города уже известны – это строительство в сторону аэропорта, а также на правом берегу Оби – навстречу Новоалтайску. Необходимо реализовать проект развития транспортной инфраструктуры города. Многое зависит и от инвестиционной привлекательности Барнаула. Инвестору, который пришел сюда открыть новое предприятие, нужно не так много: 2 гектара земли и инженерная инфраструктура».

Нулевые и дальше

С начала 2000-х годов Барнаул одним из первых городов в Сибири начал застраиваться высотными зданиями. Первые небоскребы расположились между Красноармейским проспектом и проспектом Ленина, а также в районе Комсомольского проспекта.

В 2003 году построен 15-этажный дом на пр. Социалистическом, прозванный в народе за круглые окна-иллюминаторы «Титаником».

На ул. Папанинцев, рядом с «Титаником», в 2003 году вырос 16-этажный жилой дом с округлым фасадом из коричневого стекла. В конце 2007 года в Барнауле построен первый 24-этажный жилой дом в Сибири – на пересечении ул. Папанинцев и Красноармейского проспекта. Этот жилой комплекс, возводившийся с 2003 года компанией «Горизонт», получил название «Анастасия». Его высота 86 метров.

К началу нулевых население Барнаула держалось на уровне 600 тыс. человек. Сегодня нас – 697 тыс.

В 2016 году статус небоскреба передан ЖК «Аврора» (ул. Гущина, 150/3). Его высота от земли до подоконника 25-го этажа – 75 метров, а до самой верхней части декора – почти 97 метров.

На сегодняшний день самым высоким зданием в Барнауле является ЖК «Столичный». В состав нового комплекса входит 9-подъездный 13-этажный дом и башня в 23 этажа, которую продолжает 28-метровый шпиль. Вместе с ним общая высота здания составляет почти 102 метра, что по нескольким международным классификациям делает строение первым в городе жилым небоскребом.

Редакция «ВБ» благодарит к.и.н. Данила Дегтярёва за помощь в подготовке материала.