Алтайская филармония откроет сезон концертами «дуплетом»

1 октября Государственная филармония Алтайского края вновь распахнет свои двери для слушателей и зрителей. ГФАК открывает свой 77-й творческий сезон серией ярких концертных программ, в которых примут участие все коллективы филармонии, а также долгожданные гости.

Как сообщили в филармонии, приняты все меры для обеспечения безопасности посетителей. В условиях эпидемиологической обстановки учтены все требования Роспотребнадзора. В частности, рассадка зрителей в концертном зале будет производиться в шахматном порядке, согласно социальной дистанции. Билеты в кассе уже продаются с учетом этого требования.

Естественно, в таких условиях не все истосковавшиеся по концертам за время ограничительных мер барнаульцы и гости города смогут одновременно попасть на программу. Однако филармония предусмотрела и этот момент: концерты пойдут дуплетом – за два дня их смогут посмотреть все желающие, выбрав для себя более удобное время. Сделать это можно прямо сейчас – на сайте филармонии выставлены афиши на все ближайшие концерты. Будет много интересного.

Так, 1 октября пройдет концерт «Песни, опаленные войной», посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. В исполнении мужского вокального ансамбля и симфонического оркестра ГФАК прозвучат всеми любимые песни – «День Победы», «Смуглянка», «Темная ночь», «Вот солдаты идут» и многие другие. Песни грустные и задушевные, веселые и торжественные, ставшие живой летописью военных дней и событий. А 2 и 3 октября концертный сезон открывает ансамбль русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого. Легендарный коллектив покажет свои лучшие хореографические композиции в программе «Алтай – земля сибирская».

6 и 7 октября предстоит настоящий праздник для почитателей классической музыки на сцене краевой филармонии два «Стейнвея». Напомним: один рояль этой престижной марки достойно служит ГФАК уже более десятка лет, второй же был приобретен в середине прошлого сезона. Появилась возможность подарить слушателям сочинения, написанные для двух роялей с оркестром, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса встречу с дуэтом «Стейнвеев» пришлось отложить. И вот теперь она должна состояться!

В программе открытия симфонического сезона ГФАК примет участие известный ансамбль Новосибирской филармонии – фортепианный дуэт Геннадий Пыстин – Дмитрий Карпов. Гости из Новосибирска исполнят с оркестром ГФАК произведения Баха и Бернстайна. Также в концерте прозвучат симфонические произведения Бетховена и Прокофьева. Дирижер – Дмитрий Лузин.

Далее серию концертов продолжат выступления ансамбля народной песни «Вечерки», джазовые вечера, вечер в стиле The Beatles и другие увлекательные программы.

Помимо этого филармония уже открыла новый сезон виртуальных концертов в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». Послушать всемирно известных музыкантов и посмотреть выступления знаменитых коллективов в уютной атмосфере кафе филармонии может любой желающий – вход свободный. Первые концерты проходили три раза в неделю. Теперь планируются встречи, как и прежде, в среду.