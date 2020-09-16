В районах Барнаула открываются обновленные Доски почета

Череда награждений и открытия обновленных Досок почета проходила в Барнауле в течение недели.

9 сентября на сцене городского Дворца культуры прошло чествование лучших представителей разных профессий, внесших вклад в развитие и процветание Индустриального района и Барнаула, более 100 тружеников удостоены наград. В этот же день торжественно открыли обновленную Доску почета в Центральном районе.

Церемония вручения краевых, городских и районных наград прошла в актовом зале Алтайского филиала РАНХиГС.

— Благодаря поддержке Правительства Алтайского края, администрации Барнаула на территории Центрального района успешно идет реализация всех федеральных, краевых и городских программ. Район динамично развивается, становится еще более комфортным для жизни, – сказал глава администрации Центрального района Максим Сабына. – Поздравляю всех тех, кто сегодня удостоен наград, занесен на Доску почета. Ваша инициативность, социальная активность – это основа развития района.

10 сентября тематическую Доску почета открыли в Ленинском районе. К 290-летнему юбилею Барнаула и 75-летию Победы здесь решили отметить тех, кто занимается патриотическим воспитанием молодежи, развитием ветеранского движения, сохранением исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

На праздничном мероприятии «Ими гордится район» было вручено более 100 наград АКЗС, Правительства Алтайского края, БГД, администрации Барнаула и района. На новой Доске почета размещены фотографии четырех коллективов, внесших наибольший вклад в патриотическое воспитание молодежи. Это военно-спортивный клуб «Алькор», Барнаульский кадетский корпус, районный Союз ветеранов, Краевой дворец молодежи. Почетной награды удостоены десять ленинцев – Людмила Фукс, Александр Ненашев, Надежда Рубцова, Алевтина Чунарёва, Азер Алиев, Сергей Родионов, Тамара Зямина, Светлана Ерыгина, Сергей Рудаков, Анастасия Аборнева.

В Центре развития творчества детей и юношества Ленинского района для награжденных и почетных гостей выступили лучшие творческие коллективы района и города, прозвучали слова поздравления и пожелания дальнейших успехов.

— Сегодня мы видим, какие средства вкладываются в ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, строительство социально значимых объектов, – отметил глава Ленинского района Александр Михалдыкин. – Все это стало возможно благодаря горожанам, которые отдают частичку своей души, сердца, вкладывают энергию и талант в процветание родного Барнаула. Именно для того, чтобы вознаградить их за этот каждодневный труд, мы собрались сегодня в этом зале.

Педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ Александр Ненашев занимается с ребятами военно-спортивного клуба «Алькор» уже 11 лет. Несмотря на жесткие условия, связанные с пандемией, курсанты и в этом году показали отличные результаты.

— Спортивный сезон у нас идет круглый год, поэтому мы успели получить награды на всероссийских соревнованиях в январе и феврале текущего года, – рассказал Александр Александрович. – Много мероприятий отменили, но достижений все же больше. Я тренер по рукопашному бою и туристской подготовке, мы смогли попасть на сборы в районе Каракольских озер. Работой клуба и ребят я очень доволен.

Традиционное обновление Доски почета состоялось и в Железнодорожном районе. 88 человек были отмечены на краевом, городском и районном уровнях. Свидетельства о занесении на Доску почета получили девять работников и шесть коллективов. Среди них учителя, врачи, предприниматели, активисты и руководители, коллективы ООО «Интер», КГБУЗ «Городская поликлиника № 7, г. Барнаул», «Краевая спортивная школа олимпийского резерва», звено Власихинского микрорайона отряда народной дружины, АКОО социальной поддержки «Синерджи», ООО «Графикс».