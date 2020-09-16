В Барнауле проверили безопасность тротуаров и пешеходных переходов вблизи школ

В первые дни учебного года депутаты, общественники и сотрудники городской администрации проверяют безопасность школьных маршрутов.

С 1 сентября в Барнауле открылась новая школа № 136, это стало долгожданным подарком для юных жителей новостроек. Вот только многих родителей взволновал переход через проезжую часть ул. Балтийской, который находится в непосредственной близости к учебному учреждению.

– Сын пошел в первый класс, школа рядом, красивая, современная, такая, о которой мы в своем детстве только мечтали, – говорит Ирина Казанцева, мама первоклассника. – Пока ребенка вожу сама и забираю, но в дальнейшем планирую отпускать его самостоятельно. Мы живем в микрорайоне «Матрёшки», весь путь от подъезда до класса занимает не более 10 минут, но волнует широкая проезжая часть ул. Балтийской.

Вместе с Ириной в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула обратились еще несколько родителей. В администрации города приняли решение об устройстве искусственной дорожной неровности на нерегулируемом пешеходном переходе через дорогу по ул. Балтийской. К работам бригада МБУ «Автодорстрой» приступила 11 сентября. Теперь о снижении скорости водителям напомнят знаки, предупреждающие об искусственной дорожной неровности, а также сам «лежачий полицейский», ну а в школе обещают особое внимание уделять занятиям с детьми по соблюдению правил безопасности на дороге.

— Очень рады, что нас услышали, – признается Ирина. – Хочется надеяться, что «лежачие полицейские» остановят зазевавшегося лихача. Вместе с этим и родителям необходимо как можно чаще напоминать детям, как правильно переходить дорогу.

Подъезды к школам на днях проверил депутат Барнаульской городской Думы Даниил Бессарабов. Вместе с ним в рейде приняли участие сотрудники комитета по образованию города Барнаула, представители партии «Единая Россия» и руководители общеобразовательных организаций. Парламентарий посетил те школы, на подходах к которым во время предыдущих проверок были выявлены потенциально опасные участки.

— Комплекс дорожных работ рядом с образовательными организациями для обеспечения безопасности школьных маршрутов был выполнен еще в 2019 году, – рассказывает Наталья Михальчук, заместитель председателя комитета по образованию города Барнаула. – У лицея «Сигма», школ № 78 и 88, гимназии № 42 обустроили покрытие проезжей части, тротуары, подходы к пешеходным переходам. Подрядчики провели работы по восстановлению искусственных дорожных неровностей, нанесли дорожную разметку.

Накануне 1 сентября в городе обновили дорожную разметку, надпись «Дети» и все пешеходные переходы вблизи школ, которые имеют выход на проезжую часть.

Этим летом при подготовке к новому учебному году было обновлено 54 пешеходных перехода в 50 образовательных учреждениях.

— В школе № 13 проложили тротуар вдоль ограждения, – продолжает Наталья Александровна. – Обновили асфальтовое покрытие по ул. Ядринцева. Также оборудовали ливневые углубления и «лежачих полицейских», нанесли разметку пешеходного перехода. В следующем году у нас планируется целый комплекс работ вблизи лицея № 121 по устройству тротуара, ремонту дорожного покрытия и обустройству подходов к пешеходным переходам.

Подводя итоги проверки, Даниил Бессарабов отметил, что благодаря совместным усилиям была проделана большая работа по обеспечению безопасности школьных маршрутов. Он призвал администрацию города и руководство школ и дальше все проблемы решать совместно.