Подарки барнаульцев краевой столице к юбилею

Красивые клумбы, изящные городки, произведения в металле — что дарят барнаульцы любимому городу? В канун юбилея мы прошлись по улицам и рассмотрели рукотворные творения горожан.

Такая она, Родина

Сергей Шаталов во дворе своего дома на ул. Горького, 48, построил деревянный городок.

— Свой проект я назвал «Моя Родина». Родина для меня – это и Барнаул, где я живу уже без малого 40 лет, и небольшое село, откуда я родом. Это что-то родное, близкое и по-особому дорогое. Все эти эмоции я стремился передать в своем городке, – рассказывает Сергей.

Умелец долгие годы работал мастером производственного обучения в училище № 45. Свой опыт и знания воплотил в благоустройстве двора.

Все началось с деревянного колодца, материалом для которого стал старый, треснувший от времени ясень во дворе. Потом один за другим появились мельница, деревянные домики и любимица детворы Царь-пушка.

— Сын у меня летал в командировку в Москву и говорит, мол, у главной пушки страны стою. Я тут же подумал и… сделал Царь-пушку в нашем дворе, – рассказывает Сергей Шаталов. И добавляет: – Теперь нашей детворе здесь особенно интересно играть, да еще и из соседних домов ребятишки прибегают.

Презент в металле

Мастер котельного завода Константин Верещагин передал отношение к своему городу в металле. Композиция «Я люблю Барнаул» украсила клумбу перед домом на ул. Попова, 49, где он живет. Неподалеку вырезанная из листа металла символическая карта Алтайского края – тоже дело его умелых рук.

— В этом дворе живу с детства. Профессиональный сварщик. Вот и подумал, почему бы двор не украсить? Жильцы поддержали. Некоторые даже на помощь выходили. А один сосед, вдохновившись переменами во дворе, сам сварил из металла очень красивый декоративный велосипед и выставил на клумбу, – рассказывает Константин.

Идем с увлеченным сварщиком по уютному двору дома.

— Здравствуйте, – спешит поприветствовать его разновозрастная ребятня.

Для снующих по детской площадке мальчишек и девчонок дядя Костя – самый главный авторитет в этом дворе. Еще бы! Помимо красивых фигурок он создал карусель и вместительные качели, на которых может одновременно прокатиться с ветерком треть населения детской площадки.

Дворник по ландшафту

По профессии Мария Глотова – дворник. В ее ведении находится территория в районе двух домов на ул. Эмилии Алексеевой. В одном из них – 66-м – она и живет.

— Жилой фонд здесь старый. Бывшие заводские общежития. Однако там, где за территорией ухаживает Мария Фёдоровна, все выглядит ухоженнее, красивее. Она постоянно что-то мастерит. То клумбу придумает интересную, то павлина из бутылок пластиковых смастерит. Да какого! Настоящая мастерица по ландшафту, – рассказывает председатель ТОС «Комсомольский» Наталья Канашина.

Населяют двор с легкой руки Марии Глотовой ежики, божьи коровки и прочие милые существа. Своими руками она создала альпийскую горку. Двор утопает в цветах – Мария покупала семена, выращивала рассаду и высадила ее на многочисленные клумбы.

Здесь теперь любят проводить время ребятишки и взрослые из ближайших микрорайонов.

И другие

Таких красивых подарков Барнаулу руками горожан создано немало. Супруги Алексей и Елена Маношкины во дворе своего дома № 13 по ул. Германа Титова расписали стену гаража красочными пионами, а рядом соорудили забавные фигурки из подручных материалов и кормушку для птиц. Ольга Панова у подъезда своего дома на ул. Антона Петрова, 256, традиционно своими руками создает красивую клумбу. Мария Поварова благоустраивает свой двор по адресу Кавалерийская, 1, подключает к этому своих соседей. Есть там гнездо аистов, каменистый садик, шахматные столы и еще много-много всего полезного и красивого. Присмотритесь – наверняка и в вашем дворе появилось что-то необычное.