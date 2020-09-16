Открываем город для себя, строим его для новых поколений

Барнаулу – 290 лет. Несмотря на свою почти трехвековую историю Барнаул молод, четверть его населения – это школьники, студенты, а еще несколько тысяч маленьких барнаульцев по утрам заполняют своими звонкими голосами более 150 детских садов краевой столицы.

Да, Барнаул молод – два его района, Ленинский и Индустриальный, еще даже не перешагнули свой пятидесятилетний рубеж, но именно они и дают основной прирост населения, подтягивая всю инфраструктуру – от строительства жилья, школ, детских садов, поликлиник и дорог до магазинов, скверов и фонтанов. Это город, в котором хочется жить.

Барнаул, как и свойственно молодым, энергичен, амбициозен и талантлив. Его туристический кластер, напоминая о былом, нередко драматичном, но всегда созидательном, рассказывает о новейшей истории сибирского полиса. Она в его набережной и Мало-Тобольской, и она же в его с иголочки новых жилых кварталах, спортивных площадках и торговых центрах. В его современной архитектуре органично соединились дерзость и романтизм замысла архитектора и прагматизм строителя, город строят для молодых, но так, чтобы люди в возрасте чувствовали себя в нем тоже уютно. А это – чистые нарядные дворы, лавочки-скамеечки, шаговая доступность до магазина, аптеки, остановки транспорта.

Барнаул многолик, каждый его район скроен и сшит на особицу, лишь в самых общих чертах повторяя друг друга. Но есть в нем единое, то, что объединяет всех нас, что позволяет сказать: «Мой милый, теплый, родной Барнаул».

С днем рождения! С праздником!