Молодежный форум «АТР» в этом году состоялся в онлайн-формате

В Алтайском крае завершился молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития», который прошел в онлайн-формате. Почти две тысячи молодых активистов в возрасте от 16 до 30 лет из 80 российских регионов и семи стран ближнего зарубежья приняли участие в форуме.

Трансляция форума осуществлялась на базе Краевого дворца молодежи, где оборудовали 12 студий. На виртуальной площадке Webinar.ru расположились вебинарные комнаты для работы образовательных площадок, а также проведения интерактивных и культурно-творческих мероприятий. Над каждой образовательной площадкой работали техник, модератор, координатор, АТР-лидер.

В образовательной программе форума представлено 11 площадок по трем направлениям: «АТР-социальный», «АТР-управленческий», «АТР-трудовой». С приветствием в видеоформате к участникам обратился полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло:

— В условиях пандемии наш форум временно «переехал» в виртуальное пространство. И сегодня у экранов собрались самые активные, инициативные и неравнодушные молодые люди не только Сибири, но и всей нашей страны. Конечно, вам будет не хватать живого общения и уникальной природы Алтая. Вместе с тем дистанционный формат позволит сосредоточиться на образовательной программе и предлагаемых проектах.

С открытием форума участников поздравил Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко:

— Молодежный форум «АТР» за многие годы стал ярким брендом Алтайского края. Форум помог тысячам людей найти единомышленников, наставников и партнеров, заявить о своих планах и начинаниях, получить грантовую поддержку конкурса Росмолодежи для реализации своих проектов. Многие участники форума успешно реализовали и продолжают развивать свои проекты. Впервые мы проводим его в онлайн-режиме. Прямо сейчас вы не видите друг друга, но знайте, что нас здесь сегодня больше полутора тысяч. И вы сможете встретиться и пообщаться на виртуальных площадках.

В рамках обучения прошла мотивационная сессия «Успех молодых». Люди, известные в Алтайском крае и далеко за его пределами, поделились своими секретами успеха с участниками форума. Свое видеоприветствие участникам форума отправил Эдгард Запашный – представитель известной цирковой династии, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, трижды рекордсмен Гиннеса.

Ведущими экспертами образовательной программы форума «АТР» стали Максим Батырев, предприниматель, основатель Batyrev Consulting Group; Дмитрий Губерниев, телеведущий, комментатор; Иван Груздев, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; Сангаджи Тарбаев, постоянный представитель Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации, заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия.

Помимо этого, на форуме «Алтай. Территория развития» состоялся Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Всего на конкурс подано 460 заявок, 266 публично презентованы экспертам конкурса. К присуждению грантовой поддержки рекомендовано 27 проектов из 17 субъектов РФ, на общую сумму 12 423 000 рублей.