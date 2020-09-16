Каждый пятый танк Т-34 был оснащен барнаульскими двигателями

75 лет назад, в августе 1945-го, со стенда испытательной станции завода№ 77 (ныне «Трансмаш») сошел 10-тысячный двигатель для Т-34. В правительственной телеграмме, подписанной Верховным главнокомандующим И.В. Сталиным, говорилось: «Поздравляю рабочих, инженерно-технических работников и служащих с выдающейся производственной победой… Ваша самоотверженная работа в годы Великой Отечественной войны помогла нашей доблестной Красной Армии разгромить гитлеровскую Германию и победоносно закончить войну».
А начиналось все в августе 1942 года, когда железнодорожный состав с будущими трансмашевцами остановился в районе нынешнего радиозавода. Встречать эвакуированных пришли руководители строящегося завода, представители власти. Начиная с 22 августа все работники и члены их семей, способные трудиться физически, выходили на разгрузку оборудования, которая велась круглосуточно. Чтобы не задерживать так необходимые стране для переброски войск и вооружения вагоны, по воскресениям на разгрузку мобилизовывали всех служащих заводоуправления. Эти дни так и назывались – «разгрузочные».
182,5 тыс. человек летом этого года проголосовали за присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести».
Инженер-металлург П.А. Алексеев вспоминал: «Завод раскинулся на северо-восточной окраине города, за меланжевым комбинатом. Значительная территория была огорожена сплошным высоким забором с колючей проволокой поверху и сторожевыми вышками по углам. У шоссе небольшая будка – проходная. Единственным зданием, собранным на металлическом каркасе, был главный корпус, фермы и колонны которого привезли из Сталинграда. Строились вспомогательные цеха. Устанавливали перекрытия, а внизу шла расконсервация и установка оборудования. Процесс производства в его точном понимании предстояло еще организовать. Обедали тут же, в барачного типа постройках и палатках. После 12-часовой смены люди шли на строительство бараков и землянок, так как город не мог разместить всех эвакуированных рабочих и специалистов. Уже 4 сентября на техническом совещании у главного инженера руководителям цехов и участков зачитывается телеграмма заместителя Наркома: «Обязываю трехнедельным сроком смонтировать все поступившее оборудование. Установить жесткий график работ. Ежедневно сообщать о ходе монтажа оборудования».
В этот же период обострилась еще одна проблема. Скудных норм по карточкам сутками работающим людям не хватало. Еще весной, в ожидании эвакуации предприятия, в городе, недалеко от будущего завода, на 200 гектарах были посеяны горох, свекла, огурцы, морковь, лук. Работники завода и члены их семей убрали урожай. Питание заводчан удалось улучшить.
Приближалась годовщина Октября. Ее решили встретить сборкой первого двигателя. 6 ноября 1942 года к сборке все было готово.
— Мы волновались, как школьники на экзаменах, – вспоминал ветеран завода И.Е. Ариничев. – С нетерпением ждали, когда заработает наш первый мотор. Сборочный цех в тот день принарядили, везде лозунги и плакаты, сборщики в белых халатах, настроение у всех приподнятое. На недостроенной испытательной станции оборудовали стенд, на него установили двигатель. Первый, барнаульский. Нервы у всех на пределе. Чтобы запустить мотор, стравили первый баллон сжатого воздуха, но дизель не завели. В запасных баллонах давление оказалось недостаточным. Срочно поехали на вагоноремонтный завод за новыми баллонами. Наконец все готово и перепроверено. Открывается вентиль, двигатель несколько раз чихнул и ровно заработал.
На испытательную станцию сбежались люди со всего цеха. Радовались словно дети, обнимались, поздравляли друг друга. Рождение первого двигателя стало днем рождения завода.
Напомним, что звание «Город трудовой доблести» присваивается Указом Президента Российской Федерации городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Правительство Алтайского края и Алтайское краевое Законодательное Собрание поддержали ходатайство администрации города о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой доблести». 10 сентября 2020 года ходатайство о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой доблести» направлено в Российскую Академию наук для получения экспертного заключения.
Напомним, что звание «Город трудовой доблести» присваивается Указом Президента Российской Федерации городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Правительство Алтайского края и Алтайское краевое Законодательное Собрание поддержали ходатайство администрации города о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой доблести». 10 сентября 2020 года ходатайство о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой доблести» направлено в Российскую Академию наук для получения экспертного заключения.