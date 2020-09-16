Каждый пятый танк Т-34 был оснащен барнаульскими двигателями

75 лет назад, в августе 1945-го, со стенда испытательной станции завода№ 77 (ныне «Трансмаш») сошел 10-тысячный двигатель для Т-34. В правительственной телеграмме, подписанной Верховным главнокомандующим И.В. Сталиным, говорилось: «Поздравляю рабочих, инженерно-технических работников и служащих с выдающейся производственной победой… Ваша самоотверженная работа в годы Великой Отечественной войны помогла нашей доблестной Красной Армии разгромить гитлеровскую Германию и победоносно закончить войну».

Разгрузочные дни

А начиналось все в августе 1942 года, когда железнодорожный состав с будущими трансмашевцами остановился в районе нынешнего радиозавода. Встречать эвакуированных пришли руководители строящегося завода, представители власти. Начиная с 22 августа все работники и члены их семей, способные трудиться физически, выходили на разгрузку оборудования, которая велась круглосуточно. Чтобы не задерживать так необходимые стране для переброски войск и вооружения вагоны, по воскресениям на разгрузку мобилизовывали всех служащих заводоуправления. Эти дни так и назывались – «разгрузочные».

182,5 тыс. человек летом этого года проголосовали за присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести».

Жесткий график

Инженер-металлург П.А. Алексеев вспоминал: «Завод раскинулся на северо-восточной окраине города, за меланжевым комбинатом. Значительная территория была огорожена сплошным высоким забором с колючей проволокой поверху и сторожевыми вышками по углам. У шоссе небольшая будка – проходная. Единственным зданием, собранным на металлическом каркасе, был главный корпус, фермы и колонны которого привезли из Сталинграда. Строились вспомогательные цеха. Устанавливали перекрытия, а внизу шла расконсервация и установка оборудования. Процесс производства в его точном понимании предстояло еще организовать. Обедали тут же, в барачного типа постройках и палатках. После 12-часовой смены люди шли на строительство бараков и землянок, так как город не мог разместить всех эвакуированных рабочих и специалистов. Уже 4 сентября на техническом совещании у главного инженера руководителям цехов и участков зачитывается телеграмма заместителя Наркома: «Обязываю трехнедельным сроком смонтировать все поступившее оборудование. Установить жесткий график работ. Ежедневно сообщать о ходе монтажа оборудования».

В этот же период обострилась еще одна проблема. Скудных норм по карточкам сутками работающим людям не хватало. Еще весной, в ожидании эвакуации предприятия, в городе, недалеко от будущего завода, на 200 гектарах были посеяны горох, свекла, огурцы, морковь, лук. Работники завода и члены их семей убрали урожай. Питание заводчан удалось улучшить.

Как на экзаменах

Приближалась годовщина Октября. Ее решили встретить сборкой первого двигателя. 6 ноября 1942 года к сборке все было готово.

— Мы волновались, как школьники на экзаменах, – вспоминал ветеран завода И.Е. Ариничев. – С нетерпением ждали, когда заработает наш первый мотор. Сборочный цех в тот день принарядили, везде лозунги и плакаты, сборщики в белых халатах, настроение у всех приподнятое. На недостроенной испытательной станции оборудовали стенд, на него установили двигатель. Первый, барнаульский. Нервы у всех на пределе. Чтобы запустить мотор, стравили первый баллон сжатого воздуха, но дизель не завели. В запасных баллонах давление оказалось недостаточным. Срочно поехали на вагоноремонтный завод за новыми баллонами. Наконец все готово и перепроверено. Открывается вентиль, двигатель несколько раз чихнул и ровно заработал.

На испытательную станцию сбежались люди со всего цеха. Радовались словно дети, обнимались, поздравляли друг друга. Рождение первого двигателя стало днем рождения завода.