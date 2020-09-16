Как прошла всероссийская премьера «Золотого теленка» в Барнауле

Музыкальный театр открыл свой новый творческий сезон громкой премьерой – мюзиклом «Золотой теленок» по легендарному произведению Ильфа и Петрова.

Этот спектакль музыкальный театр планировал выпустить еще в марте, однако из-за пандемии премьеру пришлось на полгода отложить. Как пояснил режиссер постановки Константин Яковлев, к открытию сезона потребовалось посмотреть на уже готовый, по сути, материал новыми глазами и многое в нем переделать.

— Этот материал создали композитор Егор Шашин и либреттист Евгений Муравьев, – пояснил он. – Но наш театр первым обратил на него внимание (к счастью, в труппе легко подобрались актеры на основные роли). В этой связи мы получили право говорить о новой постановке как о всероссийской премьере.

По словам режиссера, автор либретто проделал грандиозную работу. Он сумел практически полностью сохранить авторский текст, разбавил его хорошими стихами, на которые композитор написал зажигательную музыку – легкую, с намеком на джазовую структуру. То, что образы героев – Остапа Бендера, Шуры Балаганова, Паниковского, Козлевича, Корейко – уже давно живут в головах зрителей, Константина Яковлева не тревожит. По его мнению, артисты театра хорошо справились со своими ролями.

— На меня Остап Бендер похож пластически, но в остальном у нас есть разногласия, – делится исполнитель главной роли Насими Нариманов. – Он авантюрист, хотя и большой интеллектуал. Но я пытаюсь найти общий язык со своим героем. Из всех образов, которые предлагает нам кинематограф, мне ближе всего Остап Андрея Миронова – он более легкий, что ли, к тому же больше согласуется со мной. Хотя, признаться, Сергей Юрский тоже эту роль мастерски сыграл, у него Остап получился побрутальней – человеком более весомым, со стержнем. В целом мне очень симпатичен этот персонаж с его свободолюбием, жаждой жизни.

Как рассказал артист, для того чтобы вжиться в роль, он много раз перечитывал «Золотого теленка», пересматривал фильмы, часто репетировал перед зеркалом.

Если говорить о премьере, то тут во многом свое дело сделал бессмертный текст. На протяжении всего спектакля складывалось ощущение, что зрители знают его наизусть – настолько часто они подхватывали ставшие крылатыми фразочки из Ильфа и Петрова вроде: «Нет, это не Рио-де-Жанейро», «Пиво – только членам профсоюза», «Мне нужно 500 тысяч сразу, а не частями», «Пилите, Шура, пилите!»… Само действие было выстроено настолько динамично, что на смену повествованию тут же приходили либо массовые сцены, либо вокальные номера – яркие, искрометные, звучащие всякий раз в тему. И с таким темпом Насими Нариманов прекрасно справлялся. В эту роль актер, действительно, вписался удачно. Он был подвижен, ироничен, пластичен – прямо как сам Остап. Можно сказать, что в спектакле сложился ансамбль, состоящий из главного героя, Шуры Балаганова (Михаил Басов), Паниковского (Виталий Селюков), Адама Козлевича (Михаил Лямин).

Костюмы спектакля отразили дух эпохи 1930-х годов. Как прокомментировала художник постановки Каринэ Булгач, этой атмосферой она пропитывалась, изучая книги, исторические материалы.

Константин Яковлев: «На мой взгляд, эта история актуальна во все времена. Спасибо Ильфу и Петрову за то, что создали свои потрясающие произведения, которые всегда своевременны, как тексты Шекспира».

В ролях заняты: Насими Нариманов, Михаил Басов (Сергей Автоманов), Виталий Селюков, Михаил Лямин, Юрий Голубев, Александра Карпова (Дарья Хомутская), Артур Болтуть (Дмитрий К. Иванов), Андрей Булгаков, Виктор Парфёнов (Владимир Давыдов, Леонид Титов), Ирина Басманова (Анна Кожевникова), Илья Бурмистров (Владимир Давыдов).

Следующий показ спектакля состоится 28 октября. Начало в 18.30.