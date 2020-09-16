Частичка Бреста: барнаульцы знакомятся с уникальными экспонатами военного времени

На прошлой неделе в музее «Город» торжественно открыли историко-документальную выставку «Сквозь года звенит Победа» (6+). На ней представлены боевые и трудовые награды ветеранов фронта и тыла, оборонная продукция барнаульских предприятий, образцы военной формы, вооружений и боеприпасов, а также находки поисковиков, обнаруженные во время экспедиций.

Широкий охват

Кажется, в выставочном зале музея отражено все, что связывало и продолжает связывать Барнаул с войной. Это не только стенды с историей предприятий, эвакуированных к нам в годы войны, но и находки, которые ежегодно привозят из поисковых экспедиций наши алтайские ребята. В их числе, например, керосиновая фитильная лампа, обнаруженная на месте нахождения блиндажа командного пункта, заржавевший замочек от чемодана снайпера, фрагменты немецкого проволочного ограждения, фрагмент оплавленного кирпича из стены казармы 333-го стрелкового полка Брестской крепости…

— Эта выставка – коллективный труд, – отмечает председатель Барнаульской городской общественной организации ветеранов Валентин Бороздин. – Еще в прошлом году, когда мы обустраивали первую экспозицию военной тематики (она была скромной), загадали, что к юбилейной дате размахнемся. Сотрудники музея любезно пошли навстречу и предоставили нам вот это большое, красивое помещение.

Оно комфортно вместило большое количество экспонатов, позволило свободно их расположить, чтобы ни один не оказался в тени. К тому же оно по-настоящему просторное, а значит, будет удобно для посещения группами. Уже сейчас есть договоренность о том, что активную работу в этом направлении будут вести относительно школьников. Как подчеркнул первый заместитель председателя краевого Совета ветеранов Владимир Чикильдик, только здесь молодое поколение сможет увидеть столько разноплановых свидетельств тех лет.

Один из удивительных уголков выставки – фрагмент госпиталя. Здесь есть и кровать с тумбочкой, и капельница, и посуда, и даже старенькая книжица.

— Все очень хорошо подобрано, – делится компетентным мнением директор музея истории АГМУ и медицины Алтая Иван Беккер. – В Алтайском крае во время войны разместилось более 60 госпиталей. У страны не было столько имущества, сколько потребовалось раненым, поэтому люди приносили свое. У меня есть по этому поводу интересная история. Когда мы открылись в 1993 году, пришла бабушка, бывшая санитарка. Принесла крынку – отдать. Думаю, при чем тут она-то? Оказалось, женщина ее с кашей забрала из госпиталя от отчаяния – нечем было детей кормить. А вернуть смелости не нашла.

Из первых уст

О том, как в те годы строились и жили предприятия, как трудились рабочие, не понаслышке знают заводчане: одни хорошо изучали историю, другие – сами эту историю создавали. По словам заместителя директора БСЗ Николая Степанова, в 1940-е коллектив только что приехавшего в Барнаул завода № 17 почти полностью состоял из девушек. Имен многих из них теперь не сыскать ни в каких архивах – приходили школьницами, которым не полагалось делать запись в трудовой книжке.

Фёдор Егорович Мухопад на завод мехпрессов тоже пришел ребенком, в 1943 году. Пошли с другом устраиваться на работу. Им встречается женщина:

— Ребята, вы куда?

— Работу искать, на завод.

— Пойдемте, пойдемте со мной, – и привела в отдел кадров, где сама трудилась. – Кем хотите?

— Слесаря-я-я-ми!

Тогда Фёдору Егоровичу было всего 15 лет, паспорта еще не выдали, по свидетельству о рождении взяли.

— Слесарем мне как-то не понравилось, – признается ветеран с 65-летним трудовым стажем. – Перешел на токарный станок и всю жизнь был занят токарным делом. С 2009 года только на отдых пошел – по здоровью пришла пора.

На открытии выставки поисковики края передали родственникам медальон Николая Николаевича Волкова 1903 года рождения. Призывался на фронт он 19 августа 1941 года РВК Локтевского района Алтайского края и уже в октябре пропал без вести. Его останки обнаружили при поисковых работах в июне 1993 года на 45-м километре железной дороги Лоухи-Кестеньга в 1,5 км южнее сопки Фигурная.

Ольга Ишутина, председатель городского комитета по поддержке населения Барнаула: «Главная цель экспозиции – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Открывать ее особенно приятно, помня о большом вкладе нашего города в общую Победу. Надеемся, что школьники, которых мы будем с нетерпением ждать на нашей выставке, не останутся равнодушными к ней, а взрослые будут транслировать историю своим детям, внукам и правнукам».