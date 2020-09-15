В субботу в Барнауле прошли первые продовольственные ярмарки

Ярмарок очень ждали и барнаульцы, и производители. На площади Мира, к примеру, пенсионеры занимали очередь за отдельными видами продуктов с 6 часов утра. Цены на отдельные виды продукции были на 20-30% ниже, чем в торговых сетях.

Самая большая ярмарка как по площади, так и по количеству торговых мест традиционно проходит в Ленинском районе. В 9 часов утра все скамейки на аллее по ул. Георгия Исакова, примыкающей к площади Мира, уже заняты покупателями, присевшими отдохнуть. Здесь выстроился настоящий парад грузовых сумок, к которым привязаны мешки с сахаром, подсолнечное масло, картофель.

— Пенсия у меня небольшая, поэтому покупаю всего понемногу, – рассказала пенсионерка Александра Петрова. – Стейки индюшачьи взяла, рагу свиное, суп из него получается наваристый. Очень мне нравится масло «Алтайская околица» – вкусно пахнет семечками. Я утром натру себе морковки, маслицем полью, ем и сразу вспоминаю деревню, в которой я выросла. Очень ждала открытия ярмарочного сезона, хожу сюда уже много лет: продукты здесь дешевле, я морковку купила за 14 руб., а на базаре она стоит под 40 за килограмм. Да и удобно, что в одном месте можно купить все сразу.

92 предприятия представили свою продукцию на первой осенней ярмарке «Сделано в Барнауле» в 280 торговых точках.

На площади Мира народу было действительно не протолкнуться, практически у каждой палатки выстроилась очередь, в которой мелькали сотрудники администрации Ленинского района, напоминавшие барнаульцам о масочном режиме.

— Производители нас одолели звонками: «Когда начнутся ярмарки?» – поделилась Наталья Чижова, заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации района. – Сегодня свою продукцию выставили все наши партнеры, за исключением семи-девяти мест. Кто-то побоялся привезти мясо и рыбу, поскольку погода теплая, да и свеклу массово еще не копали. ИП Емельянов – единственный, кто вышел с копченой рыбной продукцией, на которую было очень много заявок. Настроение у людей замечательное, чувствуется, что соскучились по ярмаркам. Не забывает наше старшее поколение и про контрольные весы, но обвешенных сегодня нет. Особенностью этой ярмарки стало отсутствие волонтеров, в условиях пандемии нам не разрешили привлекать студентов к доставке овощей на дом, навстречу пошли предприниматели, которые взяли эти обязанности на себя абсолютно бесплатно.

Ольга Гречишкина приехала на ярмарку за овощами. Вместе с мужем и сыном она прошла по всем точкам, спрашивая про сорт, сравнивая цену, прислушиваясь к отзывам людей.

— Недавно я рассталась с дачей, поэтому ярмарка для меня – это доступный способ запастить овощами на всю зиму, – рассказала Ольга. – Картошку будем брать сорта «Славянская», нас шесть человек в семье, сколько мешков в багажник войдет, столько и возьмем, мне еще как оптовому покупателю скидка будет. Еще купила лук и морковь. Встретила много знакомых жителей нашего микрорайона, люди действительно соскучились по ярмаркам.

Несмотря на обилие в Барнауле всевозможных булочных, у продукции Тальменского хлебозавода тоже выстроилась очередь. На вопрос, чем отличается именно этот хлеб, охотно ответила Светлана Кравченко.

— Вкусный, – одним словом охарактеризовала булочки, батоны и кирпичи хлеба пенсионерка. – Сегодня дети поедут на дачу копать картошку, я им набрала хлебобулочных изделий целых два пакета. Это еще сегодня тут мало людей собралось, обычно часа через два тальменскую вкуснятину уже разбирают.

Общий товарооборот ярмарки составил 10,2 млн руб., из них в Ленинском районе – более 4 млн руб.