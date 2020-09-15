В ГИТИС он пришел подготовленным благодаря барнаульской школьной сцене

Недавно ушел из жизни известный актер театра и кино Сергей Колтаков. Как оказалось, Сергей Михайлович родился в Барнауле, но, уехав после окончания школы из родного города, больше сюда не возвращался. Однако именно здесь впервые проявился его актерский талант, пусть и на непрофессиональной школьной сцене.

Необычный ученик

На счету у Сергея Колтакова около 60 работ в кино. В числе фильмов, в которых он снялся, – «Валентина», «Жизнь Клима Самгина», «Армавир», «Мама, не горюй», «Дети Арбата», «Братья Карамазовы», «Дирижер», «Уходящая натура», «Союз спасения»…

А начиналось все в барнаульской школе № 40, где Сергей Колтаков занимался в театральном кружке, активно участвовал в смотрах художественной самодеятельности, конкурсах чтецов, праздничных представлениях.

— Этот кружок вела моя мама, Руфина Серафимовна, которая в ту пору преподавала здесь русский язык и литературу, была завучем по учебным вопросам, — рассказал директор гимназии № 40 Александр Овсиевский. – О своем талантливом воспитаннике она часто рассказывала, да и сам я видел его в стенах школы, несмотря на то, что тот учился на четыре класса младше меня. Потом мне доводилось встречаться с Сергеем Михайловичем в Москве во время рабочих поездок в столицу. По просьбе работников музея нашей школы привозил от него фотографии для пополнения музейного фонда.

Заведующая музеем гимназии Римма Духанина собирала материалы о нашем известном земляке по крупицам – коллекция формировалась из журналов, в которых говорится об актере, вырезок из газет, школьных фотографий и материалов из его личного архива.

— Лишь несколько раз я общалась с Сергеем Колтаковым по телефону, – делится Римма Яковлевна. – В основном наша связь поддерживалась через его брата Михаила, проживающего в Барнауле. Знаю, что о школе артист хранил самые светлые воспоминания. Не раз говорил, что в ГИТИС пришел практически подготовленным актером благодаря школьной сцене, во время учебы он перечитал практически все доступные книги о сценическом искусстве. По воспоминаниям тогдашнего директора нашей школы Марии Филипповны Логиновой, этой был яркий ученик, артистичный, независимый, необычный.

С первой попытки

Сразу после школы Сергей Михайлович поступил в Саратовское театральное училище, но, проучившись год, уехал в Москву… с письмом к Василию Шукшину. Дело в том, что с Шукшиным был знаком отец Сергея Колтакова. Узнав, что сын планирует пойти в артисты, тот решил хоть как-то посодействовать (хотя и был против его актерских планов). В итоге будущий актер разыскал в Москве именитого земляка. Правда, приехал к нему без письма, которое потерял в дороге, зато получил от Шукшина рекомендательную записку на имя Бориса Бабочкина: «Борис Андреевич! Посмотрите его самым внимательным образом. Он оттуда же, откуда и я, а подниматься оттуда, сами знаете, как трудно – дорога дальняя». С этим посланием он отправился во ВГИК, однако Бабочкина на месте не оказалось. В приемной комиссии на парня начали косо поглядывать, мол, хочет протиснуться по протекции. В итоге Колтаков забрал свои документы, решив поступать самостоятельно в другой вуз – на актерский факультет ГИТИСа, куда и прошел с первой попытки. По окончании театрального института Сергей Колтаков служил в Театре имени Маяковского, затем в Московском театре имени Ленинского Комсомола, Московском драматическом театре имени Станиславского, во МХАТе…

— Его первой работой в кино стал фильм Глеба Панфилова «Валентина», – рассказывает Римма Духанина. – А потом была россыпь прекрасных разноплановых киноролей – от красноармейца Фёдора Крохова фильме «В стреляющей глуши» до Фёдора Карамазова в многосерийной экранизации «Братья Карамазовы» и кинорежиссера в телесериале «Уходящая натура». Он сыграл Брежнева, Ельцина, Сталина… А Марлен Хуциев пробовал Сергея Колтакова даже на роль Пушкина, несмотря на его далеко не пушкинский рост – под метр восемьдесят. Правда, разрешение на фильм про поэта не дали, зато этот образ актер воплотил в другой киноленте «Страстной бульвар», снятой Владимиром Хотиненко, тоже нашим земляком (кстати, по сценарию Колтакова).

Слишком независим

Как рассказывает Римма Духанина, недавно в книге воспоминаний Владимира Хотиненко она вычитала отзывы режиссера о необычайном актерском даровании Сергея Колтакова. Но все же в реальности тот был непризнанным артистом. Говорят, что сам Сергей Михайлович был большим противником всяческих званий и наград – слишком уж был независим. Даже хоронить себя он завещал скромно, без публичных панихид и помпезностей. О том, каким он был в жизни, можно судить лишь по фильму «Автопортрет. Многоликий», снятому им о самом себе.

— Кстати, Сергей Михайлович известен не только как актер, – делится Римма Яковлевна. – Он занимался драматургией – создал несколько пьес и киносценариев. А еще он писал стихи и прекрасно пел.

Оставался он верен и театру, где всегда играл главные роли. Одна из его ярких работ – роль Треплева в пьесе «Чайка». В 1999 году сыграл Гамлета, его отца и Клавдия в спектакле Российского молодежного театра «Гамлет». Актриса Инга Оболдина тогда произнесла: «Колтаков – актер гениальный!». А когда он в 2006 году на сцене «Товарищества Олега Меньшикова 814» исполнил роль Свидригайлова в спектакле «Сны Родиона Романовича», то был номинирован на театральную премию «Чайка», а в газете «Известия» об этой роли написали: «Самая яркая работа сезона».

В постоянной экспозиции Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая есть раздел, посвященный Сергею Колтакову. На стенде, где размещены портреты наших известных земляков-кинематографистов, можно увидеть фотографии актера.