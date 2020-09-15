Ранняя осень – лучшее время для посадки саженцев

Сейчас замечательная пора — кустарники и деревья отлично приживутся на приусадебном или дачном участке, что ни посади. И хлопот садоводу будет на порядок меньше, чем при весенней посадке: ни притенять, ни уливать кустик не нужно. Температура для приживаемости отличная и достаточно влаги. Важно лишь правильно выбрать место в саду, саженец и не нарушить технологию посадки.

Главное – документ

В вопросе приобретения посадочного материала работает правило: доверяй, но проверяй. В этом убежден начальник отдела семенного контроля Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Владимир Овсянников.

— Мы рекомендуем не верить продавцам на слово. Законодательством установлена обязанность для тех, кто реализует товар, подтверждать качество посадочного материала сертификатами соответствия или их копиями, заверенными надлежащим образом, – отмечает эксперт.

Сертификаты качества – это не просто бумажки, как их любят называть недобросовестные продавцы, а документы, подтверждающие соблюдение производителем технологии производства посадочного материала, а продавцом – правил продажи.

В этом сезоне в ходе рейдов в места сезонной торговли специалистами Россельхознадзора выявлены 86 продавцов, реализующих плодовый, ягодный, декоративный посадочный материал с неподтвержденным происхождением, сортовыми признаками и качеством. К продаже предлагалось более 8,5 тыс. саженцев без сопроводительных документов и полагающейся маркировки.

Необходимо помнить, что сорта плодовых и ягодных растений для садоводства Сибири должны создаваться и испытываться именно в Сибирском регионе. Заморский саженец обернется лишь головной болью для садовода.

Зри в корень!

Руководитель селекционного центра НИИСС имени М.А. Лисавенко Анна Колесникова рекомендует посадочный материал приобретать в специализированном хозяйстве.

— Любой саженец состоит из надземной части и корневой системы, которая должна быть хорошо развита, не допускается подсыхание или подгнивание корней. Также побеги должны быть живые, а не высохшие. Распускание почек на деревьях не допускается. Растения должны быть без листьев, за исключением цветочных культур малины и земляники.

Многие ошибочно считают, что чем больше наземная часть, тем лучше. На самом же деле высота побега имеет второстепенное значение, так как при посадке у большинства культур верхнюю часть побегов обрезают. А вот на наличие почек следует обратить повышенное внимание. К примеру, лучше, если у смородины в нижней части побегов будет больше почек, так как при посадке ее саженцы располагают наклонно под углом 45 градусов и заглубляют на 6-8 см. В результате на следующий год из этих почек вырастет много новых побегов и куст будет более развитый.

Волшебное слово

Есть люди, которые обладают особенным садоводческим даром. Про таких говорят: палку посадят – прирастет.

Старший научный сотрудник отдела НИИСС им. Лисавенко Валентина Салыкова убеждена, что дело тут больше в знании правил посадки растений, но и доброе слово тоже большую роль играет.

— Сад нужно любить, тогда и растения ответят вам тем же и будут лучше расти, – с улыбкой рассказывает Валентина Степановна. – Без садовых хитростей тут не обойтись. К примеру, правила посадки смородины черной и золотистой одинаковые: сажать их лучше на защищенном от холодных зимних ветров месте, в верхних частях небольших склонов осенью или рано весной. В яму вносят перепревший навоз или компост, 200-300 г суперфосфата и древесной золы, и все это перемешивают с почвой. При посадке корневую шейку заглубляют на 5-7 см. Расстояние между кустами у обычной черной смородины – 1,5-2 м, а у более объемной золотистой – на метр больше.

В случае посадки больших саженцев, к примеру, яблонь, расстояние между растениями должно быть не менее 4 м. Для сортов с широкой кроной расстояние увеличивают до 5 м.

— Посадочные ямы копают диаметром 60-70 и глубиной 60 см. В посадочную яму, если земля бедна гумусом, полезно внести два ведра перегноя, 500 г суперфосфата и 60 г калийных удобрений. Перегной и минеральные удобрения необходимо тщательно перемешать с верхним слоем почвы, вынутой из ямы. Нижний слой глины или песка при посадке не используют, – отмечает специалист НИИСС им. Лисавенко Юлия Гунина.

Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть строго на уровне почвы. Нельзя допускать значительного ее заглубления, иначе рост деревьев будет замедленным и угнетенным. Недопустима и мелкая посадка – корни подсыхают, хуже приживаются, дают много поросли. Перед посадкой в яму добавляют неудобренную землю – она не допустит соприкосновения корней с минеральными удобрениями.

— Саженец при посадке встряхивают, а землю, чтобы усилить ее контакт с корнями, уплотняют ногой. Потом изготавливают лунку для полива по диаметру посадочной ямы, образуя бортик почвы высотой 10-15 см. Поливать следует из расчета 2-3 ведра на деревце. После впитывания воды почву в лунке надо присыпать сухой землей, а еще лучше перегноем. Это предотвратит быстрое испарение влаги. Через пару недель полив повторяют.

Сразу после посадки саженцы необходимо обрезать. При хороших условиях для приживаемости (ранняя посадка, высокая влажность почвы, прохладная погода, хорошо развитая корневая система) делают умеренное укорачивание стволика на одну треть. Если есть боковые разветвления, их также укорачивают, соподчиняя стволу.

При возникновении сомнений в качестве предлагаемого к продаже посадочного материала, а также при выявлении фактов нарушения порядка реализации следует обращаться в отдел семенного контроля Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по телефону 66-84-34.