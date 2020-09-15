По предварительным данным, в довыборах в АКЗС приняли участие 4344 человека — это 7,65% избирателей Октябрьского района

В единый день голосования, 13 сентября, в Барнауле состоялись дополнительные выборы депутата АКЗС по одномандатному округу № 26. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Романа Шабанова, голосование прошло в штатном режиме с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности, нарушений не выявлено.

В течение дня легитимность процесса голосования проверяли депутаты Барнаульской городской Думы и члены Общественной палаты города Барнаула.

— Атмосфера на избирательных участках позитивная. И члены избирательных комиссий, и наблюдатели настроены на работу, – рассказал Иван Огнев, председатель комитета по законности и местному самоуправлению БГД. – Все требования по обеспечению безопасности соблюдаются: присутствуют сотрудники МЧС, полиции, на подъездах к участкам ситуацию контролируют сотрудники ГИБДД, в помещениях на входе установлены рамки. Также принимаются необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности как для защиты членов УИК, так и для избирателей. Кроме того, на информационных стендах размещена вся необходимая информация, предусмотренная законом. Мы считаем, что все органы местного самоуправления и избирательные комиссии подготовили процесс выборов на высоком уровне.

— Сегодня мы выборочно проехали 12 участков, беседовали с работниками участковых избирательных комиссий, с наблюдателями от партий, отметил председатель Общественной палаты Владимир Лопаткин. – Обстановка на участках спокойная, голосование идет в нормальном штатном режиме. Наблюдатели от партий также никаких замечаний не высказывают.

На пресс-конференции, которую 14 сентября провела председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, были озвучены предварительные результаты голосования избирателей Октябрьского района по дополнительным выборам в АКЗС по одномандатному округу № 26.

Артём Шамков набрал 57,21%, второй результат у Антона Арцибашева – 15,13%, третьим стал Александр Гончаренко – 12,74%, на четвертом месте Александр Мокров – 8,29%, пятый результат у Сергея Аргузова – 2,49%, шестой у Дмитрия Трегуба – 2,21%.