Оценку эффективности дали алтайским микрофинансовым компаниям

Алтайский фонд микрозаймов занял первое место среди микрофинансовых компаний страны по эффективности использования средств на поддержку бизнеса.

Об этом было заявлено на форуме «Возможности МФО предпринимательского финансирования для посткризисного восстановления малого и среднего бизнеса», который проходит в Ростове-на-Дону.

Форум призван подвести первые итоги мер, принятых для поддержки бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и сформировать план по восстановлению бизнеса и преодолению последствий ограничительных мер. В мероприятии приняли участие представители микрокредитных компаний страны, которые финансируют малый и средний бизнес, Министерства экономического развития РФ, региональных администраций и территориальных управлений различных ведомств, предпринимательских объединений и др.

По словам заместителя директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеси Тетериной, из 13 млрд рублей, направленных из федерального бюджета на докапитализацию микрофинансовых организаций, за два месяца уже 4,6 млрд рублей предоставлено (4300 займов). Получили отсрочку платежей 7500 займов на общую сумму 8,7 млрд рублей. Что касается оценки эффективности использования антикризисных денег субъектами страны, то по данным представителя министерства она выглядит так:

Эффективность использования антикризисных денег: 1. Алтайский край; 2. Ленинградская область; 3. Оренбургская область; 4. Приморский край; 5. Псковская область.

Олеся Тетерина также анонсировала предстоящие изменения в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В нем будут предусмотрены меры поддержки самозанятых граждан, предакселерации и акселерации бизнеса, а также таргетирование кредитных продуктов.

Кстати, за время деятельности Алтайского фонда микрозаймов предоставлено 4880 микрозаймов на сумму более 4 млрд рублей. Филиалы фонда работают в 10 районах и городах края. Капитализация Фонда на 1 сентября 2020 года составляет 1 млрд 49 млн рублей.