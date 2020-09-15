Общественников Барнаула наградили в администрации города

В администрации города состоялась торжественная церемония чествования представителей религиозных и национальных объединений, общественных организаций, правоохранительных органов и средств массовой информации. Награды вручил Юрий Еремеев, заместитель главы администрации, руководитель аппарата, и Оксана Финк, заместитель главы администрации по правовым вопросам и имущественным отношениям.

В Барнауле существует много хороших традиций, и одна из них – чествовать лучших горожан накануне Дня города. Для большинства из них это награждение не первое, поскольку беззаветному труду в своей профессии или общественной работе они посвятили не пять и не десять лет жизни. Наступающий День города – еще один повод сказать слова признательности людям, благодаря труду которых краевая столица поступательно развивается.

— В этот день хочется говорить слова не только о хорошеющем городе, но и о людях, которые своим трудом и активной жизненной позицией вносят неоценимый вклад в жизнь и развитие столицы Алтайского края, – сказал в поздравительной речи заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев. – Успешно функционирует институт территориального общественного самоуправления, благодаря которому в микрорайонах кипит культурно-спортивная жизнь. Благодаря общественным формированиям, таким как студенческие отряды, народная дружина «Барнаульская», Общественная палата города и Совет женщин при главе города, проводятся значимые мероприятия и принимаются важные решения. Я уверен, у нашего города огромный потенциал, и главное его достоинство – люди!

Почетной грамотой Правительства Алтайского края была награждена Ольга Лукутина, член краевой нотариальной палаты. В нотариате Ольга Юрьевна оказалась по стечению обстоятельств: ее мужа, выпускника АлтГУ, распределили в прокуратуру ГорноАлтайска, а это значило, что женщина не может занимать никакие государственные должности в правоохранительных органах. Единственный вариант, который ей предложили, чтобы остаться в профессии – нотариат. Первое время Ольга Лукутина сомневалась, ее ли это стезя, но спустя 30 лет нотариальной практики рада, что много лет назад сделала правильный выбор. В столице Республики Алтай Ольга Лукутина прожила недолго, уже в середине 1990-х она с семьей переехала в Барнаул, ставший за годы студенчества для нее родным городом.

— Я сменила много городов, и мне есть с чем сравнить Барнаул, – рассуждает Ольга Юрьевна. – Родилась я в Казахстане, уезжала на ПМЖ в Волгоград, но вернулась – не смогла там. Часто бываю у дочери в Новосибирске, и за 12 лет никак не могу приспособиться к ритму жизни этого мегаполиса. Барнаул же – уютный, компактный и очень комфортный. Здесь моя альма-матер, друзья, семья и любимая работа.