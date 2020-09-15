Обновленное меню для учеников начальной школы с 15 сентября вступает в силу

Депутаты Барнаульской городской Думы Марина Понкрашёва, Кристина Юстус, Людмила Ананьина, а также представительницы Совета женщин при главе города Барнаула и родительской общественности посетили школы города, чтобы проверить организацию горячего питания. На днях они побывали в гимназии № 85.

С 1 сентября всех барнаульских младшеклассников в школах начали кормить бесплатно. Перед этим была проведена большая работа по подготовке всех школьных столовых и обеденных залов, а городская администрация взяла на себя услугу по накрыванию столов, к слову, раньше за это платили родители. И, несмотря на все положительные моменты, жалобы по питанию от мам, пап и даже бабушек поступают до сих пор. Чаще всего недовольство исходит от тех, чьи дети учатся в первую смену. А все потому, что согласно указу Президента РФ, каждого конкретного ребенка кормить бесплатно должны раз в день – либо завтраком, либо обедом – в зависимости от смены, в которую он учится.

— Со 2 сентября около 37 тысяч учеников начальной школы Барнаула начали получать горячее бесплатное питание, – рассказывает Наталья Михальчук, заместитель председателя комитета по образованию города Барнаула. – За это время мы получили много вопросов от жителей, которые просили пересмотреть меню первой смены. И на прошедшем 11 сентября межведомственном совещании в администрации города была достигнута договоренность о пересмотре меню.

Уже с этой недели младшеклассники первой смены на завтраки будут получать творожные запеканки, биточки из птицы, сосиски, но в приоритете все же остаются молочные каши.

В столовую гимназии № 85 ученики спешат уже после первого урока. По словам директора Юлии Кременских, в школе более 450 детей с 1 по 4 класс. На качество самого питания жалоб не поступало.

— Сегодня согласно меню – каша рисовая, – замечает Юлия Кременских. – Посмотрите, многие несут пустые тарелки. На обед ребята стали получать суп, второе и компот, и мы видим, что они с удовольствием едят первые блюда. Наши классные руководители проводят разъяснительную работу с родителями, объясняя, что завтраки и обеды подразумевают разный рацион. И все же обновленное меню обрадовало многих.

Члены комиссии посетили столовую, пообщались с поварами и, изучив меню, остались довольны.

— Наши предложения, высказанные на заседании комитета по социальной политике Думы, были услышаны, – комментирует Марина Понкрашёва, председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы. – С сегодняшнего дня меню завтраков станет разнообразным. Кстати, посмотреть, что едят ваши дети, можно на сайте, ведь каждая школа публикует меню на две недели вперед. И мы уже видим в нем изменения: вместе с молочными кашами есть творожная запеканка, овощное рагу, рыбное блюдо. Порой поступают жалобы и на качество питания. К примеру, подают холодную еду. В этом случае мы беседуем с руководством школы и просим, чтобы столы накрывали непосредственно перед приемом пищи. Хочу сказать, что любой вопрос можно решить на месте. Не стесняйтесь обращаться в родительский комитет, к классному руководителю, к директору школы, в конце концов. Сходите в столовую и посмотрите, как готовят повара, попробуйте, что едят ваши дети, но не спешите ругать в социальных сетях всех подряд.

В Барнауле работает горячая линия по вопросам школьного питания: 56-90-43, 56-90-26. Все случаи жалоб, которые поступают в комитет, рассматриваются в индивидуальном порядке, с привлечением сотрудников комбината школьного питания «Глобус» и руководителей школ.