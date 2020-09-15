Новые автомобили и мобильные комплексы подарили учреждениям здравоохранения Алтайского края

В распоряжении алтайских медиков появились три новеньких мобильных комплекса и полсотни автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи. Оснастить медицинскую сферу удалось в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В церемонии принял участие председатель АКЗС Александр Романенко, который вручил медикам мобильные комплексы и автомобили.

Вчера только что приобретенное медицинское оборудование добралось до своих хозяев – флюорограф и маммограф уехали в рубцовский Клинико-диагностический центр, один флюорограф получил столичный Диагностический центр.

К слову, техническое пополнение в этом году не первое: медучреждения уже получали 15 мобильных ФАПов, которые успешно выполняют свою функцию. Теперь то вложение в развитие медицины края подкрепилось новым – купленное оборудование увеличит диагностический потенциал учреждений здравоохранения, сделает исследования более доступными для пациентов.

Второе приобретение – 50 автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи. На их покупку было выделено около 50 млн руб. Они предназначены для эксплуатации в поликлиническом звене.

— Развитие неотложной медицинской помощи позволяет снимать несвойственную нагрузку на скорую медицинскую помощь и тем самым сокращать время доезда бригады до больного, который нуждается в оказании экстренной медицинской помощи, – сообщают в Министерстве здравоохранения Алтайского края. – Понимая значимость этого вопроса, Правительство края решило поддержать важное стратегическое направление и оснастить отделения и кабинеты неотложной медицинской помощи транспортом для обслуживания вызовов на дому. В автомобилях раскладываются кресла и есть носилки, что делает возможным транспортировку пациентов при необходимости госпитализации.

148,9 млн руб. потрачено на приобретение передвижных медицинских комплексов для учреждений здравоохранения Алтайского края.

Кстати, это приобретение в текущем году не последнее – вскоре за счет средств из краевого бюджета в учреждения здравоохранения региона закупят автомобили скорой медицинской помощи.