Принт «Барнаул» на груди у него: в краевой столице запустили новый бренд одежды с авторскими рисунками

В Барнауле стартовали продажи футболок с необычными принтами, посвященными краевой столице. Их создатели уверены, что такая одежда будет интересна всем, кто любит город, вне зависимости от того, живет он тут сейчас или где-то еще.

На этой неделе в Барнауле стартовали продажи футболок с необычными принтами, посвященными краевой столице. Их создатели уверены, что такая одежда будет интересна всем, кто любит город вне зависимости от того, живет он тут сейчас или где-то еще.

Игорь Хромов и Дмитрий Акатьев много чем занимаются, в том числе и организацией концертов звезд шоу-бизнеса. Как раз это направление бизнеса и подтолкнуло их к созданию линейки одежды с авторскими принтами под брендом с любопытным названием «Чем богаты».

— Однажды поехали в тур с группой «Нервы» в Архангельск. Там в организации нам помогали местные ребята, владельцы локального бренда одежды, — рассказывает Дмитрий Акатьев. — Разговорились, понравилась их идея популяризировать свою область таким образом. Мы подумали, что у нас тоже есть интересные истории, легенды, места, которые также можно отразить в принте. Сразу вспомнились футболки, которые мы привозим из Москвы, Санкт-Петербурга или заграницы: «Я люблю Питер» и им подобные. Про Барнаул таких не видел. Календари, магниты с изображением города есть, а футболок нет.

Тут как раз подоспела пандемия, гастрольная жизнь остановилась, другой бизнес тоже встал на паузу, время для творчества – хоть отбавляй.

Просто печатать какие-то виды города на футболке не интересно, подошли к вопросу творчески.

— Мы не покупаем готовые футболки, все шьется на заказ, — рассказывает Игорь Хромов. – Потом долго выбирали подрядчика, согласовывали рисунок.

В его создании помогал барнаульский художник и дизайнер Стас Визе. На работу над рисунком ушло недели три, сначала обсуждали, что на нем будет, потом согласовывали цветовую гамму. В итоге на принте есть основные официальные и неофициальные символы Барнаула – дом под шпилем, двухэтажная «десятка», когда-то возившая пассажиров по Барнаулу, шестерни как дань уважения к промышленности и колосья как символ аграрной территории. Все это сопровождается надписью «Барнаул is the capital of the world» — Барнаул столица мира.

Хотя на футболке указан и год основания города, 1730-й, создатели бренда утверждают, что изначально о грядущем юбилее Барнаула даже не вспоминали. Просто с чего еще начинать выпуск местной линейки, если не с краевой столицы? И только уже перед самым запуском поняли, что скоро День города и их новинка оказалась как никогда к месту.

Первую партию выпустили небольшую, сто с небольшим футболок в трех цветовых вариантах. Продажи стартовали 7 сентября, и уже в первые дни половина «тиража» была раскуплена. Есть заказы даже из Германии.

— Принты наносятся методом шелкографии. Такой рисунок выдерживает большое количество стирок и глажек. Есть еще вариант, при котором краска как бы вносится в ткань — вытравная печать. Хотим перейти на него. Правда, в Барнауле таким методом принты не наносят, но нашли подрядчика в Нижнем Новгороде, – рассказал Дмитрий Акатьев.

Уже три недели ребята работают над следующим рисунком, посвященным теперь уже всему Алтаю. Так же в разработке принты других тематик без привязки к определенной территории.