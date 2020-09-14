«Университет» победил во всех матчах первого этапа нового турнира

С 8 по 10 сентября в СК «Победа» проходили матчи отборочного этапа волейбольного Кубка 75-летия Победы. Барнаульский «Университет» выиграл все три поединка и с первого места вышел в следующую стадию турнира, где поборется за главный трофей.

Борьба за Кубок

Кубок 75-летия Победы – новый турнир, созданный в этом году. Своего рода это отборочная стадия Кубка России по волейболу. Долгие годы на первом этапе в группы собирали по шесть команд из Суперлиги и Высшей лиги «А». Играли долго, нудно, причем многим из участников, особенно из «вышки», турнир как таковой был не нужен, они воспринимали его как подготовку к чемпионату страны. В этом году соревнования реформировали. Теперь команды Высшей лиги «А» играют на первой стадии отдельно, группами по четыре команды, затем победители квартетов уже определяют своего лидера.

Новые баталии – Кубок 75-летия Победы. Предполагалось, что лучшие команды этого турнира потом уже начнут борьбу за Кубок России с коллективами из Суперлиги, но в этом году из-за пандемии решили ограничиться только двумя стадиями, и в новом турнире будет свой самостоятельный чемпион.

На репетиции

Матчи одной из групп проходили в Барнауле. В соперники «Универу» достались пермская «Кама», новосибирский «Локомотив-2» и санкт-петербургский «Автомобилист». Как раз накануне старта турнира в Алтайском крае ввели очередные коронавирусные послабления, в частности, разрешили болельщикам посещать спортивные мероприятия, правда, на трибуны допускали не больше 25 процентов от их вместимости. В «Победе» часть сидячих мест перетянули лентами, и хотя желающих посмотреть на «Универ», который в Барнауле не играл с марта, было много, соблюсти требования удалось.

Как говорит главный тренер «Университета» Иван Воронков, сборы нынче удались. Сначала хорошо поработали над ОФП, потом, с 3 августа, то есть больше месяца, занимались игровыми тренировками. При всем этом матчи Кубка 75-летия Победы команда все равно воспринимала как репетицию перед чемпионатом страны, о чем мы уже говорили выше. Но подготовка подготовкой, а болельщики на трибунах ждали победы. В общем, выражаясь театральным языком, у команды получился контрольный прогон.

Тренерская рокировка

«Университет» удивил с первой игры. И даже не результатом — команда достаточно легко, 3:0, обыграла «Автомобилиста», являющегося фарм-клубом питерского «Зенита». Игровыми действиями команды со скамейки руководил не Воронков, а его помощник Игорь Костяников. Так же было и во втором поединке с «Локомотивом-2» (тоже 3:0), а в третьей игре, с «Камой», главный тренер и вовсе занял место на трибуне. По ходу матча он больше занимался оргвопросами, то о чем-то разговаривая с медиками присутствовавшей на матче скорой, то выходя куда-то в фойе, а Костяников абсолютно самостоятельно решал, кого выпускать на замену, когда брать тайм-ауты и так далее.

Судя по всему, в тренерском штабе «Универа» намечаются перемены. Иван Воронков, напомним, совмещает две должности – руководителя и тренера клуба. В Министерстве спорта края давно намекали, что, возможно стоит пересмотреть обязанности и сосредоточиться на чем-то одном и, видимо, к этому в клубе начали прислушиваться.

Костяников не скрывал, что волновался, и назвал эту игру экзаменом для себя. Воронков в свою очередь признался, что впервые смотрел игру с трибуны, и ощущения – необычные. Рокировку он объяснил так: в связи с коронавирусными реалиями нужно решать много вопросов, совмещать это с руководством игрой тяжело, поэтому решили вот так распределить обязанности. «Со своей задачей Игорь Геннадьевич справился блестяще», – оценил работу своего помощника Воронков. Сохранится ли в дальнейшем такая схема работы, пока сказать трудно, но главный тренер не исключил, что в случае необходимости поручит Костяникову руководство игрой. Например, во время выездных матчей, когда ему самому нужно будет остаться в Барнауле.

Додавили

Именно матч с «Камой» неожиданно стал для «Универа» самым тяжелым. После двух легких побед болельщики рассчитывали, что и тут студенты разберутся без проблем. И первый сет эти надежды оправдывал. После обоюдных ошибок в подаче в начале игры (из шести стартовых очков на двоих лишь одно было заработано командами в результате комбинации, все остальные – после подач в аут), «Универ» достаточно быстро прибрал инициативу к рукам, добился серьезного преимущества, и вот уже вернувшийся в команду Алексей Карпенко заработал сетбол 24:18. Правда, выиграть сет долго не удавалось, пермяки набрали четыре очка подряд. Отставание все равно было большим, партию хозяева выиграли, но этот взбрык соперника явно был звоночком, к которому не прислушались.

После равного начала во втором сете соперник постепенно начал отрываться, и в итоге «Универ» партию проиграл – впервые за весь турнир. Казалось, что в третьем сете барнаульцы наконец-то выводы сделали, повели уверенно – 19:16. Но неуступчивая «Кама» вдруг, как сказали бы теннисисты, сделала брейк, перевернула партию – 21:24.

Тут уже «Университет» вернулся в игру, сравнял счет. «Качели» продолжались долго, но в итоге нервы у уральцев оказались крепче – 27:29. Тут уже совсем стало грустно. Поражение, к которому упорно двигались барнаульцы, вообще бы спутало весь расклад в группе. Тогда бы у трех команд было по две победы, и пришлось бы считать результаты личных встреч, разницу в сетах, что муторно и неинтересно.

К счастью, «Универ» не заставил болельщиков и судей заниматься высшей математикой. Четвертую партию он выиграл уверенно. Пятую начал так же, потом вновь притормозил, подпустив соперника к себе, после чего совершил окончательный победный рывок. Контрольный прогон с драматическим финалом удался.

С первого места в группе «Университет» вышел в финальный этап, где поборется за 1-4-е места с победителями других квартетов. Игры пройдут с 18 по 20 сентября, место проведения будет названо позже.