Студенты АлтГПУ будут получать стипендию имени первого директора Барнаульского учительского института

Стипендию имени первого директора Барнаульского учительского института А.П. Щекотинского будут получать 18 студентов педагогического университета.

В преддверии нового учебного года Губернатор Алтайского края подписал распоряжение о назначении стипендии им. А.П. Щекотинского обучающимся очной формы обучения педагогических организаций высшего образования, расположенных на территории Алтайского края. Согласно документу, получателем стипендии стал 21 человек, 18 из них – студенты педагогического университета. Все они прошли производственную практику в школах Алтайского края, где есть кадровый дефицит.

Будущие учителя в течение полугода совмещали педпрактику с временным замещением педагогических вакансий в школах региона. Благодаря работе студентов педуниверситета в двух городах и восьми районах удалось временно решить кадровые проблемы. Были закрыты вакансии учителей начальных классов, педагогов-психологов и воспитателей, учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранных языков, математики, физики, физической культуры.

Такая педагогическая деятельность студентов оказалась возможна благодаря практико-ориентированному характеру образовательных программ, реализуемых в АлтГПУ. Некоторые студенты работали в школах края в рамках длительной педагогической практики, некоторые – в рамках индивидуального учебного плана. Такая поддержка педуниверситетом школ региона, которые испытывают кадровый дефицит, помогла им полноценно завершить прошедший учебный год.

Стипендия имени Алексея Павловича Щекотинского назначается сроком на пять месяцев, ежемесячная выплата составляет 7500 руб. Кандидатами на ее получение могут стать студенты-очники, прошедшие производственную практику. Практика проходит на базе школ Алтайского края, имеющих дефицит кадровой обеспеченности, при условии успешной сдачи промежуточных аттестаций за два предыдущих учебных семестра, и длится от двух до пяти месяцев.

Стипендия призвана стимулировать и поддерживать освоение студентами очной формы обучения педагогических организаций высшего образования, расположенных на территории Алтайского края, образовательных программ и усиление их практической подготовки, а также повышение заинтересованности в будущей профессиональной деятельности.