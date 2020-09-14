Служба судебных приставов расширяет дистанционные методы работы с гражданами

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин и его коллеги рассказали, как можно дистанционно записаться на личный прием, подать заявление, просмотреть банк данных. Основная задача в данном случае – упростить процедуру взаимодействия с гражданами и представителями организаций всех уровней.

— В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, начиная с 24 марта 2020 года руководство службы приняло решение о прекращении личного приема в привычном формате живой очереди, – говорит Дмитрий Лабутин. – На сегодняшний день мы работаем исключительно по электронной записи на прием к судебному приставу-исполнителю и другим должностным лицам Управления. Сервисом может воспользоваться любой гражданин, зарегистрированный на портале государственных услуг.

Для этого достаточно зайти на сайт Управления ФССП по Алтайскому краю, где в разделе «Сервисы» необходимо выбрать: «Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов…», подтвердить учетную запись через систему идентификации портала госуслуг. Удобство такой системы заключается в том числе в возможности выбрать удобное время для посещения, если, конечно, оно свободно.

По словам Дмитрия Лабутина, за последние три месяца с помощью дистанционной записи на прием записались 4680 человек. Из них для 2468 граждан вопрос опять же решили дистанционно, без визита в Управление. Например, чтобы получить справку о ходе исполнительного производства, не обязательно приходить к судебному приставу. Начальник отдела мониторит всех записывающихся на личный прием и связывается с гражданином заблаговременно. Это очень удобно как для сотрудников, так и для посетителей.

Есть и другой вариант записи на личный прием – через терминал, находящийся при входе в территориальное отделение службы судебных приставов. Также граждане, у которых отсутствует доступ к Интернету, могут обращаться на горячую линию по телефону: 29-59-38 или 29-59-46. Все текущие вопросы можно решить с помощью call-центра.

На этом возможности современной техники не ограничиваются. Например, чтобы узнать, являетесь ли вы должником, достаточно зайти на сайт Управления, выбрать там раздел «Банк данных исполнительных производств», указать свою фамилию и имя или наименование предприятия и получить исчерпывающую информацию о задолженности. Если таковая есть, то система выдаст все данные об исполнительном производстве, сумме задолженности, и даже подскажет отдел судебных приставов и имя пристава-исполнителя, к которому надо обратиться.

Кстати, оплатить задолженность тоже можно дистанционно, с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», через электронные платежные системы. Можно это сделать и с мобильного телефона, через салоны сотовой связи, через личный кабинет в интернет-банке, терминалы и банкоматы моментальной оплаты.

Дмитрий Лабутин напомнил, что сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства» позволяет в электронном виде направить заявление, получить информацию о ходе производства, просматривать ранее поданные заявления и ответы на них. К тому же на имя должника придет постановление о возбуждении производства и все последующие документы.

Можно также воспользоваться такими сервисами, как «Интерактивный помощник стороны исполнительного производства», «Ответы на часто задаваемые вопросы», а также сервисом «Жизненные ситуации», где описываются разные примеры и разъясняется, как действовать в том или ином случае.

Сейчас на входе в Управление есть боксы для личных обращений. С тех пор, как перестали вести личный прием, через боксы поступило 11 тыс. обращений, более 1,5 тыс. из них касались немедленного решения вопросов, связанных со снятием ограничений на имущество должников. Все они были решены в течение суток.