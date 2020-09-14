Пуанты Анны Павловой: в ГМИЛИКА работает выставка, посвященная легендарной балерине

В Барнауле выставляется коллекция Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина (Москва), посвященная великой балерине Анне Павловой. Экспозиция будет работать в стенах Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая до 11 октября, после чего она отправится в Бийск.

Культурные связи

Для нашего города, обладающего богатыми театральными традициями, данная выставка – масштабное культурное событие. И если это первый проект во взаимоотношениях двух музеев – Бахрушинского и ГМИЛИКА, то в будущем это сотрудничество будет только продолжаться.

— Бахрушинцы преподнесли драгоценный подарок барнаульцам, – открыл экспозицию директор ГМИЛИКА Игорь Коротков. – На выставке они представили шесть подлинных предметов, связанных с Анной Павловой. Причем на основе каждого из них можно делать отельные экспозиции.

Здесь можно увидеть не только личные вещи балерины, но и ее скульптурные портреты, раритетные фотографии, редкие кадры кинохроники, запечатлевшие танец Павловой.

Эта выставка стала возможна благодаря взаимоотношениям знаменитого Бахрушинского музея с региональным министерством культуры. Подготовлена она на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры и при финансовой поддержке Бахрушинского музея.

Приятно, что такой крупный федеральный проект открывает очередной активный период нашей музейной жизни. Не случайно, что выставка Бахрушинского музея открылась в ГМИЛИКА, уникальном музее в масштабах России, в котором собрана богатая коллекция, посвященная теме театра. Год театра, объявленный Президентом в прошлом году, активизировал не только театральную жизнь страны, но и наладил культурные связи центра и периферии. Именно тогда зародилась идея о нашем сотрудничестве, планы на проведение совместных проектов.

По словам заместителя генерального директора по научной деятельности Ирины Бакановой, Анна Павлова – человек невероятного таланта, символ России, личность легендообразующая. Однако в Бахрушинском музее хранятся подлинные вещи и конкретные документы, принадлежащие великой балерине, а значит, на выставке представлен исторический пласт, на основе которого ведутся научные работы.

Танцовщица-экспериментатор

Один из экспонатов выставки – скульптурный портрет Анны Павловой работы Георгия Лаврова. Автор запечатлел балерину в образе Жизели. Говорят, эта коронная роль когда-то потрясла воображение скульптора – лепил он ее всю ночь, имея перед глазами лишь одну ее фотографию на театральной программке.

— В апреле этого года исполнилось 125 лет со дня рождения Георгия Лаврова, и эту дату сотрудники нашего художественного музея не могли обойти стороной, – обратилась к бахрушинцам искусствовед Наталья Царёва. – Это первый профессиональный скульптор на Алтае. Его первая работа – Апостол Пётр – хранится сегодня в Бийском краеведческом музее. Относится она к периоду, когда Георгий Дмитриевич был еще участником Гражданской войны, фактически самодеятельным мастером, создающим свои скульптуры с помощью инструментов врача-хирурга (с этими инструментами он бежал на Алтай из колчаковской тюрьмы Томска, где учился на медицинском факультете университета). В Художественном музее Алтайского края хранится еще одна работа Георгия Лаврова, посвященная Анне Павловой. Ее скульптор преподнес в дар музею в 1970-х годах.

Еще одна статуэтка балерины, представленная в экспозиции, создана актером и скульптором Серафимом Судьбининым. Здесь Анна Павлова предстает в роли Вакханки из балета Глазунова «Времена года». Как пояснил куратор выставки, заслуженный артист РФ Александр Рубцов, в этом танце Павлова соединила классический танец с пантомимой, проявив себя как танцовщица-экспериментатор.

Центральное место экспозиции занимают пуанты Анны Павловой.

— Эти туфельки были изготовлены в Европе, – пояснил Александр Михайлович. – И есть все основания предполагать, что изготовлены они известным итальянским мастером Ромео Николини, которому Анна Павлова часто заказывала свою обувь. Безусловно, Николини был счастлив такому сотрудничеству. Однако если бы у него было две Павловы, то он бы погиб, так как в год великой балерине требовалось изготовить две тысячи пуантов.

Обширный фоторяд рассказывает о разных этапах жизни Анны Павловой. Здесь запечатлены моменты, связанные с ее обучением в хореографической школе Петербурга, выступлением на сцене Мариинки, участием в дягилевских «Русских сезонах», самостоятельным турне по Европе…

Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина основан в 1894 году известным русским купцом, меценатом и благотворителем, большим поклонником театра Алексеем Бахрушиным. Это один из крупнейших театральных музеев в мире.