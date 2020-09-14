Помогите саду: освободите ветви яблони от наливных плодов

Самое сложное для любителя сада в сентябре – удержаться от внесения удобрений, которые культурам в первом осеннем месяце точно не нужны. Почему? Садовыми хитростями делится ведущий научный сотрудник НИИСС им. Лисавенко Анна Колесникова.

У природы нет плохой погоды. Минувшая теплая мягкая зима с постепенным снижением температур и отсутствием шоковых условий для растений принесла саду немалую пользу.

— Было много снега, почва хорошо насытилась влагой. Растения не пострадали от заморозков. Не обошлось, к сожалению, без выпревания некоторых культур и поломок молодых растений от снега, но в целом год сложился хорошо, — отмечает Анна Колесникова.

Минувшим летом было суховато и жарко, зато такая погода нанесла удар по многим болезням, а также снизила численность ряда вредителей, для воспроизведения которых сухая погода совсем даже не нужна. В итоге яблоки меньше пострадали от плодожорки, на листьях многих растений нет причудливых узоров, возникающих от грибных болезней.

Соберите урожай

Поразили садоводов в этом году урожаи. Столько на ветках спелых да наливных яблок – диву даешься. На сайтах бесплатных объявлений барнаульцы продают садовые излишки всего за 200-350 руб. за пятилитровое ведро – когда еще вкусные плоды стоили так недорого? Выспел виноград, много груш. Порадовали ягодным многообразием жимолость, смородина.

Вот только растения нуждаются сейчас в нашей помощи.

— Не тяните со сбором яблок, освободите ветви, согнувшиеся под тяжестью плодов от тяжелой ноши. Деревцу будет легче. Не менее важная задача – собрать опавшие плоды с земли и убрать их с участка, сжечь или закопать как можно глубже. Это поможет избавить сад от болезней и вредителей, – рекомендует Анна Колесникова.

Не обошлось и без травм – под тяжестью плодов во многих садах обломились ветви деревьев. Не помогли даже выставленные подпорки из досок.

— В октябре, когда ночные температуры воздуха станут стабильно отрицательными, надломленную ветку нужно аккуратно отпилить, срез обработать слабым раствором бордоской жидкости, а затем нанести на него тонким слоем садовый вар. Также можно удалить сухие ветви и поросль у самого низа дерева, ниже места прививки, – рекомендует эксперт.

Но основной этап обрезки деревьев – весна, поэтому сейчас удалять можно лишь самое-самое поврежденное и больное. Формирующую обрезку мы будем делать лишь в апреле.

Полезно провести под деревьями осеннюю перекопку почвы. Делать это всерьез, с переворотом пласта. Такая процедура поможет «вынуть» из земли спрятавшихся туда вредителей. Оказавшись снаружи в неурочное для них время, они погибнут.

— Не забывайте о том, что перекопку приствольного круга надо вести очень осторожно, чтобы не повредить корневую систему. А под облепихой почву перекапывать нельзя, – отмечает эксперт.

Можно провести перекопку и междурядий земляники.

Не спешите с удобрением

Так хочется помочь грустному осеннему саду! Внести в междурядья садовой земляники перегной и прочие витамины, но нельзя. Наша помощь может обернуться медвежьей услугой.

— С подкормками важно подождать до октября. Торопиться с этим делом точно не надо. Мы можем дать импульс росту растений, который в это время совершенно не нужен. В сентябре еще возможно наступление теплых деньков, и растение, откликнувшись на подкормку и тепло, пойдет в рост, растратит силы, не успеет подготовиться к зиме и погибнет, – рассказывает Анна Владимировна.

Если на ремонтантной землянике сейчас зеленые ягодки, то нужно помочь им поспеть. Хитрый агрономический прием: накрыть посадку укрывным материалом, который поможет сохранить тепло и позволит дождаться последнего сладкого урожая.

Если на посадках земляники нет завязавшихся ягод, то укрытие переносим на более холодное время – октябрь. Это убережет кустики от заморозков до того времени, когда растения спрячутся на зиму под снежной периной.

Земляника ленится

В этом садовом сезоне сладкая ягода не отличалась особым изобилием.

— Летом дули жаркие ветра, такие суховеи для земляники гораздо хуже, чем почвенная засуха. А утренняя обильная роса размягчала нежную ягоду. Одним словом, год был не земляничный, – подчеркнула Анна Владимировна.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем году, эксперт рекомендует регулярно обновлять садово-ягодные посадки.

— Урожаи зависят не только от рельефа участка, но и от сортов, которые там растут. Старые растения повреждаются легче и чаще, а молодые кусты лучше адаптируются к погодным условиям. Это касается всех без исключения культур, — пояснила собеседница.

В этом году не у всех ремонтантные сорта земляники порадовали вторым урожаем. Почему такое происходит?

— Некоторые сорта ремонтантной ягодки плодоносят не каждый год, это им свойственно. Так ведет себя, к примеру, земляника сорта «Королева Елизавета». В том, что она периодически отдыхает, нет ничего необычного. Поэтому необходимо подождать еще один год. Если повторное плодоношение так и не наступит, то можно заменить ваши растения на другие, менее «ленивые», – советует эксперт.

Шпаргалка садовода

Подружка для яблони

Выбирая саженцы тех или иных плодовых деревьев или кустарников, нужно обязательно учитывать тот фактор, что некоторые из них по одиночке не будут плодоносить. А потому проще и лучше сразу купить два-три растения разных сортов.

Очень многие сорта плодовых деревьев являются симбиотами, иными словами, им обязательно нужны соседи для обильного плодоношения. Иногда эта проблема легко решается. Ведь у ваших соседей на участке также могут расти груши, вишня, черешня, можно просто узнать, какие именно сорта они выращивают, а потом подобрать те, которые будут расти лучше всего с таким соседством.

Для плодоношения соседи нужны вишне, черешне, смородине золотистой. Крыжовник и черная смородина на первый взгляд вполне могут плодоносить самостоятельно, однако если вы подсадите к ним растения другого сорта, ваш урожай увеличится в несколько раз.

Эксперты рекомендуют не проводить в этом году дополнительные поливы культур перед зимой, почва уже напиталась влагой благодаря осадкам.