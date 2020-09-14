Лучшим работникам сферы ЖКХ и дорожно-благоустроительного комплекса вручили награды

В преддверии юбилея Барнаула в администрации города состоялась торжественная церемония вручения наград, в которой приняли участие первый заместитель главы администрации по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, заместитель главы администрации по городскому хозяйству Андрей Фёдоров и член правового комитета АКЗС Николай Данилин.

С приветственным словом к собравшимся в зале обратился первый заместитель главы администрации по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, отметив, что на протяжении последних лет в краевой столице реализуется много проектов, направленных на создание комфортных условий проживания для горожан. В сфере дорожного хозяйства на данный момент отремонтировано 17 улиц, а до конца сентября будут завершены работы еще на 22 объектах, помимо этого ведется строительство дорог в новых кварталах и ремонт в микрорайонах частной застройки. Активно благоустраиваются дворы в рамках нацпроекта, появляются новые клумбы и зеленые насаждения. В сфере ЖКХ проводится огромная работа по модернизации системы теплоснабжения города, а до 2025 года поставлена грандиозная задача – расселить 66 аварийных домов.

— В зале присутствуют люди разных профессий – строители дорог, водители общественного транспорта, мастера по ремонту подвижного состава, слесари-сантехники, озеленители, монтажники линий освещения – у всех разная работа, но переоценить вклад каждого из вас в развитие городской инфраструктуры невозможно, – подчеркнул Анатолий Филиппович. – Хочу пожелать, чтобы горожане чаще говорили слова благодарности за ваш неоценимый труд, а также достойных условий труда и высокой зарплаты.

Знаком «За вклад в развитие города Барнаула» был награжден Алексей Гладких, главный инженер, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Барнаул». Из 21 года трудового стажа 20 лет Алексей Александрович трудится на этом газотранспортном предприятии. В его подчинении находятся более 250 высококвалифицированных сотрудников, которые занимаются эксплуатацией 1300 км распределительных сетей и 1380 пунктов редуцирования газа, расположенных на территории Барнаула. Именно такая высокая ответственность за работников и необходимость бесперебойного обеспечения голубым топливом целого города подвигает Алексея Гладких на работу с полной самоотдачей.

— Я выражаю благодарность администрации Барнаула за врученную награду, для меня она является символом высокой оценки нашей работы на благо города. Считаю, что этот памятный знак – признание заслуг всего нашего коллектива, а не только моя персональная награда. Хочу пожелать городу динамичного развития, а «Газпром газораспределение Барнаул» будет в этом помогать, – пожелал Алексей Александрович.