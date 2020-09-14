Как за 15 часов создать прототип беспилотного летательного аппарата, знают барнаульские десятиклассники

В четверг, 10 сентября, завершилось трехдневное юниорское соревнование по компетенции «Изготовление прототипов» в финале VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Алтайский край представляли учащиеся лицея «Сигма» Антон Чумак и школы № 127 София Койнова.

Три по пять

На специально оборудованной площадке детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» шумно и суетливо. Практически беспрерывно работает фрезерный станок. Время от времени его гулкую песню поддерживает сип пылесоса и вкрадчивый голос принтера. Всего в спецкомнате четыре человека: два конкурсанта и два эксперта. Разделяет их желтая ограничительная линия, отслеживают поведение участников сразу несколько камер. Правила здесь просты и одновременно строги: запрещено общаться двум сторонам между собой, пересекать обозначенную границу, передавать дополнительные материалы и в принципе пускать посторонних.

В помещении душновато, но Антон и София стойко работают в респираторах и специальных очках. Они необходимы для индивидуальной защиты во время работы со станками, красками и растворами. Теоретически в другие моменты их можно снять, но за нарушение техники безопасности наблюдающие за прямой трансляцией эксперты могут накинуть штрафные баллы. Это команде совсем ни к чему, поэтому экипировку они предпочитают не менять. Да на это и времени-то совсем нет. На все про все им дано 15 часов – по пять в конкурсный день. Обратный отсчет ведется на большом черном экране за спинами участников. Момент особенно напряженный – зеленые миллисекунды мелькают с бешеной скоростью. Кажется, что вообще ничего сделать не успеешь.

Молодые профессионалы же, наоборот, называют огромные часы хорошим помощником: сразу понимаешь, сколько осталось работать, и можешь подгадать самое удачное время для запуска того или иного процесса.

Всего на базе детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» работают пять юниорских площадок чемпионата: «Изготовление прототипов», «Мобильная робототехника», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Разработка виртуальной и дополненной реальности» и «Веб-дизайн и разработка».

50 на 50

Подготовка к соревнованиям потребовала много времени и сил. В этот раз просто отточить навыки к финалу, как это бывало раньше, оказалось недостаточным.

— Площадку мы начали оснащать больше чем за неделю до назначенной даты, – рассказывает региональный эксперт компетенции «Изготовление прототипов» Николай Решотко. – На нашей площадке должно было присутствовать оборудование, которое было не так просто найти, купить, доставить. После оснащения все запускалось и тестировалось – сначала нами, потом самими участниками. Инструментальный арсенал солидный: в распоряжении ребят огромный спектр инструментов и приспособлений, от простых отверток до высокотехнологичных станков.

Само задание по правилам становится известно накануне конкурса. В этом году организаторы запросили изготовление прототипа беспилотного летательного аппарата с названием Iron bird, если по-русски и дословно – «железная птица».

— Летать он вряд ли сможет, а вот функциональным быть обязан, – продолжает эксперт. – Например, он должен складываться в спящее состояние, винты – приводиться в движение, лампочки – загораться, крылья – крутиться на 360 градусов. Как это сделать – команда должна придумать самостоятельно. В задании лишь процентов 50 прописано. Ребята уже отработали в общей сложности почти девять часов. Первый день они полностью провели за компьютером – подготавливали цифровые трехмерные модели, чертежи. Сегодня (слышите?) шумит фрезерный станок, печатает 3D-принтер, сами шлифуют, красят. За компьютер только на пару минут садились – все руками.

Тандем

Антон Чумак и София Койнова – команда опытная, сработанная. Вместе они выступают уже не первый раз, а отборочные соревнования сплотили их еще больше. Кроме того что они в прошлом году пробовали свои силы в чемпионате, парень успел и летом поднатореть. Ему посчастливилось устроиться в конструкторское бюро на один из заводов младшим конструктором.

— Меня радует, что воспитанники выполняют реальные производственные проекты, – между делом, не скрывая улыбки, признается Николай Решотко. И возвращается к соревновательному моменту:

– Ежедневно вечером ребята проводят планерки, досконально, поминутно продумывают грядущий день. Хочу сказать, что планирование у них на высоком, по-настоящему взрослом уровне. Но и задача недетская, придется постараться, чтобы выполнить ее достойно.

В минувший четверг для Антона и Софии соревнование завершилось. По окончании времени к модели никто не должен был подходить, прикасаться и тем более выносить из-под камер. Разрешалось лишь поместить ее в транспортировочный материал. Согласно правилам посылка в течение трех следующих дней прибудет в Центр соревнований на оценку экспертов высокого класса. Результат объявят в день закрытия чемпионата, 21 сентября. Теперь остается набраться терпения и ждать.

Тамара Кузюра, заместитель директора технопарка: «Один из основных минусов дистанционно-очного формата – отсутствие соревновательного духа. Ребята не видят, как работают их соперники – каждый остался у себя дома. Всего у нас пять площадок, но у Антона и Софии преимущество – они единственные поэтапно проходили отборочные туры, у них была генеральная репетиция. Остальные сразу оказались в финале. Надеюсь, мы сумеем решить все задачи на пять с плюсом».