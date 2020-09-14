Качество ремонта пригородной дороги проверили компьютером

С начала дорожно-строительного и ремонтного сезона этого года специалисты Алтайавтодора инспектируют отремонтированные, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также эксплуатируемые трассы на соответствие нормативам при помощи передвижной автомобильной лаборатории. Современный мобильный комплекс позволяет оперативно проверить качество работ и проанализировать полученную в ходе измерений информацию.

Накануне специалисты передвижной лаборатории проверили качество дорожных работ на одном из участков капитально отремонтированной дороги Барнаул – Научный Городок. Оборудование комплекса показало, что участок соответствует всем требованиям, которые предъявляются к дорогам регионального значения.

Специальные датчики лаборатории измеряют продольную ровность – одно из главных условий комфортной езды для автомобилистов – по европейской методике IRI, лазерно-оптическая система контролирует колейность, показатели сцепления дорожного полотна и прочность покрытия неразрушающим способом, определяет поперечные уклоны дороги, а линейные камеры сканируют конструкцию дорожной одежды: трещины и любые другие дефекты.

Оборудование позволяет вести учет проходящего автотранспорта, а также узнать состояние автотрасс еще по целому ряду параметров, определяющих надежность и качество автомобильных дорог. Компьютер, установленный в лаборатории, анализирует полученную информацию и выдает результат, своего рода электронный технический паспорт участка дороги с привязкой к местности через систему GPS. В зависимости от набора тех или иных проверяемых одновременно параметров средняя скорость движения лаборатории – 40 км в час.

По словам начальника отдела технического надзора, ремонта и содержания дорог Алтайавтодора Николая Александрова, лаборатория работает мобильно, качество работ проверяет быстро, теперь не теряется время на ожидание каких-то требующих времени исследований, необходимых для решения при приемке объекта в эксплуатацию. Лаборатория уже побывала в нескольких районах края. На сегодня с ее помощью полным циклом обследовано больше 1000 км дорог. Ее активно используют при приемке участков, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Требования к дорогам растут. В свое время они строились исходя из меньших нагрузок на дорожное полотно, как по грузоподъемности автомобилей, так и по интенсивности движения. Сегодня оба эти параметра значительно возросли. Чтобы дорога служила долго, применяются новые современные технологии, такие как холодная регенерация дорожного покрытия, повышение прочностных характеристик, применение вяжущих материалов, цемента и других современных разработок для дорожного строительства. Соответствующим должен быть и контроль над строительством, ремонтом и эксплуатацией дорог, – убежден специалист Алтайавтодора.

Дорожную лабораторию для «Алтайавтодора» приобрели на средства краевого бюджета, израсходовано около 20 млн руб.