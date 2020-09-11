Войска Чехии и Германии разбили лагерь под Барнаулом

На территории возводимой в Новоалтайске Белоярской крепости прошел фестиваль исторической реконструкции, объединившей несколько клубов Сибири. Мероприятие было дебютным не только для этого места, но и, вообще, первым столь масштабным для всего края.

Будет здорово

Мы уже писали, что в нескольких километрах от Барнаула фонд «Сердолик» на средства Президентского гранта второй год занимается реконструкцией Белоярской крепости. В перспективе здесь появится полноценный этнопарк, ну а сейчас уже стали проводить тематические профильные вещи.

Вообще, Белоярская крепость в ее первоначальном облике – продукт Петровской эпохи. Вот только клубов, занимающихся реконструкцией этого периода, мало, по крайней мере, вблизи Алтайского края. Поэтому на фестивале были другие персонажи – тут вам и германские ландскнехты XVI века, и божьи воины средневековой Богемии, и йомены из феодальной Англии, и новгородцы, и шведы, дополненные вполне современными казаками. В общем, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Жили при этом дружно, кто чей вассал, не спорили.

— Тут отличное место для фестиваля. Отлично представляю, сколько еще сюда труда надо вложить, сколько сделать и как здорово тут будет через несколько лет, – говорит Илья Есик, руководитель межклубного объединения «Божьи воины», объединяющий реконструкторов Барнаула, Кемерова, Минска, Питера и Москвы. Он восемь лет занимается организацией крупнейшего за Уралом фестиваля «Сибирский огонь» в Новосибирске, поэтому толк в площадках точно знает.

Крутые военные

Пока шла концертная часть фестиваля, его непосредственные участники осваивались на территории крепости. Место для костра, шатры – все как будто из тех далеких времен. Даже воду пили из глиняных кувшинов. Правда, с внешним миром общались все-таки привычным всем нам способом. Англичанин XVIII века, говорящий по смартфону, – Диккенсу и в самых смелых фантазиях бы такое не пригрезилось.

— В Барнауле пять клубов, которые реконструируют различные эпохи, надеюсь, со временем их станет больше. Мы насильно не делим, кто в какой эпохе работает, все по интересам. К нам присоединились коллеги из Бийска, Камня-на-Оби, Новосибирска, Омска. Тематика разная, но период общий, до развития огнестрельного оружия и регулярных армий, – рассказывает директор общества исторических реконструкторов Барнаула Никита Бекренёв.

Сам он сегодня – в облике германского ландскнехта XVI века, прежде всего выделяющегося необычным одеянием с прорезями вдоль и поперек. У каждого предмета амуниции свои страшные названия, штаны, например, – убершлянкетхосен. Выговорил вроде.

— Проще говоря, это куртки и бриджи. Тогда были в моде буфы и разрезы, с развитием наемничества они стали частью военного костюма. Просто военные хотели быть крутыми и красивыми, имели много денег и позволяли себе это, – рассказывает Никита.

Бери ношу по себе

Особым спросом пользовались у гостей фестиваля предметы рыцарской амуниции, благо все можно было примерить. Большинство, водрузив на голову шлем, интересовались, как во всем этом можно воевать. Представитель объединения «Божьи войны» Александр Чуй, даже без доспехов похожий на средневекового рыцаря, столь сочно и емко рассказывает всем, как это делалось, что даже самим воинам тех времен понравилось бы:

— Главная хитрость в том, что не надо надевать чужие доспехи. Тогда даже тяжелая канитель становится максимально удобной. Если ты низкий и пухлый, но пытаешься напялить доспехи от высокого и худого, получается какая-то фигня. Плюс доспехи одевались перед боем, а до этого надо было поесть, доехать до места. И все это перевозилось в сундуках и тюках. В доспехах марш-броски не делали. Увидели недруга на горизонте, оделись – и в бой. И сходились потихоньку. Война шла размеренно, монотонно, умирать никто не хотел. Не было такого, чтобы стенка на стенку, размахивая мечом, как в фильмах показывают. Картина боя была другой, что мы и хотим продемонстрировать.

Кстати, оружие у реконструкторов все-таки декоративное, выглядит как настоящее, но не заточенное – иначе в показательных боях потерь не избежать. А вот доспехи максимально повторяют оригинал. Сейчас, говорят, даже кузнецы между собой спорят, пытаясь подобрать марку стали, максимально соответствующей оригиналу.

Вообще, каждый квадратный метр территории был чем-то насыщен. У одного шатра лучник показывает, как целились современники Робин Гуда, у другого шведская горожанка демонстрирует ключи – точную копию ключей от скандинавских домов. За строящимся домом приказчика Белоярской крепости две девушки элегантно машут шашками.

Жена завидует

В повседневной жизни реконструкторы занимаются кто чем. Илья Есик – юрист, Илья Вдовиченко, в единственном числе представляющий омский клуб, – инженер-конструктор. Александр Поздняков – программист с огромным стажем. Причем большинство участников фестиваля Александру Анатольевичу в сыновья годятся. Новгородскому ополченцу конца XII века – 64 года, в движении реконструкторов он больше десяти лет. Сначала увлекался тематическими настольными играми, потом кэндо – и в итоге оказался в клубе «Белый отряд».

— Всем хочется выйти из повседневной пресной жизни, почувствовать себя гражданским человеком той эпохи или воином, посмотреть в глаза сопернику через забрало, – улыбается Александр Поздняков.

Семья ему, как он сам считает, сочувствует – попробуй собери все, что необходимо для фестиваля, да потом это унеси. Рюкзак получается весом под 30 кг и высотой с метр.

— У меня вещей за эти годы накопилось больше, чем у жены одежды. Одних костюмов только целый шкаф, – говорит реконструктор.

Казаки открыли самую зрелищную часть фестиваля, затем боевые маневры представили клубы-участники, а завершило все конное выступление.