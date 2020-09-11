В сотый раз школа № 1 Барнаула начинает учебный год

За 100 лет работы через школьные классы первой барнаульской школы прошли тысячи учеников, многие из которых стали известными людьми – это Марк Юдалевич, Пётр Бородкин, Мирра Ваксман, Владимир Баварин, Валерий Киселёв.

От Коминтерна

Средняя общеобразовательная школа № 1 ведет свою историю с 1920 года. Тогда на территории Алтайской губернии была установлена власть Советов, а одним из первых ее решений стало проведение бесплатного образования для всех детей до 17 лет. Учреждение тогда размещалось в деревянном доме на ул. Пушкина, 65.

Время было непростое – губернский отдел просвещения писал в губревком, что у одного из жителей барнаульского пригорода есть пишущая машинка: «Просим поставить ее на учет и по возможности пользоваться этой машинкой». Или вот еще: «Вместо семи положенных у нас имеются две пишущие машинки. Не хватает стульев, столов». Но, несмотря на это, в городе создается образцово-показательная школа, получившая название «Школа III Коминтерна».

— Ее директором был Александр Красноусов, в то время еще беспартийный филолог, – показывая портрет замечательного педагога, рассказывает Ольга Новикова, завуч по учебно-воспитательной работе школы № 1. – Он собрал удивительный коллектив преподавателей. Детей на учебу принимали старше 14 лет, причем уклон был педагогический. Да, это, по сути, профильное обучение старшеклассников, которое сегодня активно внедряется в современной школе.

Археологии, этнографии и музыке «коминтерновцев» обучал Андрей Анохин, композитор, знаток алтайского народного творчества. Под его руководством ученики ездили в этнографические экспедиции в Горный Алтай. Помимо изучения обычаев и культуры алтайского народа, сбора предметов быта для школьного музея, они занимались и просвещением малограмотных.

Служил в барнаульской школе и известный художник Алексей Борисов, работы которого сейчас хранятся в краевом художественном музее. На своих уроках рисования Алексей Николаевич доносил идеи гармонии и красоты на таких высоких примерах, как картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Согласитесь, в разгар красного богоборчества это был смелый выбор! В школе обучались и жили в интернате дети известных партизан Ефима Мамонтова, Игнатия Громова, Елены Сурновой.

Жизнь после войны

— Все изменили репрессии 30-х годов, – продолжает Ольга Викторовна. – Одни педагоги попали под стражу, другие, чтобы избежать ареста, разъехались по разным городам. Потом наступила война.

Мало информации осталось о том времени, лишь отдельные фотографии фронтовиков да письма, которые передают в дар школьному музею родственники. Мирра Ваксман, известная в Барнауле врач-кардиолог, в своих воспоминаниях позже напишет: «Моим соседом по парте был Марк Юдалевич. Раньше в школе преподавали генетику, причем на очень серьезном уровне, поэтому в медицинском вузе в Москве было очень легко изучать этот предмет». А потом школа стала мужской, девочки в учениках вновь появились в середине 1960-х.

— На протяжении всей истории в этих стенах работали удивительные люди, – с теплотой в голосе замечает завуч. – К примеру, Евгения Давидович, учитель математики, которая создала первую городскую футбольную команду из своих же учеников! Многие выпускники после педвуза пришли в родные стены педагогами: Варвара Серышева, Дарья Чуприянова, Евдокия Чечинова, Василий Агарков.

Вплоть до 1969 года школа размещалась в здании на пр. Ленина, 17, и только к своему 50-летнему юбилею получила новое, просторное здание на ул. Короленко, 13.

В ногу со временем

Сегодня в школе обучается чуть больше 500 человек, причем число младшеклассников в последние годы резко увеличивается. Приходят и молодые кадры, многие здесь задерживаются надолго. «Потому что аура хорошая», – шутят педагоги-наставники. Сама Ольга Новикова пришла сюда более 25 лет назад. До сих пор вспоминает, как молоденькой девушкой ехала на собеседование с Солнечной Поляны на Короленко, 13.

— Сохраняя традиции, наше образовательное учреждение не отстает от новых течений современной педагогики, – говорит директор школы Елена Семёнова. – Сегодня мы активно реализуем проект «Финансовая грамотность», развиваем волонтерское движение, работает военно-патриотический отряд. Дети собирают макулатуру, помогают пожилым людям, сдают нормы ГТО, а с прошлого года активно включаемся во все мероприятия Российского движения школьников. Работая в режиме развития, школа заботится о том, чтобы каждый ученик стал личностью, занял свое место в обществе.

Из воспоминаний выпускника Валерия Киселёва, члена-корреспондента РАН: «Всему, что я получил в школе, считаю, обязан двум людям. Во-первых, это Лидия Васильевна Васькина, учитель русского языка и литературы, очень талантливый человек. Сначала мы срывали у нее половину уроков. Родителей в школу вызывали! А к восьмому классу гордились, что учимся у нее. Она ставила с нами спектакли. Я поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин» знал наизусть. А второй человек – это Владимир Павлович Улько, преподаватель физкультуры. Он приобщил меня к спорту».