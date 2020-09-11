В финале VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia Алтайский край представляет команда из 36 человек

В первые выходные осени стартовал финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Его планировали провести еще по весне, но ввиду обстоятельств перенесли на осень и опробовали новый дистанционно-очный формат. До 21 сентября участники – студенты и школьники – будут демонстрировать свои навыки экспертам.

Условия профессиональной борьбы для конкурсантов необычны. Они работают на специально для этого обустроенных изолированных площадках, или тулбоксах. Удаленные эксперты оценивают выступающих онлайн – посредством прямой трансляции с видеокамер, установленных на площадке и полностью ее охватывающих. Слепых зон здесь нет.

На дому…

Сейчас соревнования в самом разгаре, но уже есть те, кто «отстрелялся». Например, десятиклассница школы-гимназии № 80 Софья Шарманкина выступила в этот вторник. Ее компетенция – «Медицинский и социальный уход». К соревнованию девушку готовили специалисты Барнаульского базового медицинского колледжа, где для ее выступления переоборудовали две учебные аудитории.

Одна из них превратилась в уютную домашнюю комнату с диваном, зеркалом и ковром. По легенде пациент с бронхиальной астмой (статист, который заранее отрепетировал свою роль и знает, как и на какие действия необходимо реагировать) выписан из больницы. Вызванная им Софья должна оценить функциональное состояние пациента и обстановку. В данном случае она обнаружила букет цветов и вазу с ягодами, чего быть не должно.

Как поясняет девушка после прохождения испытания, при его диагнозе такие продукты нежелательно иметь рядом.

— Задания заранее открыты, но они описаны в общих чертах – никогда не знаешь, чем они будут усложнены, – поясняет эксперт чемпионата Марина Альшанская. – У пациента может быть, например, дефицит знаний – он не умеет пользоваться роллатором или турбухалером. Тогда нужно учить. В общем, проигрываем всевозможные ситуации по максимуму, на все стараемся обращать внимание. Даже на те вещи, которые, казалось бы, вообще роли не играют.

Так, на предыдущих соревнованиях Софья Шарманкина заметила фланелевую рубашку. Кажется, мелочь. Между тем она вспомнила, что ворсинчатая ткань вызывает аллергию и может спровоцировать приступ астмы.

…и в палате

Вторая аудитория сменила облик на палату в стационаре с современной функциональной кроватью, шкалой боли, термометрами – всеми составляющими реальной локации. Каждый атрибут – последнее поколение медицинской техники. Освоив ее к чемпионату, преподаватели передают навык студентам и не держат аппаратуру в сейфе.

— Когда готовились к соревнованиям, брали несколько распространенных заболеваний – сахарный диабет, почечную недостаточность, астму, стенокардию, рассеянный склероз, – перечисляет Софья Шарманкина. – Для нас важно было не только оказать помощь, но и пообщаться с человеком, ведь в компетенции значится медицинский и социальный уход. Изначально самой сложной казалась колостома, мы с ней столкнулись на первом этапе. Многие выходили расстроенными – времени не хватило выполнить все манипуляции. Мне было совсем не трудно, я успела.

14 площадок по 28 компетенциям чемпионата функционируют в Алтайском крае. Большинство из них работает на базе образовательных организаций и только одна — на АПЗ «Ротор».

Хороший опыт

На первом, отборочном, этапе Софья волновалась – из-за усилителя голоса, прямой трансляции. Потом освоилась и в последний раз отлично контролировала эмоции. И местные эксперты, которые наблюдали (не оценивали) за процессом, и сама участница довольны результатом – не допустила ни одной серьезной ошибки.

— Все это эмоционально затратно. Не удержалась, говорила с монитором, – смеется Марина Альшанская. – В этом году участники из основной группы в нацфинал не прошли, но на предшествующем ему этапе мне довелось быть техническим экспертом и снимать происходящее на площадке. Там сразу замечаешь, когда что-то идет не так, и начинается самое сложное – держать лицо. Если студент увидит твои эмоции, может растеряться, оказаться выбитым из колеи. В голове все держишь, думаешь, что сам бы по-другому сделал. На самом же деле неизвестно, сделал бы вообще хоть что-нибудь.

Перед студентами задачи стоят очень сложные – не каждый практикующий специалист с такими за отведенное время справится. У школьников все гораздо проще. Их проверяют на умение оказать первую помощь, которое может пригодиться в повседневной жизни.

— Мы готовим юниоров в рамках предпрофессиональной подготовки на базе школ, – рассказывает директор ББМК Ольга Бондаренко. – Выступление Софьи доказывает результативность такой практики. Эта тема колледжем отрабатывается достаточно давно, и мы планируем продолжать двигаться в том же направлении. Предпрофессиональная подготовка – важный элемент обучения. Мы заранее готовим мотивированных абитуриентов, готовых учиться и в дальнейшем трудоустраиваться в медицинские организации края. Кроме того, участие в чемпионате дает преимущество при поступлении, что пригодится при конкурсном отборе – у участника будет приоритетное право на зачисление.

Пока Софья Шарманкина ждет результатов – их объявят 14 сентября, большая часть команды края только заходит на площадки. Готовятся соревноваться в преподавании в младших классах, организации экскурсионных услуг, ветеринарии и флористике, кирпичной кладке и авторемонте, ювелирном и кондитерском делах.

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». В 2020 году организаторами мероприятия выступают Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Кузбасса и АНО «Агентство стратегических инициатив».