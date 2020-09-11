К чему приводит обман кредиторов

За последний год большое распространение получили мошенничества в сфере кредитования. Причем, как правило, преступниками становятся обычные люди, которые считают, что можно обманом набрать кредитов, жить на них и не возвращать долг.

Быстро и нечестно

— Зачастую при оформлении кредита в микрофинансовой организации граждане предоставляют ложные сведения о себе, – рассказывает помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Карпова. – В анкете пишут, что работают в солидной фирме и получают хорошую зарплату. Но по факту оказывается, что человек нигде не работает, по указанному адресу давно не живет, а, возможно, даже квартиру успел продать. Взяв кредит, такие граждане обычно не выплачивают его вообще или, в случае с долговременным кредитом, платят первые один-два месяца, а потом прекращают.

Вероятно, причиной широкого распространения таких преступлений стала юридическая безграмотность. Многие граждане полагают, что если они не вернули вовремя кредит, то им не грозит никаких серьезных юридических последствий. Ну максимум будут донимать судебные приставы, может быть, когда-нибудь взыщут сумму кредита и штраф, если получится. Но все не так просто.

— Статья 159 прим. 1 УК РФ четко говорит, что если при получении кредита заемщик указал о себе неправильные сведения, например, о заработке или месте жительства, это уже само по себе считается уголовным преступлением, а именно мошенничеством в сфере кредитования, – поясняет Анастасия Карпова. – Полиция возбуждает уголовное дело, а получатель кредита отправляется в суд, и чаще всего дело закачивается обвинительным приговором. Обычно суды назначают в наказание исправительные работы или штраф.

Проблемы за 15 минут

В подавляющем большинстве случаев кредитные обманщики берут небольшие займы в микрофинансовых организациях, где нет никаких проверок платежеспособности клиентов. Обычно этим грешат нетрудоустроенные люди с низкой социальной ответственностью, часто безработные, имеющие смутные представления о законе.

Разведенная тридцатилетняя жительница Барнаула Ирина (имена персонажей изменены) нигде не работала, сидела дома с двумя детьми. Жила с сожителем. Бывший муж не помогал деньгами. И женщина решила поправить материальное положение нестандартным способом. Как-то раз, гуляя в районе автовокзала, она увидела объявление о выдаче микрозаймов и решила попытать счастья.

Естественно, никто не выдал бы кредит безработной. Так что при заполнении анкеты она указала, что работает в известной торговой сети. Буквально через 15 минут Ирине выдали наличными 3150 руб. Почему-то девушка не подумала в тот момент, что через месяц ей фактически придется вернуть в два раза больше. При том, что никаких перспектив с работой не наклевывалось. А, возможно, она и не собиралась возвращать заем. Так или иначе, деньги она просто потратила на свои нужды, а про кредит забыла.

Когда через месяц Ирина не выплатила долг, то микрофинансовая организация обратилась в полицию. На следствии Ирина клялась, что не знала об уголовной ответственности за предоставление ложных сведений о себе при получении кредита, обещала вернуть деньги, как только они появятся. Но это ее не спасло. Сейчас дело готовят к передаче в суд. Так за мелкую сумму в 3 тыс. руб. до этого законопослушная девушка рискует приобрести судимость.

Лже-менеджер

Впрочем, не всегда сумма займа бывает столь незначительной. Иногда обману подвергаются и банки, хотя они тщательно проверяют, кому предоставить кредит.

Сорокалетний безработный житель Барнаула Игорь не стал мелочиться и решил сразу взять кредит на 1 млн руб. Для этого он обратился в один из известных банков. В анкете он написал, что работает менеджером по продажам, и у него зарплата 150 тыс. руб. в месяц. На самом деле с должности менеджера он уволился еще три месяца назад и с тех пор сидел без работы, а 150-тысячной зарплаты в жизни никогда не видел. Тем не менее, в качестве доказательства своих доходов Игорь предоставил справку 2НДФЛ, которую по идее должен заполнять от руки бухгалтер предприятия. Но на самом деле все было несколько иначе. Со справкой ему помог знакомый.

Получив на руки миллион, обрадованный Игорь первые три месяца исправно выплачивал долг, а потом перестал, решив, что он уже создал видимость желания платить по счетам и его не привлекут к уголовной ответственности за злостное уклонение от выплаты кредита.

Поняв, что клиент отдавать долги не намерен, банк провел проверку и установил, что Игорь предоставил неверные сведения о себе и в указанной фирме не работает. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Найти его не составило труда.

Суд назначил Игорю наказание один год исправительных работ. Теперь ему предстоит не только погашать кредит, но и в обязательном порядке работать на благо общества.

Без примирения

В последнее время идет рост числа уголовных дел по мошенничествам с кредитами. По сути, сегодня для кредитных организаций это уже стало рутинным делом, заявления в полицию идут большим потоком. И практически все дела в итоге направляются в суд. В очень редких случаях все заканчивается примирением сторон.

В принципе, дело могут прекратить, если должник погасит задолженность. Тогда обманщику назначается только штраф от 5 тыс. руб. и выше. Но все равно в биографии останется отметка о привлечении к уголовной ответственности (по ст. 159 прим. 1). В перспективе это может создать немало проблем, не только самому обманщику, но и его детям, даже годы спустя. Нередко при трудоустройстве в серьезную компанию, в госорганы привлечение к уголовной ответственности близкого родственника становится непреодолимым препятствием.

Если при получении кредита все сведения были указаны правильно, но человек не погашает кредит, то уголовная ответственность за мошенничество ему не грозит. Однако в данном случае вступает в свои права гражданский кодекс, начинают работать судебные приставы. А при злостном уклонении от уплаты кредиторской задолженности предусмотрена ответственность по ст. 177 УК РФ.