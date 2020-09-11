Что скрывают книжные лабиринты краевой научной библиотеки?

Если заглянуть внутрь краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова, то словно оказываешься в многомерном мире Льюиса Кэрролла – тут же теряешь ощущение времени и пространства. В книжном хранилище Шишковки на полках умещается 700 тысяч книг, газет, журналов и других единиц хранения.

Закрытое подразделение

Не так давно знаменитая Шишковка отметила свое 130-летие. Однако здание, с которым мы ее связываем, старейшая публичная библиотека на Алтае обрела лишь в 1971 году. Построено оно было специально для краевой библиотеки, а потому содержит в себе немало технических тайн. К примеру, если читателям доступны четыре этажа Шишковки, то сама библиотека состоит, по сути, из 10 этажей: дело в том, что хранилище библиотеки – пятиэтажное, и у каждого этажа – два яруса, и все это пронизывает центр здания по вертикали. Здесь содержится почти половина фонда всей библиотеки. Начинается эта огромная подборка с 1930-х годов (более ранние издания хранятся в отделе редких книг).

— В эту святую святых читатели не допускаются совсем, а сотрудники исключительно по служебной необходимости могут посещать хранилище только в сопровождении его работников. И так как мало у кого бывает эта служебная необходимость, многие библиотекари не были в хранилище ни разу, – поясняет заведующая отделом книгохранения Татьяна Дедова. — Это закрытое структурное подразделение библиотеки, отвечающее за сохранность библиотечного фонда, главное государственное книгохранилище Алтайского края. Кроме того, в обязанности его сотрудников входит удовлетворение запросов пользователей Шишковки.

Всего в этом десятиярусном царстве трудятся 10 библиотекарей, которые перемещаются по этим бесконечным книжным лабиринтам чуть ли не с закрытыми глазами. Кажется, они одни прекрасно знают, по какому принципу здесь расставлены книги. К примеру, на некоторых стеллажах издания выстроены вплотную, а есть полки, где они стоят свободно и явно готовы потесниться. Ведь ежегодно хранилище вынуждено принимать по 2-3 тысячи новых поступлений.

— Одна из наших основных задач – организация и размещение библиотечного фонда, — продолжает Татьяна Александровна. – Также мы просматриваем фонд на предмет физического состояния документов, вне зависимости от их типа и дублетности – повторения экземпляров одного и того же издания. К примеру, в 1990-е годы было принято передавать в фонды библиотеки по пять экземпляров книг, хотя достаточно иметь на полках по 2-3 экземпляра. Но просто так полки не освобождаются. На это должно быть решение специальной комиссии. Но даже в этом случае книги, за редким исключением, не утилизируются – они либо передаются в районные библиотеки края, либо переносятся в специальное хранилище Шишковки.

В хранилище используется принцип форматно-инвентарной расстановки изданий. А значит, есть здесь стеллажи, вмещающие на своих полках книги малого (до 20 см в высоту), среднего (20-25 см) и большого (26-35 см) формата. Однако представлен здесь и великий формат – книги-громадины в половину человеческого роста.

Как показали проверки, проведенные экспертами Российской национальной библиотеки, на сегодня в Шишковке созданы практически образцово-показательные условия для хранения.

Главные враги

Отдельный этаж занимают и периодические издания – журналы и газеты, которые подшиваются здесь хронологически, а значит, одна подборка может включать издания, вышедшие как за год, так и за полгода или несколько месяцев (в зависимости от периодичности выхода).

— Поступает в книгохранилище и все, что издается на территории края – вплоть до рекламных буклетов и театральных афиш, – говорит заведующая отделом книгохранения. – Дело в том, что краевая библиотека им. В.Я. Шишкова является книжной палатой Алтайского края, то есть она содержит в себе все продукты издательского дела в регионе, в том числе и те, что поступают в рамках закона об обязательном экземпляре. Речь идет о фонде местной печати, который включает в себя около 60 тысяч изданий (40 тысяч книг, 5 тысяч газет и 12 тысяч журналов). Обширный фонд представляют и издания по краеведению (примерно 50 тысяч единиц хранения).

Книгохранилище – это как отдельное государство в библиотечном государстве. Есть здесь свой пассажирский и грузовой лифты. Но до 2018 года они были старые, действовавшие с момента постройки здания, и эксплуатировались с трудом, а два года назад оборудование поменяли на современное. Кстати, раньше читательские заказы перемещались с этажа на этаж на конвейере Суханова – специальном изобретении для книгодоставки. Однако, отработав полвека, он вышел из строя.

Специалисты отдела должны осуществлять и уход за бесчисленными рядами книг. Например, каждые два года они должны обеспылить весь фонд с помощью моющего пылесоса (раньше это был обычный «Буран», теперь же для этих целей используются более современные модели Karcher). То есть каждая книга должна быть подвержена обработке пылесосами с водным фильтром раз в два года.

— Считается, что в книгохранилище влажность должна составлять 55% (+/- 5%), — комментирует Татьяна Дедова. – Пока этот уровень в библиотеке находится в пределах нормы. И как только влажность станет недостаточной, Шишковке понадобятся специальные увлажнители.

Кстати, однажды краевая библиотека пережила настоящий потоп – в начале 1990-х прохудилась крыша, вода хлынула на верхние этажи хранения и по стенам читальных залов четвертого этажа. В один из дней сотрудники пришли на работу и оказались по колено в воде. Они спешно стали ее собирать, эвакуировать книги на безопасное расстояние от влаги и развешивать их на бельевых веревках. А когда крышу наконец реконструировали, нужно было обезопасить книги, пострадавшие от грибка. Для этого библиотекари даже обращались за помощью в СЭС. Тем не менее несколько тысяч изданий тогда пришлось списать. Говорят, и по сей день некогда подмокший фонд дважды в год непременно осматривается: тщательно изучается каждая книжечка, для чего используется лампа Вуда, излучающая ультрафиолетовый свет.

— Помимо ухода за фондами, мы осуществляем и научно-исследовательскую работу, занимаемся обслуживанием других отделов (к примеру, библиотечные выставки нередко формируются за счет книг из хранилища), – отметила Татьяна Александровна.

В этом году отдел книгохранения краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова отмечает 70-летие. Сегодня на площади в 2611 кв. м расположено 500 тыс. книг, 10 тыс. газет и 190 тыс. журналов (а это более 2 тыс. наименований периодических изданий).