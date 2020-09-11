Быстро, надежно и не больно: как идет прививочная кампания против гриппа

Сентябрь 11 15:29 2020

Очередная предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа активно ведется в краевой столице. Завершить ее медики планируют уже к концу октября, чтобы своевременно приступить к следующему важному мероприятию — вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Трехкомпонентная вакцина «Совигрипп» не вызывает осложнений.
Фото Екатерины Доценко

Как рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, за счет средств федерального бюджета для предсезонной профилактики гриппа в Алтайский край поступит более 1 242 тыс. доз вакцины против гриппа, в том числе 388,09 тыс. доз для детей и беременных женщин и 853,96 тыс. доз для взрослого населения.

В рамках национального календаря профилактических прививок в 2020 году в регионе запланировано привить более 1,2 млн человек. По итогу этой прививочной кампании иммунная прослойка против гриппа составит 52% от всего населения региона.

В прививочный кабинет городской поликлиники № 11 выстроилась небольшая очередь. Медсестра Нина Черникова свое дело знает – пациенты быстро, один за другим, выходят из прививочного кабинета с улыбкой. Одно мгновение – и очередь рассеивается.

Нина Викторовна долгие годы работала участковой медсестрой, последние 10 лет – хозяйка прививочного кабинета. И, по словам пациентов, доброжелательная сестричка легка на руку, прививка в ее исполнении не больнее, чем укус комара.

— Вакцинация – это надежно, быстро и совсем не больно. Это своего рода средство от проблем, ведь потом болеешь реже, – доброжелательно рассказывает Нина Черникова.

Заведующая поликлиникой горбольницы № 11 Наталья Чернова, фамилия у которой оказалась очень созвучной с ее коллегой, с Ниной Викторовной согласна:

— Вакцина «Совигрипп» хорошо защищает от гриппа и пневмококковой инфекции. Это, пожалуй, самый тяжелый и самый опасный по осложнениям спектр микроорганизмов. Важно учесть, что перед постановкой любой прививки, в том числе и противогриппозной, обязательно необходимо посетить врача и проверить состояние своего здоровья. В нашей поликлинике для этого нет необходимости посещать участкового врача – осмотр проведет фельдшер.

В Барнауле на утро 9 сентября привиты 80,9 тыс. человек, что составляет более 20% от общего плана прививок краевой столицы.

Прививка помогает

Поликлиника при горбольнице № 11 – одна из крупнейших в городе, обслуживает около 50 тыс. человек.

— По плану регионального Росэпиднадзора в этом году мы должны привить около 60% от прикрепленного населения. Это достаточно большой процент. В прошлом мы привили половину населения нашей территории. Прививочная кампания идет у нас уже третью неделю, и по данным на сегодня у нас вакцинировано около 8 тыс. человек. В среднем мы вакцинируем 500 человек в день, большую часть жителей – на основной базе. Также ставим прививки и в закрепленных за нами поселках – Научном Городке, Казённой Заимке и Берёзовке, – сообщает Наталья Анатольевна.

В медучреждении отмечают, что по сравнению с предыдущими годами население проявляет себя активно, а процент заболеваемости по гриппу год от года уменьшается.

— Люди и звонят, и приходят. Желающих привиться достаточно. Это очень хорошо. Когда человек сам понимает целесообразность и важность вакцинации, то это дает свои результаты. В последний год мы отметили снижение заболеваемости гриппом по нашей поликлинике в пять раз. Это хороший показатель. Сейчас нам нужно действовать быстрее и закончить прививочную кампанию как можно раньше, чтобы успеть завершить все до сезонного роста заболеваемости, тем более что эпидемиологическая обстановка сейчас непростая, – подчеркнула Наталья Чернова.

Прививаться выгодно!

Традиционно обязательной иммунизации подвергаются лица, входящие в перечень, указанный в профилактическом календаре прививок. В их числе дети с полугода, школьники, студенты, беременные женщины, пожилые люди, работники медицинских организаций и сферы обучения. Эти категории населения получают прививку совершенно бесплатно.

Многие работодатели региона участвуют в прививочной кампании, что называется, рублем. В их числе – ХК «Барнаульский станкостроительный завод».

— Мы ежегодно проводим вакцинацию от гриппа за счет средств предприятия. Прививаем любого желающего сотрудника, и нынешняя осень ничем не отличается. Более того, после того как заговорили о том, что прививка от гриппа сейчас может являться фундаментом для последующих прививок от ковида, мы решили уделить этому вопросу более пристальное внимание, – рассказывает генеральный директор ХК «Барнаульский станкостроительный завод» Игорь Куппа.

В частности, на заводе запланирована встреча коллектива с медиками, которые подробно расскажут о профилактике гриппа, что будет способствовать увеличению количества желающих сделать прививку. По мнению Игоря Владимировича, такая забота о здоровье сотрудников выгодна для любого предприятия еще и с экономической точки зрения.

— Сейчас, работая в условиях пандемии, мы вынуждены закупать антисептики, оборудование для дезинфекции и термометрии, что достаточно затратно. Гораздо более надежно вакцинировать сотрудников, тем самым обезопасив коллектив от возможной инфекции, – уверен Куппа.

Помимо вакцинации, медики рекомендуют барнаульцам в канун сезона простуд и сквозняков особое внимание уделить режиму дня и питания, а также соблюдению элементарных правил гигиены. По возвращении домой необходимо обязательно вымыть руки и лицо. Также больше внимания следует уделить правильному питанию: включить в рацион продукты, богатые витамином С. Лучшим методом профилактики ОРВИ является также употребление полезных лекарственных чаев. Помимо черного чая с медом и лимоном можно пить настой шиповника, который готовится из свежих ягод. Достаточно залить их кипятком и настаивать в течение нескольких часов, после чего процедить настой и употреблять несколько раз в день.