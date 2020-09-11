Быстро, надежно и не больно: как идет прививочная кампания против гриппа

Очередная предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа активно ведется в краевой столице. Завершить ее медики планируют уже к концу октября, чтобы своевременно приступить к следующему важному мероприятию — вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Как рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, за счет средств федерального бюджета для предсезонной профилактики гриппа в Алтайский край поступит более 1 242 тыс. доз вакцины против гриппа, в том числе 388,09 тыс. доз для детей и беременных женщин и 853,96 тыс. доз для взрослого населения.

В рамках национального календаря профилактических прививок в 2020 году в регионе запланировано привить более 1,2 млн человек. По итогу этой прививочной кампании иммунная прослойка против гриппа составит 52% от всего населения региона.

В прививочный кабинет городской поликлиники № 11 выстроилась небольшая очередь. Медсестра Нина Черникова свое дело знает – пациенты быстро, один за другим, выходят из прививочного кабинета с улыбкой. Одно мгновение – и очередь рассеивается.

Нина Викторовна долгие годы работала участковой медсестрой, последние 10 лет – хозяйка прививочного кабинета. И, по словам пациентов, доброжелательная сестричка легка на руку, прививка в ее исполнении не больнее, чем укус комара.

— Вакцинация – это надежно, быстро и совсем не больно. Это своего рода средство от проблем, ведь потом болеешь реже, – доброжелательно рассказывает Нина Черникова.

Заведующая поликлиникой горбольницы № 11 Наталья Чернова, фамилия у которой оказалась очень созвучной с ее коллегой, с Ниной Викторовной согласна:

— Вакцина «Совигрипп» хорошо защищает от гриппа и пневмококковой инфекции. Это, пожалуй, самый тяжелый и самый опасный по осложнениям спектр микроорганизмов. Важно учесть, что перед постановкой любой прививки, в том числе и противогриппозной, обязательно необходимо посетить врача и проверить состояние своего здоровья. В нашей поликлинике для этого нет необходимости посещать участкового врача – осмотр проведет фельдшер.

В Барнауле на утро 9 сентября привиты 80,9 тыс. человек, что составляет более 20% от общего плана прививок краевой столицы.

Прививка помогает

Поликлиника при горбольнице № 11 – одна из крупнейших в городе, обслуживает около 50 тыс. человек.

— По плану регионального Росэпиднадзора в этом году мы должны привить около 60% от прикрепленного населения. Это достаточно большой процент. В прошлом мы привили половину населения нашей территории. Прививочная кампания идет у нас уже третью неделю, и по данным на сегодня у нас вакцинировано около 8 тыс. человек. В среднем мы вакцинируем 500 человек в день, большую часть жителей – на основной базе. Также ставим прививки и в закрепленных за нами поселках – Научном Городке, Казённой Заимке и Берёзовке, – сообщает Наталья Анатольевна.

В медучреждении отмечают, что по сравнению с предыдущими годами население проявляет себя активно, а процент заболеваемости по гриппу год от года уменьшается.

— Люди и звонят, и приходят. Желающих привиться достаточно. Это очень хорошо. Когда человек сам понимает целесообразность и важность вакцинации, то это дает свои результаты. В последний год мы отметили снижение заболеваемости гриппом по нашей поликлинике в пять раз. Это хороший показатель. Сейчас нам нужно действовать быстрее и закончить прививочную кампанию как можно раньше, чтобы успеть завершить все до сезонного роста заболеваемости, тем более что эпидемиологическая обстановка сейчас непростая, – подчеркнула Наталья Чернова.

Прививаться выгодно!

Традиционно обязательной иммунизации подвергаются лица, входящие в перечень, указанный в профилактическом календаре прививок. В их числе дети с полугода, школьники, студенты, беременные женщины, пожилые люди, работники медицинских организаций и сферы обучения. Эти категории населения получают прививку совершенно бесплатно.

Многие работодатели региона участвуют в прививочной кампании, что называется, рублем. В их числе – ХК «Барнаульский станкостроительный завод».

— Мы ежегодно проводим вакцинацию от гриппа за счет средств предприятия. Прививаем любого желающего сотрудника, и нынешняя осень ничем не отличается. Более того, после того как заговорили о том, что прививка от гриппа сейчас может являться фундаментом для последующих прививок от ковида, мы решили уделить этому вопросу более пристальное внимание, – рассказывает генеральный директор ХК «Барнаульский станкостроительный завод» Игорь Куппа.

В частности, на заводе запланирована встреча коллектива с медиками, которые подробно расскажут о профилактике гриппа, что будет способствовать увеличению количества желающих сделать прививку. По мнению Игоря Владимировича, такая забота о здоровье сотрудников выгодна для любого предприятия еще и с экономической точки зрения.

— Сейчас, работая в условиях пандемии, мы вынуждены закупать антисептики, оборудование для дезинфекции и термометрии, что достаточно затратно. Гораздо более надежно вакцинировать сотрудников, тем самым обезопасив коллектив от возможной инфекции, – уверен Куппа.

Помимо вакцинации, медики рекомендуют барнаульцам в канун сезона простуд и сквозняков особое внимание уделить режиму дня и питания, а также соблюдению элементарных правил гигиены. По возвращении домой необходимо обязательно вымыть руки и лицо. Также больше внимания следует уделить правильному питанию: включить в рацион продукты, богатые витамином С. Лучшим методом профилактики ОРВИ является также употребление полезных лекарственных чаев. Помимо черного чая с медом и лимоном можно пить настой шиповника, который готовится из свежих ягод. Достаточно залить их кипятком и настаивать в течение нескольких часов, после чего процедить настой и употреблять несколько раз в день.