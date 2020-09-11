40 лет назад в первый День города перед зрительскими трибунами прошел строй солдат Победы

Первый раз Барнаул масштабно отметил свой день рождения в 1980 году. В организации праздника наравне с барнаульскими специалистами принимали участие артисты из Москвы и Ленинграда. Удивить, как настоятельно рекомендовал председатель горисполкома Анатолий Мельников, сумели многих, а изюминкой праздника стал проход перед зрительскими трибунами колонны из участников Великой Отечественной войны, тогда еще полных сил и задора.

Все встали

Валентина Доброумова, в те годы заведующая отделом культуры Барнаульского горисполкома, организатор первого Дня города в Барнауле, вспоминает, что на трибунах стадиона «Динамо» 15 августа 1980 года присутствовали сотни детей войны. И когда в самом начале праздника на стадион стройными рядами вошли участники Великой Отечественной войны и проходили, люди молча встали. Это был единый порыв, никем не срежиссированный, который шел от сердца и души. Шли настоящие победители, пусть не одетые в единую форму, как на Красной площади, но они шли очень уверенно, с гордо поднятой головой. Без слез на это зрелище смотреть было невозможно, особенно когда строй сопровождал голос диктора Николая Озерова, который напомнил, какой ценой стране досталась Победа.

Валерия Заикина при подготовке первого Дня города была директором лагеря, в котором жили участники масштабного представления: студенты, спортсмены, артисты, чтецы. Заслуженный работник культуры отвечала за порядок и питание, которым бесплатно обеспечивали участников представления в полуторамесячный период подготовки к празднику.

— Я помню, как шли перед трибунами участники Великой Отечественной войны, за них переживала не меньше, чем за своих подопечных, – рассказала Валерия Васильевна. – Шли красиво, ровным строем, с красными флагами, а люди вставали, хотя никакой команды им не давали. У меня на войне погибли родной дядя и двоюродный брат. Отец три года шел за армией и ремонтировал танки, он был хорошим механиком. А мне было всего восемь лет, когда началась война. Мы жили в Тамбовской области, недалеко от города Котовска, в котором был пороховой завод. Его фашисты разбомбили, во время взрывов погибли семь тысяч человек. Как горел завод, было видно издалека. А мы жили в селе Большая Липовица, вместе с одноклассниками я выступала в нашей школе, где в 1942-1943 годах размещался госпиталь. Мы носили дрова и воду, топили печь, выступали перед ранеными бойцами, встав на стулья. Я с тех пор помню все военные песни до единой. Хорошо помню День Победы. Солнце такое яркое светило, на станции МТС через громкоговоритель объявили о капитуляции Германии. Все люди вышли на митинг, нарядные, многие плакали, еще больше односельчан улыбалось. А как мы всем селом пели потом, так сейчас уже не споют.

Равнение на победителей

— До 1960-х годов городского комитета ветеранов в Барнауле как такового не было, – рассказала Татьяна Солодкая, председатель комитета ветеранов войны и военной службы Центрального района. – Участники Великой Отечественной войны объединялись по частям и соединениям, в которых воевали. Например, 56-я гвардейская стрелковая дивизия или 5-я гвардейская дивизия в школе № 5 имени Нестора Козина. Работа активизировалась, когда по инициативе ветеранов в школах стали создаваться музеи, проводились тематические встречи со школьниками. Поэтому собрать в 1980 году участников Великой Отечественной войны со всего города для организаторов было очень непросто. Тем более репетировать с ними проход строевым шагом перед трибунами.

Татьяна Ивановна, автор нескольких книг и брошюр об участниках войны, долго рассматривала редкую фотографию, надеясь узнать на ней хоть кого-то. К счастью, некоторых из них она вспомнила и поделилась подробностями биографии воинов Победы, большинства из которых с нами уже нет.

Мягкова Валентина Алексеевна родилась в 1922 году. В июле 1942 года добровольцем ушла на фронт, была зачислена санитаркой медицинской роты в составе 74-й отдельной стрелковой бригады, сформированной в Барнауле. Получив звание старшины медслужбы, направлена санинструктором в стрелковую роту 56-й гвардейской стрелковой дивизии, в которую влилась бригада алтайцев-сибиряков. Участвовала в боях под городом Белым на Калининском фронте, в освобождении Смоленска, Прибалтики. Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью «За Победу над Германией». До конца своей жизни была активисткой ветеранского движения района, города и края, участницей клуба «Боевые подруги», с хором которого выступала на концертах.

Старынин Василий Сергеевич родился в 1924 году. Призван в августе 1942 года и зачислен курсантом Лепельского артиллерийско-минометного училища Барнаула, которое размещалось на месте нынешнего БЮИ МВД. По окончании учебы направлен на Юго-Западный фронт, назначен командиром огневого взвода 524-го минометного полка, в составе которого воевал до 12 мая 1945 года. Освобождал Украину, воевал в Венгрии, Австрии, Чехословакии. Участвовал в штурме Будапешта, Вены, Праги. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги». В 1947 году уволен в запас, работал в комсомоле, парторганах, в 1951 году был вторично призван в армию и служил в военкоматах Алтайского края. Последние восемь лет – военным комиссаром города Новоалтайска. В 1992 году избран первым председателем комитета ветеранов Центрального района.

Рачковский Владимир Петрович родился в 1918 году. В сентябре 1940 года призван в армию, окончил Златоустовское военно-инженерное училище, получил назначение на Калининский фронт. Боевой путь начал от станции Панино Калининской области. Принимал непосредственное участие в Курской битве, затем были 1-й Белорусский, Центральный фронты, освобождение Варшавы и дорога до Берлина. Демобилизовался только в 1958 году в звании майора. Награжден тремя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы». Принимал активное участие в развитии ветеранского движения, много лет возглавлял комитет ветеранов поселка Южного.

Воронина Мария Никифоровна родилась в 1921 году. После окончания курсов медсестер в 1942 году добровольно вступила в 74-ю стрелковую бригаду алтайцев-сибиряков. При вхождении бригады в состав 56-й гвардейской стрелковой дивизии служила в медсанбате медсестрой. Принимала участие в боях под городом Белым, освобождала Смоленск и Ригу. Награждена орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». После демобилизации из армии более 40 лет работала в краевом статуправлении, за трудовые успехи награждена орденом Трудового Красного Знамени. В городском комитете ветеранов возглавляла клуб «Боевые подруги».