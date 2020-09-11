37 лет трудится слесарем на городских сетях водопровода Сергей Решетов

Где можно найти слесаря аварийно-восстановительных работ водоканала? Конечно, где-то на городских водопроводных сетях. Мы нашли Сергея Решетова на ул. Малой Попова в районе рынка Докучаево. И не просто на месте работ, а в водопроводном колодце, поэтому пришлось подождать, пока слесарь закончит работу и выберется на поверхность. Вспомнив шуточные памятники слесарям-сантехникам «дядям Васям» и «Степанычам», установленным в некоторых российских, в том числе сибирских, городах, мы сфотографировали, как Сергей Николаевич выбирается из колодца.

В бригаде Сергей Решетов за бригадира, он мог бы стоять на тротуаре возле люка и руководить, или, как в том анекдоте, ключи специалисту в колодец подавать. Но в этом-то и особенность ветерана-водопроводчика, которого коллеги называют живой легендой водоканала, что не работа его ищет, а он работу. Сентябрьское утро выдалось прохладным, и пока бригада собирала инструмент, чтобы ехать на другой участок, мы в передвижной мастерской грелись со слесарем горячим чаем.

— Городской водопровод, конечно, знаю практически весь. Мы с ребятами смеемся, что весь Барнаул попротыкали и проползли его под землей. Уже ориентируемся не по адресам и номерам домов. Когда нужно объяснить, где в городе что находится, нам проще сказать: «Помнишь, в прошлом году в колодце «перекрывались»? Так вот, это прямо через дорогу», – смеется слесарь.

— Сергей Николаевич, считается, что природа на детях отдыхает, но, по словам вашего начальника цеха, это не про Решетовых. Ваш сын, Николай Сергеевич, тоже выбрал вашу профессию, и, говорят, такой же рукастый, как отец.

— Да, работает в пригородном участке. Выучился на повара-кондитера. С супругой думали: ну вот и хорошо, в тепле парень будет, а он тоже в слесари пошел. По программе «Молодая семья» дом в поселке Лесной купил. Мы с Ниной помогли с первоначальным взносом. Сейчас, когда гоняю мужиков, чтобы не сидели, они смеются, шутят: «Николаич, давай мы за тебя кредит выплатим, а ты иди на пенсию, отдыхай». А если серьезно, то на пенсии я не смогу. Тут хоть набегаешься. За день-то я километров по десять наматываю.

Балагур и весельчак, о себе герой рассказывает неохотно, поэтому мы гораздо больше узнали о нем от его друзей и коллег по работе.

«Держите Решетова!»

— Мы с ним с одного участка. Обслуживали Индустриальный и Ленинский районы. Когда он пришел, я был мастером участка. И вот уже больше 30 лет вместе трудимся. Много работы в городе сделали, – рассказывает начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей Барнаульского водоканала Игорь Доровских. – Сергей мне не только подчиненный, но, хоть он и старше по возрасту, настоящий, хороший друг. Это человек неуемной энергии. Когда вместе на участке работали, у меня даже дежурная фраза была: «Держите Решетова!». Приезжаем на точку, пока я по рации разговариваю, уточняю какие-то детали, он уже в колодец спускается. Кричу бригаде: «Мужики, держите Решетова!». Он экскаватору не дает копать, его из котлована надо вытаскивать, лопатой готов все выкопать. Мужики шутят: «Решетов на лопате. Вытаскивайте, а то сейчас в Америке будем». А если серьезно, то Сергей Николаевич, несмотря на возраст — все-таки ему 65-й год идет — физически очень выносливый. Вот сегодня последний день работает перед выходными, то есть уже неделю по 12 часов отработал, должен бы устать, но встретитесь с ним — не заметите.

Рукав – в дело

— Каждое утро мужиков с праздником поздравляет, если нет в календаре, сам придумает, – рассказывает Игорь Доровских. – С праздником в душе на работу приходит. Рабочий день у нас с восьми утра, но уже в семь он на участке, хоть так рано бригадиру и делать вроде нечего, но нет, уже ищет работу. Начальник участка Денис Мещеряков иногда на него даже поругивается: «Николаич, иди. Я приду, скажу, что делать». На месте сидеть просто не может. Любую работу видит и знает, как ее быстро и качественно сделать.

Сейчас технологии стали более современные, а раньше соединения труб мы чеканили – то есть в стыки забивали, как правило, льняные пряди, так называемую каболку, и стык труб получался герметичным. Так вот я даже не глядя по звуку кувалды мог сказать, что это Решетов работает. Удары мощные, сухой четкий звук. Был случай, Сергей устранял течь. Видит, каболки ему не хватит, когда это там мужики найдут и принесут — вода-то бежит! Недолго думая оторвал от своей фуфайки рукав и в качестве каболки зачеканил его, остановил воду.

И в раскоп, и в колодец

На ул. 50 лет СССР как-то в 40-градусный мороз трехсотая труба лопнула. Затопило пол-Сулимы, до Павловского тракта вода, на дороге коллапс, обледенение, все городское руководство приехало, а коммунальщики не могут перекрыть воду. Ближайшую камеру очистили, там воды нет, но снег вокруг водой напитался, через люк вниз стекает. На морозе все парит, со стороны посмотреть – ад. Сергей Николаевич спустился, перекрыл воду. У тех, кто на это смотрел, шок был. Для Сергея Решетова это привычное дело, обычная работа.

— Не знаю, недостаток это или достоинство, но он очень требователен к напарникам. Я вот с ним в свое время срабатывался, а многие не могут. Если человек что-то не так делает, как считает нужным Сергей, все – не сработаются. Очень сложно ему напарника подобрать. Это должен быть специалист, тогда он начинает человеку доверять. А если Решетов человеку доверяет, он с ним и в раскоп, и в колодец, – уверен Доровских.

Владимир Путин подписал распоряжение о награждении благодарностью Президента России 14 жителей Алтайского края. Среди награжденных – слесарь аварийно-восстановительных работ сетевого участка цеха дирекции Барнаульского водоканала Сергей Решетов.