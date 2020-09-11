14 сентября в центрах дополнительного образования Барнаула стартует новый учебный год

Когда завершится прием в центры детского творчества Барнаула и в каком режиме в непростой эпидобстановке будут работать секции и кружки?

Выбор за вами

Традиционно вся система дополнительного образования начинает работать чуть позже, чем система общего образования. Это логично, ведь подросткам после летних каникул необходимо адаптироваться к школьной жизни, урокам, к тому же определиться со своими интересами, ведь выбор очень большой.

— Умело подобрав дополнительные занятия, можно реально помочь ребенку лучше учиться в школе, – отмечает Ирина Васькова, практикующий психолог. – Если ваша дочь стесняется, запишите ее в танцевальную студию или театральный кружок, чтобы немного раскрепостить и развить выразительную речь, умение преподнести себя, держаться и выступать на публике. Ваш мальчишка имеет сложности с решением логических задач? Научите его играть в шахматы. А если у первоклашки не ладится с письмом, нужны кружки, где учат работать руками: конструирование-моделирование, рисование, дизайн, декоративно-прикладное искусство.

Соблюдая дистанцию

Главный вопрос, который сегодня волнует родителей: как будут проходить занятия в секциях? В Роспотребнадзоре объясняют: требования к кружкам и секциям схожи с теми, которые предъявляются к школам.

Термометрия на входе, антисептик на руки и группы не более 15 человек. Обязательна усиленная дезинфекция – обработка помещений после каждого занятия, проветривание, а вот жестких правил по ношению масок нет. Дети носить маску должны только в том случае, если на этом настаивают родители. Педагогам рекомендуется находиться в помещении в маске, чтобы не заразиться от детей, которые могут быть переносчиками заболеваний и при этом чувствовать себя прекрасно. Вести занятие, находясь на расстоянии от детей, взрослый может без маски.

Во время уроков учащиеся одной группы будут находиться в одном помещении, не пересекаясь с другими, и никаких массовых мероприятий до конца 2020 года.

Сертификат каждому

— Прошлый год был сложный, особенно его окончание, которое пришлось провести в дистанционном формате, поэтому для тех, кто уже посещал наши коллективы, мы начали этот год раньше обычного, 3 сентября, – рассказывает Ольга Черникова, директор Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района. – Одновременно с этим мы ведем прием всех желающих, и свободные места на разных направлениях еще есть.

В Центре все продумали до мелочей, начиная с маршрутов детей, которые от самого входа проходят до своего помещения, не пересекаясь с другими ребятами. А вот родителям теперь приходится ожидать своих чад на улице.

— Мы уже столкнулись с непониманием со стороны некоторых мам, которые почему-то против термометрии или хотели бы проводить своего ребенка до аудитории, – объясняет директор. – Так было раньше, но сейчас, во избежание распространения коронавирусной инфекции, мы не имеем права собирать мам, пап, бабушек, дедушек в одном холле.

Особенностью данного сезона является еще и то, что прием детей ведется по сертификатам ПФДО. Напомним, сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования позволяет детям получить дополнительное образование за счет бюджетных средств и выдается в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Обладатели сертификата могут выбрать кружки, секции из списка организаций дополнительного образования, которые утверждены в нашем регионе. Оформить документ просто: маме или папе нужно подать электронное заявление на портале ПФДО, получить сертификат и индивидуальный номер, который присваивается ребенку, а потом подойти по любому адресу, указанному на сайте, для активации. Использовать сертификат можно в тех организациях, что вступили в программу ПФДО.

Новые направления

— Если у родителей возникают проблемы с оформлением, то приходите, наши сотрудники помогут разобраться, – отмечает Марина Бутакова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района. – Для ребят в возрасте от 5 до 18 лет мы предлагаем 28 образовательных программ. Набор новеньких учащихся ведем до конца этой недели, правда, на некоторые направления группы уже набраны. Так, спросом среди подростков пользуются робототехника, изостудия, шахматный клуб, цирковая студия, отделение вокала. Но есть еще бюджетные места в клубе кораблестроения «Верфь», в эстрадно-духовом оркестре «Виват», ансамбле классического танца «Сказка», к слову, в этот коллектив пришел очень талантливый молодой педагог Татьяна Медведева.

Изучив запросы родителей, в Центре открывают три новых направления. Так, с этого года ведется прием в студию мультипликации «Карандаши», объединение «Концепт Арт», в котором ребята узнают, что такое моделирование, фотошоп и как создается виртуальная реальность. Также востребованным оказался новый курс по ведению социальных сетей для детей: «Инстраграм», «Ютуб» – организаторы обещают научить подростков интернет-грамотности, так необходимой сегодня каждому.

Для тех, кто умеет и любит мастерить, в городе открыта станция юных техников, ее филиалы находятся в разных районах Барнаула, поэтому попасть не составит труда любому школьнику. Это автокружок, судомоделирование, работа по дереву, здесь познакомят с правилами дорожного движения и вместе с ребенком сделают настоящего робота.

Пение, скрипка и бокс в придачу – составив расписание своего ребенка, не забудьте оставить ему время на отдых. Детей в начальной школе специалисты не рекомендуют сразу нагружать множеством кружков и секций. Достаточно двух дополнительных занятий, причем желательно, чтобы одно было связано со спортом или физическими упражнениями.

Дополнительное образование расширяет кругозор, а у ребенка появляется новая группа общения помимо школы, дети учатся планировать свое время. Но все это при условии, что самому школьнику интересно заниматься.