Впервые награждение победителей Всероссийского Шукшинского кинофестиваля прошло не на Пикете

Обладателем Гран-при XXII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля стал фильм режиссера Вадима Дубровицкого «Залиния» (он же стал победителем в номинации «Лучшая режиссура»). Эта картина отразила одну из характерных особенностей этого фестиваля – в нем снимались дети. К слову, из восьми полнометражных кинолент, заявленных в фестивальной программе, юные артисты были задействованы в четырех из них.

К сожалению, в этом году фестивальные показы, организованные на улице из-за пандемии (фильмы можно было увидеть в ГМИЛИКА, в парке «Барнаульская крепость» и Парке спорта Алексея Смертина), совпали с обрушившимся на Барнаул циклоном. Тем не менее находились люди, которые знакомились с конкурсным кино прямо под дождем – организаторы заранее припасли для них теплые одеяла и горячий чай. Вероятно, им-то и было больше всего обидно узнать о том, что буквально сразу после фестиваля в регионе были сняты ограничения на посещение киноконцертных учреждений (пусть и при соблюдении определенных требований).

Как бы там ни было, фестиваль состоялся несмотря на погоду. Тем более что на этот раз жюри оценивало фильмы дистанционно.

— Впервые в истории Шукшинского кинофестиваля награждение победителей прошло не на Пикете, – отметила на церемонии закрытия фестиваля министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Там в июле на горе обычно собираются тысячи людей, а потому от их невероятной энергетики всегда прекращались дожди, расступались тучи. В этом году нас не тысячи, нас гораздо меньше, да и приближение осени мы отодвинуть не смогли. Тем не менее находились зрители, которые демонстрировали настоящий подвиг, расположившись на открытых площадках под зонтами. Даже в такую погоду они смотрели кино, потому что для них это было важно.

И пусть в этом году не было традиционной фестивальной красной дорожки, да и члены жюри работали в режиме онлайн, все же всех участников под конец удалось собрать вместе на большом экране в формате видеоконференции.

— Да, это был необычный год, необычный фестиваль, – высказался с экрана председатель жюри Михаил Калинин. – Но мы отработали его честно, на совесть. И, как нам всем показалось, с нами был Шукшин.

По словам руководителя Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрия Шарабарина, этот фестиваль доказывает, что Алтайский край – не только житница нашей страны, но и родина талантливых кинематографистов.

— Хотелось бы, чтобы и у наших молодых кинематографистов были все условия снимать кино здесь, на Алтае, – высказался он со сцены. – И тогда мы будем гордиться не только тем, что наши таланты гремят в столице, но и тем, что на нашей земле снимается кино, которое участвует в престижных фестивалях.

Как мы уже говорили, из-за пандемии конкурсные фильмы членам жюри пришлось отсматривать дистанционно, а значит, участие в фестивале обязательного присутствия не предполагало (все обсуждения проходили по видеосвязи). Но все же наш земляк Евгений Бедарев – известный режиссер и сценарист – посетил родной Барнаул в рамках фестиваля.

— Этот фестиваль особенный, – произнес он. – В нем так много света, добра, любви. Но что особенно радует, в программу включены фильмы, в которых главные роли играют дети. И это здорово. Потому здесь создалось ощущение, что детско-юношеское кино в нашей стране начинает возрождаться.

Победители

— «Лучший сценарий» – фильм «Отряд Таганок» (сценаристы Айдар Акманов, Магафур Тимербулатов, Дамир Юсупов).

— «Лучшая операторская работа» – Анна Рожецкая за работу над фильмом «Я свободен».

— «Лучшая мужская роль» – Евгений Ковылин (роль мальчика-инвалида, «Я свободен»).

— «Лучшая женская роль» – Ольга Турчак за роль в фильме «Смотри, как я».

— «Лучшая продюсерская работа» – Сардана Саввина и Семён Шишигин, продюсеры фильма «Нет Бога, кроме меня».

— Специальный губернаторский приз за сохранение традиций фестиваля получил фильм «Калашников» (режиссер Константин Буслов).

— Приз Молодежного центра кинематографистов Алтая за развитие регионального кино забрал фильм «Отряд Таганок».